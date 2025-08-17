“Fue entonces cuando el Jefe tuvo la idea de formar Never Again siguiendo un estupendo plan (sus planes siempre eran estupendos). En una primera fase, el club constaría de unos cincuenta miembros distribuidos en tres secciones: «robo», «droga» y «extorsión». El nombre Never Again nació de la visión del propio Jefe, que quería crear una estructura criminal lo bastante profesional y estanca para que «nunca más» nadie diera con sus huesos en Hall ni en ninguna otra institución de tales características.” JONAS JONASSON / LIBRO ‘EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA’

Lo de la nueva escasez de gasolina está siendo brutal. Pero, claro, con los de la 4T todo es brutal (o así me lo parece). Cada día superan su propio récord de desastre, como si se tratara de ver qué morenista es más incompetente y miserable.

Entonces, resulta que escasea la gasolina en México. Sí, en México; una nación petrolera por excelencia —aunque hoy apenas lo parezca— existe desabasto en las gasolinerías. Ya es la segunda vez en siete años.

¿Y mientras tanto? Cuba feliz, feliz, feliz. Van requetebién… disfrutando de los envíos de Pemex, cortesía de la Cuarta Transformación —antes comandada por López Obrador, hoy por Claudia Sheinbaum—. Parecen más presidenta y expresidente despachando en La Habana que en la CDMX. Por mí que ambos se vayan a vivir a la isla.

Pero aquí el mensaje que quiero transmitir hoy, pues el trasfondo es todavía más obsceno. Y es que, a mi parecer, son los mismos huachicoleros de siempre, enquistados en el poder, quienes están intentando doblar a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, pero ahora con el abasto de carburantes.

Ojalá fueran ladronzuelos clandestinos pinchando ductos y escondidos de la luz pública. Pero no. Hablo de gobernadores y funcionarios varios, muchos de ellos “operadores políticos”, que forman parte de la 4t. Apuesto 100 a uno que son ellos los que están haciendo sabotaje interno. En pocas palabras: a Claudia Sheinbaum la están extorsionando los de su propia casa.

Y por eso la trampa mortal: la presidenta que habla de mujeres con A, no puede quitarse a esos extorsionadores de encima. Si los combate, mostraría y haría evidente que son los que pertenecen al Movimiento “Regeneración Nacional”. Lo que es más, sería admitir que el financiamiento electoral, los favores, las complicidades, vinieron precisamente de esa mafia del huachicol y de la corrupción.

Momento, momento. No es algo que no sepamos. Lo que sucede es que una cosa es que lo digamos los críticos y otra que ella se dispare en el pie prendiéndole fuego al tanque de gasolina de su vehículo político.

Eso jamás lo va a hacer. Primero porque, ya dije, sería ir en contra de quienes le dieron apoyo electoral y económico; pero, segundo, porque es fanática —y las fanáticas nunca rompen con su dogma–. Así que ahí la tenemos: acorralada, restando en lugar de sumar, viéndose cada vez más débil, más torpe, más inútil para gobernar. No porque no haya advertencias, no porque no las pueda leer, sino porque los suyos la tienen amarrada.

¡Ah! Y no olvidemos a Adán Augusto López Hernández. Parte de ese grupo de mafiosos extorsionadores, dentro del círculo interno de poder que aprieta la soga. Morena contra Morena. Morenistas extorsionando a morenistas. Por todos conocido, cada vez más público, día a día más y más admitido: el peor enemigo no está en la oposición, sino en la propia “familia” política de Sheinbaum. “Pero no hay desabasto. Faltan pipas”, dice ella.

Vayámonos acostumbrando.

Mexicanos al grito de guerra, hagan fila. Nosotros viendo cómo se repite el fantasma de ‘fuera de servicio’, preguntándonos quién demonios gobierna este país… porque está claro que no es Claudia.

Giro de la Perinola

No es de que huya de su marido; eso a nadie sorprende. Es que al irse a Madrid a residir, Beatriz Gutiérrez Müller le dio la espalda a Claudia Sheinbaum y a su gobierno. Eso sí que son golpes bajos y no tonterías.