En los últimos días me he divertido leyendo los comentarios que en redes sociales se han hecho a raíz de la publicación del Ranking de los mejores aeropuertos cada año elaborado por Skytrax, empresa auditora del Reino Unido, dedicada al análisis y comparación en materia de calidad de las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo.

Es evidente que cada persona busca algo en particular de una terminal aérea, y lo raro es encontrar coincidencias. Son más comunes las divergencias, y vaya que resulta divertido leerlas. Finalmente, un aeropuerto no es lo mismo para un trabajador aeronáutico que para un pasajero.

Veamos primero el ranking de los 10 mejores aeropuertos:

1.- Singapore Changi 2.- Doha Hamad 3.- Tokyo Haneda 4.- Seoul Incheon 5.- Paris CDG 6.- Istanbul 7.- Munich 8.- Zurich 9.- Tokyo Narita 10.- Madrid Barajas Skytrax

Por supuesto, las columnas de opinión y comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, y tengo la ligera sospecha que nos posee un espíritu chauvinista, porque al conocer los nombres de los aeropuertos que ocupan los primeros lugares, vemos expresiones como:

“No está el AIFA, ¿no que es el mejor aeropuerto según la cabecita de algodón?”, “Uy, ni siquiera está el AICM”, “¿y los aeropuertos mexicanos apá?”, “si el berrinche de AMLO hubiera permitido la conclusión de la construcción del NAIM, ahí estaría, en los primeros lugares”.

Como pueden observar los comentarios pueden ser muy diversos, pero lo que a mí en lo personal me llama la atención son esas ganas de ser “primeros” en todo; hay un sentimiento muy competitivo en el mexicano, que a la oligarquía y a los grandes potentados no les conviene reconocer.

En cambio, lo que sí permiten que permee en la población es esa sensación de “qué fregones somos los mexicanos”. En efecto, en ese top ten -y no es casualidad- no se encuentran aeropuertos como Schipol, el aeropuerto de Ámsterdam que el año pasado se vio envuelto en escándalos por la falta de personal, por las largas filas que había que realizar para acceder al edificio terminal, que duraban hasta 4 horas.

Tampoco está dentro del ranking otro aeropuerto europeo que nos dejó una postal para la posteridad. En los anales de la historia quedará la imagen del mar de maletas en Heathrow (Londres) mientras apenas dos trabajadores con sus chalecos lo veían como un monstruo que estaba a punto de devorarlos.

El año pasado fue uno de los más caóticos en Europa, entre el conflicto bélico (que sigue sin resolverse) entre Rusia y Ucrania, el regreso de muchos trabajadores después de ser recortados por la pandemia y la dificultad de encontrar mano de obra que quisieran ocupar de nuevo sus cargos pero con menos salario. Todo hizo un caldo de insuperable sabor, que terminó por “empachar” a todos, afectando a pasajeros, aerolíneas y al resto de los trabajadores.

Por eso sostengo, para un pasajero promedio, la función primordial de un aeropuerto es cubrir ciertas “comodidades” que hagan fácil y atractivo su viaje. Para los trabajadores , son otras las cualidades que se buscan, como la accesibilidad entre áreas y la movilidad, por mencionar algunas.

El Top Ten de Skytrax no me parece descabellado. Es un aeropuerto hermoso el de Singapur, que tiene una parte civil y otra militar, administradas ambas por el gobierno de ese país asiático. Fue inaugurado en 1981, y desde entonces ha ocupado varias veces el primer lugar de esta lista. En promedio más de 60 millones de pasajeros utilizan sus instalaciones al año, ya sea como aeropuerto de salida/llegada o de tránsito a otro destino.

Es particular y curioso que el esquema sea muy similar al que se utiliza en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un aeropuerto con actividades civiles, pero también militares y administrado por el gobierno.

El segundo es un aeropuerto hecho a la medida: Doha Hamad. De este aeropuerto qatarí ya hablé cómo fue su construcción y cuántos años tardó “en calentar la plaza”, de 2003 a 2015 para ser administrado por Qatar Airways.

Y el tercer lugar es para otro aeropuerto administrado por Tokyo Aviation Bureau, me refiero al Aeropuerto Tokyo Haneda, el cual data de 1931. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, este aeropuerto estuvo bajo el control de los estadounidenses hasta el año de 1958, que decidieron regresarlo a manos japonesas.

No es por arte de magia que una terminal aérea cumpla con todos los requerimientos de la industria aeronáutica, sino que son muchos factores los que se ven involucrados. Trabajo, planeación, y una gran capacidad de adaptación.

Pero les decía, estuve muy entretenida leyendo comentarios en las redes sociales de este “ranking” o listado. Me encontré la opinión de un piloto, al que justamente le parecen mejores los aeropuertos de Schipol y Heathrow que el de Barajas en Madrid, por ejemplo.

Dependiendo de “para qué” está parado en un aeropuerto, cada quien tendrá su opinión al respecto. Y hay que decirlo: no pasa nada si los aeropuertos mexicanos no aparecemos en la lista de Skytrax; no significa en realidad nada, ya que la metodología de este ranking fue mediante una encuesta realizada a pasajeros de todo el mundo.

A los ojos del público favorecedor, o sea los pajeros, estos son los aeropuertos que cubren sus necesidades, les gustan más, los encuentran más atractivos; pero esa percepción poco tiene que ver con su desempeño real como terminales aéreas, y mucho menos con niveles de seguridad.

Pero, si Usted llega a sentirse “achicopalado” por no estar en el top ten, le puedo levantar el ánimo al decirles que somos el primer lugar en exportar maíz blanco, y que somos el séptimo país que más exporta alimentos al mundo.

Tenemos un indiscutible primer lugar en exportación de aguacate, jitomate, chiles, limón verde, mango y tequila. Pero no todo es comida, también ocupamos el quinto lugar en el mundo como país con mayor herencia cultural.

También estamos dentro de los primeros lugares turísticos según la Organización Mundial de Turismo (OMT). Y ni hablemos de biodiversidad, nuestro país se pinta solo, estamos en los primeros lugares de riqueza animal en el mundo.

Roma no se hizo en un día, y para poder alcanzar el Top Ten de esa lista falta mucho trabajo de todos, de las aerolíneas y de los administradores de los aeropuertos. Recordemos que no es una sola entidad quien los maneja, sino que tenemos un híbrido entre grupos aeroportuarios privados, como ASUR, que maneja el segundo aeropuerto más transitado del país, pero también uno de los que más quejas reciben por parte de los usuarios por la deficiencia de sus instalaciones.

O el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en ambas terminales sufre de varias carencias. No podemos tapar el sol con un dedo, La T1 por vieja y por falta de mantenimiento, pues solo se han realizado parches a lo largo de su historia desde su construcción por allá a finales de los años veinte del siglo pasado, y la T2 que fue un desaseo desde su inicio y un gran monumento a la corrupción panista.

Pero una realidad es que no importa si es el gobierno o un particular quien administre las terminales aéreas, la realidad es que falta mucho trabajo y tan solo el 10 por ciento de nuestra infraestructura aeroportuaria es utilizada. También hay que señalarlo, muchas veces los pasajeros hacen mal uso de las instalaciones. Es decir, en resumen es responsabilidad de todos. Muchas veces me tocó verlo, tanto de nacionales como de extranjeros.