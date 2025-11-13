El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 trae excelentes noticias para Querétaro. Nuestro estado recibirá 58 mil 514 millones de pesos, un aumento de más de 11 mil millones respecto al año anterior, lo que representa un crecimiento real del 19.4%. Este incremento refleja la confianza del gobierno federal en Querétaro y su papel estratégico en el desarrollo económico, industrial y social del país.

Dentro del gasto federalizado, destacan las Participaciones (Ramo 28), que ascienden a 28 mil millones de pesos, con un aumento del 1.2% en términos reales. En particular, el Fondo General de Participaciones crece 4.6%, fortaleciendo la capacidad de los municipios para invertir en servicios públicos, infraestructura y seguridad.

En materia de Aportaciones (Ramo 33), se destinan más de 17 mil 400 millones de pesos, con rubros clave como el Fondo para los Servicios de Salud (FASSA), que aumenta en más de 100 millones, y el FORTAMUN, que crece 4.2%, lo cual se traducirá en municipios más fuertes y con mejores condiciones para atender las necesidades de la población.

Pero sin duda, el dato más alentador está en los Proyectos de Inversión, que registran un incremento histórico del 1,519%, al pasar de 593 millones a 9 mil 945 millones de pesos. Dentro de este apartado, sobresale la inversión federal en infraestructura ferroviaria para transporte de carga y pasajeros, con más de 9 mil millones de pesos, además de los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para modernizar la infraestructura eléctrica del estado.

Estos recursos no solo representan cifras en un documento, sino oportunidades concretas para transformar la vida de las y los queretanos. Más inversión significa más empleos, mejores servicios, infraestructura moderna y una economía regional más sólida y sustentable.

El compromiso del Gobierno Federal con Querétaro es claro: apostar por su desarrollo con visión de largo plazo, en sectores estratégicos que consolidan al estado como motor de innovación, crecimiento y bienestar social.

2026 marcará un antes y un después en la historia presupuestal de Querétaro. Con responsabilidad, transparencia y visión, seguiremos trabajando para que cada peso se refleje en bienestar, en progreso y en esperanza.

Porque Querétaro está listo para seguir creciendo, para volver a brillar con fuerza y demostrar que cuando se trabaja en equipo, haremos Querétaro fuerte otra vez.