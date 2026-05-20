A menos de un mes del Mundial, el turismo mexicano parece tener un reto y no es llenar estadios, sino lograr que millones de visitantes quieran quedarse, recorrer el país y, sobre todo, regresar.

En ese contexto, mañana 21 de mayo será lanzada la nueva aplicación digital “México Invita” en la Secretaría de Turismo federal, en colaboración con la Agencia de Transformación Digital, representa una de las decisiones más necesarias rumbo a la Copa del Mundo.

Durante años, el turismo mexicano ha padecido un problema recurrente: la fragmentación de la información. El viajero aterriza en el país con entusiasmo, pero pronto se enfrenta a un ecosistema disperso de recomendaciones, plataformas privadas, dudas migratorias, problemas de movilidad y escasa orientación oficial centralizada.

En eventos masivos como un Mundial, esa desorganización puede traducirse en caos, saturación y mala experiencia para el visitante.

Por eso resulta relevante que “México Invita” no se limite a ser una aplicación promocional, sino una herramienta integral de acompañamiento turístico.

Que incluya información sobre conectividad, movilidad, lineamientos migratorios, requisitos de visa, servicios médicos, contactos de emergencia y hasta un apartado de Profeco para denunciar abusos comerciales habla de una visión más moderna del turismo: una donde la experiencia del visitante importa tanto como la promoción del destino.

Quizá uno de los elementos más estratégicos de la plataforma sea la integración de 290 rutas turísticas curadas por la Sectur Federal. Porque el Mundial no debería reducirse a las ciudades sede ni a la duración de un partido.

El gran objetivo tendría que ser dispersar el beneficio económico hacia otros destinos y convertir el torneo en una vitrina nacional.

México tiene un problema histórico de concentración turística. Mientras algunos destinos reciben millones de visitantes al año, cientos de pueblos, rutas gastronómicas, zonas arqueológicas y regiones vinícolas permanecen fuera del radar internacional.

Si esta aplicación logra que un aficionado que viaja a Monterrey decida extender su estancia hacia Coahuila; o que alguien que aterriza en Ciudad de México descubra rutas culturales, gastronómicas o de naturaleza en estados vecinos, entonces el Mundial comenzará a generar un impacto más profundo y duradero.

Sin embargo, existe un desafío igual de importante que el desarrollo tecnológico: la difusión internacional de la plataforma. Porque una aplicación turística no sirve de mucho si el visitante extranjero nunca escucha hablar de ella antes de aterrizar en México.

Ahí está quizá el verdadero reto para Sectur. La promoción no puede quedarse únicamente en conferencias nacionales o campañas institucionales dirigidas al mercado mexicano.

“México Invita” necesitará posicionarse en el ecosistema digital global donde hoy se mueve el turista internacional: redes sociales, buscadores, aerolíneas, plataformas de hospedaje, agencias de viaje, contenido de creadores internacionales y, especialmente, en los canales vinculados al propio Mundial.

La competencia será feroz. Estados Unidos y Canadá también aprovecharán la Copa del Mundo para capturar viajeros, y ambos cuentan con estructuras digitales más robustas y campañas internacionales históricamente mejor posicionadas.

México necesitará algo más que una buena aplicación: requerirá narrativa, visibilidad y presencia constante en los mercados emisores.

Eso implica que la plataforma deberá integrarse con estrategias de contenido dinámico, campañas multilingües y colaboraciones que traduzcan las rutas turísticas mexicanas en experiencias aspiracionales y fáciles de compartir.

También será clave combatir una percepción internacional persistente: muchos turistas siguen viendo a México únicamente como un destino de playa o como una extensión corta del Mundial.

El desafío consiste en reposicionar al país como una experiencia cultural, gastronómica y territorial mucho más amplia. Y eso no se logra solo con infraestructura; se construye con storytelling.

En ese sentido, las 290 rutas curadas por Sectur podrían convertirse en una herramienta poderosa de diplomacia turística si logran presentarse al mundo con identidad propia. No basta con listar destinos: hay que contar historias. Explicar por qué vale la pena desviarse hacia una región vinícola, un pueblo mágico, una ruta gastronómica o una experiencia comunitaria.

El Mundial de 2026 será, probablemente, el mayor escaparate turístico que México tendrá en décadas. Y aunque los reflectores estarán puestos sobre el futbol, la verdadera competencia ocurrirá fuera de la cancha: en aeropuertos, carreteras, plataformas digitales y experiencias de viaje.

Ahí es donde iniciativas como “México Invita” podrían marcar la diferencia entre ser únicamente una sede mundialista… o convertirse en un país que millones de viajeros quieran seguir explorando mucho después del silbatazo final.

Hasta ahora México Invita podría ser tomado como un nuevo ‘Visit México’ al ser hasta ahora la única app digital para celulares de oferta de servicios turísticos oficial por parte del Gobierno de México.