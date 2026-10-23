La crisis que enfrenta el IMSS es el resultado de años de cuestionables decisiones administrativas y de la corrupción que se agudizó luego de la llegada de AMLO y el nombramiento como titular de Zoé Robledo.

El deterioro de años de corrupción

Robledo es hijo del exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, y proviene de una familia salinista que forma parte del grupo que ha acompañado a AMLO en su proyecto de poder.

Llegó a la dirección del IMSS en 2019, después de la renuncia de Germán Martínez quien dejó el cargo seis meses después de haber asumido. En su carta de renuncia, el expanista denunció la intervención de la Secretaría de Hacienda en las decisiones administrativas y operativas del organismo y advirtió que el severo control del gasto, los recortes de personal y el congelamiento de presupuestos estaban asfixiando la operación médica.

Calificó de “inhumano” e irracional priorizar el ahorro por encima de los derechohabientes y detalló que la política de austeridad estaba provocando rezagos en infraestructura, compras de equipamiento, plazas vacantes, incertidumbre laboral y un precario abasto de medicamentos en varias regiones.

Contratos millonarios

Una investigación periodística de Latinus reveló que un conglomerado de empresas vinculadas a la familia de Zoé Robledo, en particular a su hermano, Gabino Robledo, recibió adjudicaciones directas del Gobierno Federal y del propio IMSS en plena pandemia de COVID-19, uno de ellos para servicios de monitoreo de medios.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido múltiples observaciones y solicitudes de aclaración por miles de millones de pesos hacia la administración de Zoé. Anomalías que alcanzan los mil 342 millones de pesos correspondientes a fondos del Programa U013 (Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos), rubro en el que se detectaron cuentas bancarias inapropiadas, falta de registro de intereses y falta de justificación en la compra de vacunas y medicamentos.

La ASF también detectó inconsistencias que superan los mil 226 millones de pesos relacionados con la contratación de empresas para proveer servicios de laboratorios clínicos y anestesia y, entre los hallazgos, se reportaron más de 300 millones de pesos en recibos sin justificación y un contrato exprés con una empresa en quiebra.

Detectaron un presunto daño al erario de 397 millones de pesos en las delegaciones estatales de Baja California, Chihuahua, Tabasco y Yucatán, de los cuales 158 millones no pudieron ser comprobados e incluso intervino la fiscalía especializada.

Otras investigaciones expusieron que el IMSS otorgó cuatro contratos que superan los mil 100 millones de pesos a Grupo PM Soluciones y PM Soluciones, firmas con domicilios fiscales fantasma, que ya cargaban con alertas previas de la ASF por anomalías en otros organismos del gobierno.

Uno de los rubros más críticos y recientes en la administración de Zoé Robledo es la compra de medicamentos con sobreprecios de hasta el mil por ciento.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la empresa Poyago, originalmente registrada como una ferretería, recibió contratos por 195 millones de pesos para surtir medicamentos a delegaciones del IMSS en estados como Tabasco, Michoacán y Tlaxcala.

Según el reporte, el IMSS habría adquirido a esta empresa cajas de medicamento con precio de dos mil 300 pesos, cuando otras compañías farmacéuticas vendían el mismo insumo al propio sector público en 210 pesos.

En otro esquema que se hizo público, empresas ligadas a un intermediario apodado el “Rey Midas”, Mario Fernando Pacchiano Luna, socio de Amilcar Olán, revendieron insumos médicos al IMSS hasta cuatro veces más caros que su valor regular. Para evadir las licitaciones públicas transparentes y asignar contratos de forma directa, la administración del IMSS recurrentemente justificó los sobrecostos de hasta el 900% bajo el concepto de “compras de urgencia”.

Otra investigación difundida por Animal Político, reveló que dos empresas vinculadas a los socios de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, obtuvieron más de mil 198 millones de pesos en contratos por adjudicación directa dentro del IMSS.

¿Cómo se explica entonces que, mientras pacientes y trabajadores denuncian carencias, existan compras públicas por miles de millones de pesos?

No basta con negarlo en la mañanera, el desabasto no se mitiga con discursos y los contratos son mucho más que simples procedimientos administrativos.

Para colmo, algunos trascendidos mencionan que el director del IMSS con intermediación del exdirector del Metro de la CDMX, Jorge Gaviño, entregó fuertes cantidades de dinero para las campañas de Morena en 2024.

¿Pensiones para apagar el incendio?

La preocupación se vuelve mayor cuando el instituto adopta decisiones que afectan las expectativas de retiro de los trabajadores. Las nuevas medidas para la Modalidad 40 restringen las condiciones de incorporación para nuevos solicitantes, incluido el salario base de cotización y la posibilidad de realizar altas retroactivas.

El IMSS muestra que está en una verdadera situación de quiebre, que no hay recursos para cubrir los pasivos laborales y por ello recurre a un paliativo.

Y lo que más preocupa es la facilidad con que pueden violar leyes que llevan 30 años vigentes ¿cuánto más debe pasar para que, en su desesperación, terminen por ir contra las pensiones activas?

X: @diaz_manuel