El PRI agoniza… su flujo de poder ha disminuido; solo quedan unas cuantas gotas, tres… Después de gobernar todos los estados y de sentirse dueños del país, este año harán lo posible para no perder lo poco que les queda, sobre todo de lo que han considerado siempre “suyo” el Estado de México; “su” territorio, su guarida, el corazón donde anida su ahora endeble poder.

La gubernatura del Estado siempre se ha pactado entre los miembros del PRI y con los que aún quedan del llamado “Grupo Atlacomulco”. Corruptos y poderosos personajes integran esa red, que se ha desgastado, roto solo tres Estados la sostienen… Alfredo del Mazo, gobernador actual del Estado de México, descendiente de la dinastía de los caciques Del Mazo apoyará con las antiguas estrategias tramposas y con sus poderosos aliados a Alejandra del Moral quien aspira a la gubernatura del PRI por el Estado.

Alejandra Del Moral expresó: “Hoy desde Tlalnepantla, públicamente lo digo, el 11 de Enero pondré en la mesa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mi aspiración formal de participar para ser la primera gobernadora del Estado de México”.

Se describe como una priista hecha, nacida y crecida en el Estado de México, por lo que en este año 2023, junto con la militancia tricolor (lo que queda de ella), tiene la responsabilidad de luchar, defender y trabajar todos los días por el bienestar de las familias del Estado de México.

Frase trillada. “Por el bienestar de las familias del Estado de México”…

El Estado de México ocupa el primer lugar en delitos de alto impacto. La operación del crimen organizado, narcomenudeo, feminicidios, secuestros, extorsiones, cobro de derecho de piso, asaltos a transporte público. Durante el gobierno de Alfredo del Mazo, poco o nada se hizo.

El Estado de México ocupa los primeros lugares en delitos de alto impacto: homicidios dolosos, secuestros, robo, violencia familiar, y feminicidios. La violencia contra las mujeres no cesa, va en aumento, el Estado ocupa el primer lugar. Los municipios de Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Tultitlán y Valle Valle de Chalco son entidades en las que las mujeres carecen de protección con altas probabilidades de no regresar jamás a sus casas. Son torturadas y asesinadas. Sus nombres, apenas se conocen. No se persigue a sus asesinos, pocas y malas son las investigaciones. Los feminicidios continuan, la impunidad, el desinterés de las autoridades mexiquenses han permitido que sigan desapareciendo niñas, adolescentes y mujeres.

El Estado de México es un infierno. Salir a trabajar, ir a a la escuela, realizar las actividades diarias se ha convertido para los habitantes del Estado en una terrible constante; atravesar la puerta de tu casa para ir a trabajar o a la escuela con la incertidumbre de si regresarás…

Pronto inicia la pre-campaña de Delfina Gómez para convertirse oficialmente en la candidata de Morena. Quien propone:

Crear un modelo de movilidad denominado Ritmo (Red integral de Transporte Masivo Ordenado)

Asociar la ciencia y la tecnología a la capacitación de nuevos oficios que permitan a las personas mejorar sus ingresos.

Apoyar a la educación para tener escuela dignas, maestros bien capacitados, becas para los alumnos de preparatoria y acceso par todos a universidades públicas.

Utilizar estrategias focalizadas en la prevención del delito y recuperación de los espacios públicos.

Ampliar la red hospitalaria, consultas gratuitas las 24 horas de los centros de salud con médicos titulados y medicamentos gratuitos.

Aumento a apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras.

Gobierno de austeridad y finanzas públicas para invertir los ahorros en los mexiquenses.

Mientras Alejandra del Moral hará y está haciendo lo suyo: ya inició con el despliegue de espectaculares con su imagen, el del la priista precandidata. Alfredo del Mazo impone a su candidatura. Busca rescatar la alianza opositora negociando directamente con las cúpulas del PAN y PRD. El Estado de México ha sido gobernado por el PRI desde 1929. Para el PRI conservar su bastión es importante. Es el Estado más poblado del país. Para el PRI, esta contienda puede ser la batalla del siglo.

Alejandra del Moral ha sido elegida para enfrentar esta lucha. En 2018 fue candidata al Senado de la República. Perdió frente a Delfina Gómez, maestra originaria de Texcoco. Este año volverán a enfrentarse…

Será una aguerrida contienda. Los priistas defenderán lo que consideran suyo y más ahora que sólo tienen solo tres Estados. Tres. Después de haber gobernado el país por años, de habérselo repartido, de manejarlo a su antojo pisoteando hasta el mínimo derecho de los mexicanos. Lo han perdido casi todo. El rescoldo de sus cenizas está ahí en el Estado de México, que con todo habrán de querer revivir.

El Estado de México siempre ha quedado en manos de familiares, amigos, compadres. Se lo han heredado sexenio tras sexenio. El mexiquense está cansado de tanta inseguridad, del abuso e ineptitud de las autoridades.

El PRI debe estar ansioso, desesperado para no perder este extenso territorio, su nido. Seguirán calumniando y difamando a Delfina Gómez, candidata de Morena. Repartirán recursos, tinacos, monederos electrónicos aprovechando como siempre la pobreza en la que millones de mexiquenses viven. Lucrar con la pobreza, jugar sucio, para seguir siendo dueños de la “Joya de la Corona”.