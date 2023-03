El día 13 de este mes, se iba a resolver un amparo interpuesto por un grupo de no más de 200 sobrecargos jubilados de Mexicana de Aviación, cuya intención es impedir la venta de la marca y los bienes de la compañía aérea, en los términos pactados con los sindicatos.

Sin embargo, los quejosos solicitaron se difiriera la audiencia, por lo que el juez fijó como nueva fecha el 18 de abril. Esta información proviene de un video colgado en las redes sociales del Presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM) Fausto Guerrero. Entonces, queda en el aire la respuesta a la pregunta ¿El Gobierno Federal estará todavía interesado en adquirir la marca y los bienes?

Derivado de este video, muchos compañeros me han contactado para saber si “siempre sí” el Gobierno nos va a comprar la marca y los bienes, o si debemos resignarnos a seguir peleando por la vía judicial nuestras liquidaciones, sin dejar de lado que existe una demanda de tercería por parte de los sindicatos en contra del laudo de los sobrecargos jubilados.

Así que me gustaría compartirles la opinión de quien por muchos años fuera asesor legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), el Licenciado Joaquín Ortega.

Utilizando la red social de Twitter, el Licenciado Ortega nos hizo un hilo con información muy interesante, y que es digna de análisis:

“Compañeros de #Mexicana, les muestro el típico señuelo de la ZANAHORIA. Un abogado al que nunca le interesó la ley y menos la Constitución, PROMETE a 200 sobrecargos jubilados QUE DE LOS 875 MDP que ofrece el gobierno por las marcas y dos edificios de #Mexicana LES TOCA LA MITAD.

Lo mismo o MÁS, podrían decir los de confianza que ganaron laudos antes de 2015. Pero la Fracción XXIII del Artículo 123, la Ley Federal del Trabajo y el artículo 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, dicen CLARAMENTE, que en caso de quiebra los trabajadores TODOS, A PARTIR DE LA DECLARACION DE CONCURSO, tienen derecho PREFERENTE, IGUAL. Esas disposiciones de ley no desconocen el derecho que deriva de cada laudo, PERO SOLO ES PREFERENTE SOBRE LOS BIENES DE LA EMPRESA, la indemnización contractual y dos años de salarios.

El abogado que nunca ha sabido de leyes NO LES HA DICHO a esos 200 sobrecargos jubilados que, PASANDO la indemnización contractual y dos años de salarios, ya sus créditos NO SON PREFERENTES CONTRA LOS BIENES DE LA EMPRESA. Tampoco les ha dicho que el MISMO DERECHO TIENEN TODOS LOS TRABAJADORES, HASTA LLEGAR A LA INDEMNIZACION CONTRACTUAL Y DOS AÑOS DE SALARIO, y que por esa razón, la cantidad ridícula producto de una venta a buen precio de marcas y edificios, no puede ser “confinada” al slogan de que el que es primero en hecho lo es en derecho, cuando la CONSTITUCION establece un derecho IGUAL, para todos los trabajadores.

En lugar de estar perreando más migajas, esos compañeros deberían acompañar a AJTEAM AL RECLAMO DEL PAGO DEL PRODUCTO FINANCIERO DE 12 AÑOS DE EXPLOTACIÓN GRATUITA DE RUTAS Y SLOTS DE MEXICANA, por las aerolíneas extranjeras.

Deberían acompañar a AJTEAM al reclamo por la devolución de 500 millones de dólares a valor actual de SU FONDO DE RETIROS PENSIONES Y JUBILACIONES, que les robó GRUPO POSADAS y no andar perreando cosas menores, marcas y dos edificios. La Constitución dice: son para todos iguales .”

Este hilo de Twitter es, por decirlo lo menos, esclarecedor, porque este grupo de sobrecargos jubilados que ha enarbolado el estandarte de “Primero en tiempo, primero en derecho”, pasa por alto que hay laudos ganados por otros grupos de trabajadores, incluso antes que ellos. Así que se les cae “su discurso”.

Y también omite que pasamos por un Concurso Mercantil, con reglas y vericuetos legales, que tiene sus propias pautas muy específicas. Y en efecto, el responsable de la debacle de Mexicana de Aviación está muy contento tomando un delicioso café todas las mañanas, sin el más mínimo remordimiento, desde el sillón de su lujoso departamento en Manhattan con vista a Central Park.

