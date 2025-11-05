La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) señaló la necesidad de fortalecer los planes de manejo de residuos plásticos en México, con el fin de incrementar las tasas de acopio y favorecer la circularidad de estos materiales.

De acuerdo con el organismo, los residuos plásticos pueden reincorporarse a la cadena productiva o someterse a procesos de tratamiento y disposición final que reduzcan su impacto ambiental.

ANIPAC subraya que el manejo de residuos es trabajo conjunto

La ANIPAC recordó que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) establece los planes de manejo como instrumentos de política pública que definen cómo deben gestionarse los desechos y qué materiales están sujetos a regulaciones específicas.

Asimismo, la NOM-161-SEMARNAT-2011 fija los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y determinar cuáles requieren planes específicos. Aunque su aplicación es obligatoria en todo el país, el organismo advirtió que algunas regulaciones estatales suelen omitir o modificar esta normativa, lo que genera disparidades.

ANIPAC urge fortalecer el manejo circular del plástico en México. (Cortesía )

Durante el webinar “Industria en acción: Planes de Manejo de Residuos Plásticos y su impacto”, organizado por Diálogo Corporativo y moderado por Gerardo Pedra, fundador de “Recicla Unicel” y presidente de la Comisión de Difusión e Imagen de ANIPAC, especialistas coincidieron en que el manejo adecuado de los residuos plásticos representa una responsabilidad compartida entre la industria, los consumidores y las autoridades.

Planes de manejo de residuos, clave en la economía

Raúl Mendoza, director general de la ANIPAC, señaló que el aprovechamiento de los residuos plásticos promueve una economía donde los desechos se conviertan en recursos valorizables. De esta manera, señaló que el problema no es el plástico sino el desperdicio.

Los planes de manejo son una responsabilidad extendida que ya está haciendo hoy la industria, donde hay un trabajo claro y concreto demostrando que, con innovación y compromiso, los plásticos son aliados en la sostenibilidad, promoviendo ahorros de recursos, reducción de emisiones y una mejor gestión de residuos. Asimismo, es importante seguir impulsando los planes de manejo que coadyuven a aumentar las tasas de acopio y una mayor circularidad de los plásticos, al mantener su valor en la cadena productiva. Raúl Mendoza

Por su parte, Héctor Ortiz, director de Tecnologías de “Rennueva”, destacó la relevancia jurídica de los planes de manejo, pues definen las responsabilidades de los actores involucrados y las facultades de las autoridades.

No solamente es un manual de cómo reciclar, sino que es un instrumento jurídico que da pie en materia de economía circular, manejo de residuos y responsabilidad compartida y extendida del productor. Asimismo, va de la mano con la tecnología y el compromiso de las empresas. Héctor Ortiz

Finalmente, Carlos Berzunza, presidente de la CANIPEC, explicó que, como parte del tránsito hacia una economía circular, la iniciativa GEECI ha permitido establecer acciones que facilitan el acopio y reincorporación de materiales mediante el reciclaje, la reutilización y otras formas de aprovechamiento.