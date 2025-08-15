Durante las últimas horas han circulado diversos reportes en los que se advierte sobre un desabasto de gasolina en México, debido a que se afirma que ya hay afectaciones en varios estados del país.
Según lo expuesto en los reportes de redes sociales, habría sido desde el fin de semana del 9 y 10 de agosto, cuando comenzaron a experimentarse los retrasos en la entrega de combustible.
En la información que se ha dado a conocer se indica que los estados en los que se han presentado los problemas debido a la falta de combustible, se tratan de los siguientes:
- Ciudad de México (CDMX)
- Estado de México
- Chiapas
- Nuevo León
¿Hay desabasto de gasolina en México? Estas alcaldías, municipios y estados son los afectados
En redes sociales se han difundido reportes y denuncias por la carencia de combustible en estaciones despachadoras, situación por la que se afirma que habría un desabasto de gasolina en México.
Lo anterior debido a que en la información se señala que en numerosas gasolinerías que se ubican en varios municipios y ciudades de distintos estados de México, ya están negando el servicio.
Por el desabasto de gasolina en México, se afirma incluso que en ciertos establecimientos en los que se sufre la falta de combustible, se tomó la decisión de suspender las operaciones.
En lo que respecta a las alcaldías, municipios y estados en los que se concentran las denuncias a causa del desabasto de gasolina, se tiene conocimiento de los presentados a continuación:
- CDMX:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Venustiano Carranza
- Cuauhtémoc
- Estado de México:
- Ecatepec
- Nezahualcóyotl
- Texcoco
- Naucalpan
- Chalco
- Tecámac
- Coacalco
- Chiapas:
- Tapachula
- Villa Comaltitlán
- Escuintla
- Acapetahua
- Acacoyagua
- Huixtla
- Huehuetán
- Motozintla
- Belisario Domínguez
- Nuevo León
- Monterrey
- San Nicolás de los Garza
- Santa Catarina
- Apodaca
- García
- Guadalupe
- San Pedro
Nota en desarrollo. En breve más información.