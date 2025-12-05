Agradezco profundamente a Federico Arreola este espacio semanal que me permite compartir con la ciudadanía reflexiones sobre el rumbo que estamos construyendo desde el Congreso . Lo hago con la convicción de que el debate público es una herramienta poderosa para transformar realidades y para recordar que la política, cuando se ejerce con propósito es un servicio que trasciende.

Esta semana presenté dos iniciativas que tocan un tema que a veces pasa desapercibido, pero que define silenciosamente el futuro ambiental, urbano y económico del país: el uso de materiales reciclados en la construcción y la obligación de que los tres órdenes de gobierno integren criterios de sostenibilidad en sus decisiones. Hoy, la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, pero ese derecho necesita instrumentos concretos que lo hagan realidad

Ambas iniciativas, una reforma al artículo 115 constitucional y una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente buscan lo mismo, romper con la lógica de desperdicio que durante décadas ha acompañado a la industria de la construcción y que ha dejado una huella ecológica enorme.

En México, millones de toneladas de residuos de obra terminan cada año en tiraderos clandestinos, en barrancas o en suelos que después tardan décadas en recuperarse. Paradójicamente, muchos de esos materiales pueden reutilizarse sin perder calidad, como ya ocurre en países que han logrado reciclar hasta el 90% de lo que antes se consideraba basura.

Con estas reformas, proponemos algo muy sencillo pero profundamente transformador, que las licencias y permisos de construcción incorporen criterios obligatorios de reutilización, que se fortalezcan las normas técnicas ambientales y que la autoridad, desde lo municipal hasta lo federal, trabaje con academia, cámaras y sociedad civil para profesionalizar el manejo de estos materiales. No se trata de castigar, sino de modernizar nuestra forma de construir, abaratar costos, reducir emisiones y usar mejor los recursos de un país que no puede seguir extrayendo sin medida.

El reciclaje en la construcción no es una moda: es una política pública pendiente, una oportunidad económica y un acto de responsabilidad con las generaciones que vienen. Cada obra pública que incorpore materiales reciclados es un paso menos hacia el deterioro ambiental y un paso más hacia un modelo de desarrollo que mire al futuro sin hipotecarlo.

Estoy convencido de que México puede liderar este cambio en América Latina . Tenemos la legislación, la capacidad técnica y el talento. Lo que hacía falta era voluntad para dar el primer paso. Hoy ya lo dimos

Sigamos avanzando. Sigamos construyendo un país que cuide su entorno y que honre la tierra que nos sostiene. Sigamos apostándole a lo que sí funciona

Sigamos haciendo Querétaro fuerte otra vez