En el Estado de México (Edomex), habitantes de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca acusaron que el PRI está condicionando la entrada al programa Salario Rosa en el municipio de Axapusco a quienes reciban apoyo de Morena u otros partidos.

En Axapusco, uno de los 125 municipios del Edomex, gobernado por el priista Alfredo de Mazo, también gobierna el PRI a cargo de la alcaldesa Miriam Coronel Meneses .

La comunidad de Santo Domingo Aztacameca pertenece a Axapusco y es donde, recientemente, varios de sus integrantes han denunciado el condicionamiento de la entrega de apoyos como la tarjeta Salario Rosa, a mujeres mexiquenses.

Pero, ¿qué pasó?, ¿qué se denuncia en Axapusco sobre el Salario Rosa y Morena?, ¿tiene que ver con la cercanía de las elecciones 2023?

El jueves 22 de diciembre de 2022, la diputada local de Morena Rosario Elizalde Vázquez , acudió a Axapusco, en específico, al auditorio de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca, para entregar alrededor de 200 despensas.

La entrega de estas despensas fue coordinada por la Delegación COPACI de Santo Domingo Aztacameca, un grupo de personas electas por la comunidad para ser sus representantes en el gobierno municipal y que cumplen una función de mediadores, además, tienen el objetivo de mejorar sus colonias.

Esta Delegación se acercó a la diputada de Morena Rosario Elizalde para conversar sobre posibles proyectos que mejoren Santo Domingo y fue en esta reunión que la legisladora local les dijo que tenía unas despensas que podían entregar.

COPACI de Aztacameca coordinó la fecha, hora y lugar de entrega de las despensas y además, por ser pocas, el grupo hizo la labor de buscar a familias con menores ingresos, adultos mayores y personas con discapacidad para que recibieran el apoyo.

Pero no solo llegaron las personas contabilizadas por el grupo COPACI, al auditorio de la comunidad acudieron más familias, a quienes, según los organizadores, se les dio despensas sin distinción por partido político.

Luego de la entrega de despensas el 22 de diciembre de 2022, por el grupo de la comunidad de Santo Domingo Aztacameca de WhatsApp, personas identificadas como las encargadas del programa Salario Rosa comenzaron a advertir de las despensas.

En la comunidad, estas personas son llamadas “enlaces” y fueron quienes advirtieron que las personas que hayan recibido una despensa de Morena, posiblemente no iban a recibir el apoyo de la tarjeta Salario Rosa.

“Chicas, las que acaban de meter propuesta para TSR (tarjeta salario rosa) son las que están recibieron la despensa de Morena así que no se sorprendan que no salgan como beneficiarias de tarjeta, por fas”.

Lo anterior es un audio, compartido a SDPnoticias, difundido por grupos de WhatsApp de la comunidad y se escucha que una “enlace” del programa Salario Rosa advierte a las mujeres que recibieron la despensa de Morena sobre el recibimiento del apoyo.

En entrevista con este medio de comunicación, dos mujeres habitantes de Santo Domingo Aztacameca compartieron sus testimonios acerca de las acciones que realizan personas militantes del PRI, cercanas al municipio de Axapusco, para condicionar los programas estatales.

A Pilar*, una habitante de dicha comunidad, le tienen suspendida su tarjeta Salario Rosa, a pesar de que ella ingresó al programa por medio del DIF Estado de México, pues uno de sus hijos tiene discapacidad.

Su Salario Rosa, que consiste en la entrega de 2 mil 400 pesos bimestrales a mujeres mexiquenses, fue suspendido porque no es militante del PRI ni apoyaba en los eventos convocados por el gobernador Alfredo del Mazo.

Ahora, por parte de los “enlaces” recibe la respuesta que “no estás en lista”.

“A quienes somos beneficiarias del Salario Rosa pero no somos priistas, nos están poniendo trabas para renovar la tarjeta, ellos (los enlaces) deciden a quien se la dan y a quien no, gente que no necesita el programa lo tiene”.

Pilar