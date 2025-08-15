Durante las últimas horas han circulado diversos reportes en los que se advierte sobre un desabasto de gasolina en México, debido a que se afirma que ya hay afectaciones en varios estados del país.

Según lo expuesto en los reportes de redes sociales, habría sido desde el fin de semana del 9 y 10 de agosto, cuando comenzaron a experimentarse los retrasos en la entrega de combustible.

En la información que se ha dado a conocer se indica que los estados en los que se han presentado los problemas debido a la falta de combustible, se tratan de los siguientes:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Chiapas

Nuevo León

¿Hay desabasto de gasolina en México? Estas alcaldías, municipios y estados son los afectados

En redes sociales se han difundido reportes y denuncias por la carencia de combustible en estaciones despachadoras, situación por la que se afirma que habría un desabasto de gasolina en México.

Lo anterior debido a que en la información se señala que en numerosas gasolinerías que se ubican en varios municipios y ciudades de distintos estados de México, ya están negando el servicio.

Por el desabasto de gasolina en México, se afirma incluso que en ciertos establecimientos en los que se sufre la falta de combustible, se tomó la decisión de suspender las operaciones.

En lo que respecta a las alcaldías, municipios y estados en los que se concentran las denuncias a causa del desabasto de gasolina, se tiene conocimiento de los presentados a continuación:

CDMX:

Benito Juárez



Coyoacán



Miguel Hidalgo



Tlalpan



Cuajimalpa



Gustavo A. Madero



Venustiano Carranza



Cuauhtémoc

Estado de México:

Ecatepec



Nezahualcóyotl



Texcoco



Naucalpan



Chalco



Tecámac



Coacalco

Chiapas:

Tapachula



Villa Comaltitlán



Escuintla



Acapetahua



Acacoyagua



Huixtla



Huehuetán



Motozintla



Belisario Domínguez

Nuevo León

Monterrey



San Nicolás de los Garza



Santa Catarina



Apodaca



García



Guadalupe



San Pedro

Nota en desarrollo. En breve más información.