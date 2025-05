“A otro con ese cuento” Dicho

“Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un demócrata: si el demócrata no tiene oposición, su deber es crearla, mientras que el sueño del dictador es eliminar toda oposición.” ÓSCAR ARIAS

Muy ufanos los integrantes del TEPJF se lanzaron a decir una gran—gigantesca y despreciable— mentira: “llamar a no votar no es de demócratas”. La presidenta Sheinbaum la repite.

Pues no, señoras y señores. Democrático es el votar o no votar si esa es tu convicción. Democrático es también el saber que no votar, y más si es un NO voto masivo, puede mostrar el repudio a unas elecciones amañadas (y digo amañadas por ponerlo de forma suave).

Sería mejor decirles a las autoridades, entonces, que lo que sí es antidemocrático, por no decir un delito, es el fraude electoral que se han armado los de la 4t. El proceso en preparación para las elecciones de mañana lo es.

Vergonzoso, de no demócratas y de un cinismo que epata, la repartición de acordeones para que la gente sepa por quién votar. El voto —lo que incluye el llenado de la boleta electoral— debe ser personal, libre y secreto. Por ende, el llenar una boleta con un acordeón, hace que ese voto deje de contener lo más fundamental: la libre voluntad del individuo. Podemos decir que no hay democracia en el sufragio ni libertad en el mismo, y que quien ha trastocado todo eso es el régimen.

Claro, la votación libre, personal y secreta no está libre de transas, trampas, marrullerías y mapacherías, pero el grado y el cinismo que se ven ahora no tienen parangón.

Retomando lo dicho por el Tribunal Electoral —“no votar no es de demócratas”—, valdría la pena que recuerden la raíz etimológica de la palabra “democracia”; demos, gente y cratos, poder. Y el poder de la gente, en lo individual y en lo colectivo, se puede enfocar a donde quiera, inclusive a demostrar que esto de la reforma judicial cuatrotera es una vil charada y que no seremos parte de la misma. Eso ES democracia y eso es DE demócratas.

¿Cuántas veces las personas no han asistido a las urnas y dejado con ello un mensaje? ¿Cuántas más han hecho un llamado para que otros hagan lo mismo? Cierto es también que el ausentismo en las urnas no permite que las elecciones sean consideradas nulas (¡lástima!). Mas sí permite dejar un antecedente: “los votantes no creen en determinada elección”.

De hecho, para mayor seña de la demagogia que nos receta la 4t, desafortunadamente una votación nunca de los nuncas ha sido sinónimo de democracia. En Cuba, Venezuela, Rusia se celebran elecciones cada “x” tiempo y todos sabemos que estas son solo una fea pantomima. Que sirven para simular democracia. Resultados sabidos de antemano o, como en Venezuela, aun cuando las pruebas del desaseo y trampas que se hicieron se mostraron a nivel mundial, Nicolas Maduro no permitió que esa democracia le depusiera.

Pero volviendo a México, en el colmo de la desfachatez, la misma presidenta del INE, Guadalupe Taddei avisó que usará su acordeón para votar. Es tan burda la entelequia de que se trata de una elección libre, que es la primera en doblar la testuz, mostrando abiertamente que el voto no es libre ni secreto, tampoco personal. Tampoco el Instituto Electoral imparcial, autónomo e independiente. Y eso que se supone es el órgano garante de unas elecciones libres y secretas. El dicho de su consejera presidenta es una más de las prácticas del oficialismo y de la 4t que muestran que estas “elecciones” están plagadas de elementos antidemocráticos.

¿Otros? El que los votos NO los contará la ciudadanía, como siempre, sino que serán llevados al INE y ahí se certificará quiénes son los ganadores. O la nueva modalidad de acarreo digital. La cual se basa en una plataforma electrónica con datos detallados de ciudadanos, a quienes se les envían los acordeones y se les moviliza para ir a votar de manera… “libre y secreta”. Tan libre que se han detectado pagos a promotores del voto…

Vergonzoso, pero también NO democrático, es haber permitido que un candidato que busca ser juez en la CDMX sea considerado como adalid de la justicia cuando cuenta con 36 denuncias de acoso sexual y una investigación por homicidio culposo. Sin olvidar las reuniones —tan priistas todas ellas— para invitar a los empleados del gobierno —voluntariamente a fuerzas— a acudir a votar.

Cierto, el no ir a votar no cambiará los resultados de este magno fraude. Morena y el oficialismo pondrán como jueces y magistrados a muchas personas que no solo no tienen idea del derecho, sino que están liados con huachicoleros y narcotraficantes o que deberían enfrentar la justicia, no impartirla (servirse de ella).

Lo que sí logrará la abstención es reflejar que a la gente no le interesa esta elección. Que la desprecia por despreciable. Y al oficialismo le aterra que de esta manera se evidencie que las elecciones son un fracaso pues nos damos plena cuenta de que han sido inducidas, manipuladas y compradas.

Mañana es el evento oficioso con el cual se da dictatorial sepultura al Estado de derecho. Y porque eso ya está decidido, yo, de forma más que democrática, digo: no seamos parte de esta farsa. Y cuando los de la 4t me llamen ‘no-demócrata’, les diré: a otro con ese cuento.