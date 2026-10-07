La geopolítica ha sido vista como el territorio de los ejércitos, las fronteras y los grandes conflictos entre Estados. Sin embargo, hoy esa definición resulta insuficiente.

Los tanques cedieron espacio a los aranceles; las invasiones, a las sanciones y las presiones militares, a las decisiones comerciales, judiciales y financieras. Aunque el poder sigue interviniendo, lo hace a través de otros instrumentos: congresos, tribunales, elecciones, comercio, inversión, tecnología, energía y presión económica.

Brasil es un ejemplo de esta transformación. La relación con Estados Unidos y las decisiones comerciales de Washington se convirtieron en parte del debate político durante el proceso electoral de 2026. Los aranceles estadounidenses entraron directamente en la discusión entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro y fueron utilizados políticamente por ambos bandos.

Dejando la lección de que la geopolítica penetra las instituciones y termina formando parte de la política doméstica.

Donald Trump puso el comercio en el centro de la política exterior estadounidense y los aranceles dejaron de ser una herramienta económica para convertirse en un mecanismo de presión política y estratégica.

Actualmente, México no puede darse el lujo de analizar comercio, seguridad, migración y energía por separado porque Estados Unidos tampoco lo hace.

La muestra está en la revisión del T-MEC. Durante las negociaciones ambas naciones han discutido simultáneamente reglas de origen, automóviles, acero, aluminio, agricultura, seguridad económica y cadenas de suministro.

Es decir, el comercio se está convirtiendo en seguridad y la seguridad en política económica.

Si bien, México puede reivindicar su soberanía y debe hacerlo, no puede desconocer su geografía.

Norteamérica

La integración de nuestra economía con Estados Unidos y Canadá por las cadenas productivas, inversión, exportaciones, infraestructura y energía es una realidad que los discursos políticos no modifican.

La interdependencia es tan profunda que incluye a la soberanía energética. Claudia Sheinbaum reconoció que alrededor de 75% del gas natural consumido en México depende de Texas y el subsecretario de energía Jorge Islas señaló que ese gas se utiliza para generar energía eléctrica y, junto con modelos de generación renovables, dará la capacidad de exportar electricidad a Estados Unidos.

Por encima del discurso político de la soberanía energética, la realidad económica obliga a considerar la dependencia de un mercado energético integrado.

La seguridad tampoco puede separarse del comercio y lo mismo ocurre con el narcotráfico.

México y Estados Unidos pueden discrepar sobre responsabilidades, métodos y soberanía, pero los problemas son compartidos. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el flujo de armas hacia México, el dinero ilícito, la migración y la seguridad fronteriza forman parte de la misma ecuación regional.

Considerando la diferencia que existe entre defender la soberanía y convertir cada presión externa en una confrontación política.

Porque la soberanía no consiste en negar la interdependencia, pero sí en negociar dentro de ella.

México necesita pragmatismo en materia de política exterior, no afinidades ideológicas.

Diversificación

Durante los últimos años se ha hablado de diversificar las relaciones internacionales y de construir alianzas con países de América Latina, Europa, Asia y otras regiones. Puede ser útil.

Pero una cosa es diversificar mercados y relaciones diplomáticas y otra muy distinta pretender que esas relaciones sustituyan por decreto la realidad norteamericana.

México puede tener excelentes relaciones con Brasil, China, Europa, India o cualquier otra potencia, participar activamente en organismos multilaterales y defender posiciones propias.

Pero ninguna alianza cambia la posición geográfica del país, el mercado estadounidense ni la necesidad de cooperación en seguridad.

Aranceles

Las decisiones geopolíticas tienen consecuencias locales: un arancel en Washington puede afectar una fábrica en Querétaro, Guanajuato o Nuevo León. Una restricción comercial puede modificar la inversión en una región. Una decisión estadounidense sobre seguridad puede impactar las exportaciones agroalimentarias de Michoacán. Una interrupción en el suministro de gas puede afectar la generación eléctrica y a empresas y hogares.

Por eso los gobiernos estatales y municipales necesitan comprender el entorno internacional. Autorizar infraestructura energética, atraer inversión, desarrollar parques industriales o diseñar políticas de seguridad son decisiones que repercuten en una competencia económica y estratégica mucho mayor.

La gran transformación del mundo contemporáneo ya no llega acompañado por tropas. Puede llegar como un arancel, una sanción financiera, una regulación tecnológica, una restricción de exportaciones, una inversión que se retira o una cadena productiva que cambia.

México necesita mirar hacia afuera. No es someterse a Washington ni renunciar a la soberanía.

Es entender que la soberanía requiere conocer las propias vulnerabilidades y tener capacidad de negociación.

Por su ubicación, México tiene una ventaja extraordinaria, pero también una responsabilidad, no puede analizar su política interna sin entender la geopolítica.

Somos parte de Norteamérica y estamos en medio de una redefinición global del poder.

Si el mundo cambió sus instrumentos de presión, México debe cambiar su manera de entender el poder.

X: @diaz Manuel