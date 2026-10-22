El Senado convocará a Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que explique los cambios planteados a la Modalidad 40, un esquema en el sistema de pensiones.

Alfonso Cepeda, senador de Morena, explicó que los cambios a la Modalidad 40 del IMSS pueden implementarse mediante un decreto del Poder Ejecutivo, pero tendría mayor legitimidad si pasa por el Legislativo.

Zoé Robledo sería convocado al Senado para informar sobre cambios a la Modalidad 40

Este 22 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que habría cambios en la Modalidad 40 del IMSS, un esquema que permite a los trabajadores seguir realizando aportaciones voluntarias para mejorar su pensión.

Claudia Sheinbaum explicó que las modificaciones establecen nuevos límites para evitar prácticas que permitían incrementar de forma extraordinaria el monto de algunos retiros, pues se habrían identificado fraudes.

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Los legisladores analizan la posibilidad de que Zoé Robledo acuda al Senado para aclarar los cambios a la Modalidad 40 del IMSS, ante la inconformidad de personas que consideran que esto podría afectar sus planes de retiro.

El senador Alfonso Cepeda, de la Comisión de Seguridad Social, señaló que Zoé Robledo podría no asistir por sus responsabilidades, pero podría enviar a funcionarios para ampliar las explicaciones.

Ante las preocupaciones de los trabajadores, Alfonso Cepeda adelantó que los cambios a la Modalidad 40 del IMSS no tendrían efectos retroactivos, sino que se aplicarían a partir del momento de su decreto.

Cambios a la Modalidad 40 del IMSS tendrían que pasar por el Congreso para mayor legitimidad

De acuerdo con el senador Alfonso Cepeda, la presidenta Claudia Sheinbaum tendría la facultad de implementar un decreto para hacer las modificaciones a la Modalidad 40 del IMSS.

Sin embargo, consideró que el procedimiento tendría mayor legitimidad si la propuesta fuera discutida y analizada por el Poder Legislativo, con la participación de la Cámara de Diputados y el Senado.

La eventual comparecencia de Zoé Robledo permitiría conocer con mayor precisión los alcances de las modificaciones, sus fundamentos y la manera en que se aplicarían a las personas inscritas en la Modalidad 40.