Muy convenientemente Grupo Posadas removió a Gastón Azcárraga del Consejo de Administración de grupo hotelero, y la responsabilidad quedó en manos de su hermano Juan Pablo. Con ese movimiento lo que pretendieron en todo momento fue decir, “ ¿Gastón, qué Gastón? Me suena, pero no, nunca lo he visto y no lo conozco ”, como si el resto de su familia no hubieran estado metidos en la quiebra fraudulenta de la aerolínea .

No olvidemos que en el expediente de número 0781720, registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), consta que Gastón Azcárraga hizo que Mexicana de Aviación transfiriera a un grupo que él creó cuyo nombre es “Nuevo Grupo Aeronáutico” los derechos tanto de las marcas, eslóganes, logotipos, diseños comerciales, etcétera.

Estas fueron embargadas por los trabajadores, es decir, el laudo laboral, por sí solo, no garantiza la tenencia de las marcas y los bienes; en su momento se tuvo que solicitar ante las autoridades que se trabaran embargos precautorios. Y justamente es ahí en donde nos atoramos, porque este grupo de menos de 200 jubilados jamás trabó embargo alguno, por lo que no tiene cómo garantizar la ejecución de su laudo.

El resto de los trabajadores en activo, así como los jubilados que no están interponiendo un amparo que impida la venta, están ansiosos, y con justa razón, “temerosos” de que nos quedemos como el perro de las dos tortas, después de más de 12 años; el próximo 28 de agosto estaremos cumpliendo 13 años de la bajada de vuelo de Mexicana de Aviación y todas sus filiales.

Para nosotros el tiempo apremia, y nos juega en contra porque no sabemos cuánto tiempo más el Gobierno Federal esté dispuesto a “esperar” a que se resuelva el amparo interpuesto, que impide la venta de la marca y los bienes.

Y es que nos debe de quedar claro: el gobierno sacará adelante el plan de arranque de su aerolínea, ya sea con el nombre de Mexicana o sin él. El proyecto no depende de tener la marca. Incluso, si la rijosidad se sigue asociando con la marca, cualquier mercadólogo sugerirá “dejarla por la paz”.

Quien no lo haya contemplado, es que no está observando el panorama completo. Y a mis compañeros sobrecargos jubilados, sí, ustedes, tienen que darse cuenta de lo estéril de su encomienda.

Por más videos que han sacado en redes sociales, sus columnas de opinión y sus virulentas solicitudes de “derechos de réplica”, no han logrado que la gente les crea; y no es casualidad, es porque todos nos damos cuenta de su verdadera intención, y de que están haciendo el trabajo sucio para un abogado, que durante todo este tiempo, sigue sin dar la cara.

Ni siquiera podemos llamarle “fuego amigo”. El encono ha ido escalando de manera trepidante, y sin sentido. Miren que llegar al absurdo de que el autonombrado vocero y representante de los quejosos haya decidido “balconear” en un video a su propio tío (también sobrecargo jubilado) por no pensar como él, y acusarlo de darle la espalda; es la aberrante cereza de un gran pastel sabor incongruencia, intolerancia e intransigencia. ¿Ahora resulta que es “si no estás conmigo, estás contra mí”?, ¡por favor!

¿Sigue en pie la compra de la marca y bienes de Mexicana de Aviación? Sí, por lo menos hasta el momento en que escribo estas líneas. Pero no sabemos cuánto tiempo más nos aguantará el Gobierno Federal.

Y todo por la cerrazón de un minúsculo grupo, que está convencido de que su derecho puede -y debe-pasar por encima de todos. Que quede claro (y el Lic. Joaquín Ortega mencionó algunos escenarios), si de verdad queremos ser aguerridos y empuñar como espada el estandarte de la justicia laboral , el enemigo no está entre nosotros, ni lo es el actual Gobierno.

Llevamos más de 12 años llamándolos por su nombre, y ellos ni siquiera nos voltean a ver. Triste pero cierto, no podemos tapar el sol con un dedo.