“Amo la traición, pero odio al traidor.” JULIO CÉSAR

“¿Cuál es la naturaleza del alacrán? Scorpiones es un orden de artrópodos arácnidos depredadores conocidos comúnmente como escorpiones o alacranes. Se caracterizan por contar con un par de pinzas de agarre y una cola estrecha y segmentada, a menudo formando una reconocible curva hacia delante sobre la espalda y siempre rematada con un aguijón.“ WIKIPEDIA

Y Ebrard resucitó de entre los muertos... Ahora, como parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, será ‘el coordinador de vínculo con organizaciones civiles y de mexicanos en el exterior’.

Ahí está (¡se ve, se siente!), departiendo con la ex jefa de gobierno de la CDMX y con Mario Delgado, a quien acusó de orquestar un fraude dentro de Morena en contra suya.

Total que Marcelo dobló las manitas, abrió los brazos de par en par y apareció en la foto de todos los exsuspirantes morenistas a la Presidencia que pasaron a trabajar para Sheinbaum. Esto, por supuesto, hasta nuevo aviso…

Ahora bien, candidata y subcampeón han decidido emular a Andrés Manuel y ambos interpretan a la perfección el script de víctimas. Mismo guión de Palacio. Y así, en días recientes, Ebrard ha estado diciendo que las publicaciones sobre las investigaciones de la DEA (que aparecieron en ProPublica y en The New York Times), sobre presuntas aportaciones del narcotráfico a las campañas de López Obrador, tienen como propósito INTERVENIR por parte de Estados Unidos en las elecciones de México de este año.

Eso es lo que el ex canciller ha dicho… Lo que ha pensado es otra cosa… Algo así como que es una lástima que la DEA no hubiera intervenido por él en las internas de Regeneración Nacional, armando un expediente contra Claudia…

Veamos: al respecto de lo que Ebrard señaló ( “… la filtración de documentos de informantes de la DEA se da en un momento de proceso electoral en México; llama la atención que son documentos de hace muchos años, que luego el Departamento de Justicia desechó…”), es importante notar una sutil pero clara diferencia a lo que dicen los demás miembros de la 4t en la materia. El ex canciller habla de que las investigaciones existieron, de que los documentos son reales; los otros obradoristas, en cambio, subrayan el hecho de que la Casa Blanca ratificó que no hay investigación —abierta— de por medio….

¿A qué voy? A que sería bueno que la corcholata no pierda de vista a Ebrard. Y es que, como dijo Jared Kushner —yerno consentido de Trump— en sus memorias, el señor Marcelo es muy acomodaticio; se adapta a cómo soplen los vientos. Lo que es más, ¿ya olvidaron que en EU le tronaron los dedos y México se volvió el muro anti migrante que el magnate anaranjado le había prometido a sus ciudadanos?

Sería interesante saber si en ese doblez que señala Kushner, Ebrard también se plegó para que López Obrador no hiciera aspavientos a la hora de firmar el T-MEC... Lo que viene al cuento porque ayer el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, calificó como exagerado lo dicho por López Obrador en el sentido de que México ayudó a los canadienses para entrar a formar parte del Tratado. Lo que es más, recordó que López Obrador ni siquiera quería tener un tratado o ratificar el anterior…

Hablando de ironías de la vida: hoy tenemos al T-MEC, una de las fortalezas de la economía mexicana en la era 4t…

Se sabe, Ebrard no tiene ningún empacho en defender a López Obrador, ¿pero hacer eso mismo en favor de Claudia, sobre todo ahora que se viene la ratificación del T-MEC en el 2026? ¿Asesorarla adecuadamente cuando tenemos a Trump llamando terroristas a migrantes y a ella anunciado continuará con la política de Andrés Manuel de abrazar a los verdaderos criminales?

Estemos listos porque, del equipo que apenas ayer anunció la abanderada de Morena, habrá traiciones. La pregunta es quién lo hará primero. Dado que a muchos de ellos no les une la ideología ni el cariño, sino el poder y el no quedarse fuera de este, no tardan en dinamitarse entre ellos y, de paso, vender cara su lealtad.

Y si bien no debería preocuparnos que los morenistas se fastidien entre ellos, el asunto es que al país se lo llevan entre las patas mientras tanto.

Lo que Ebrard dijo y lo que pensó, así como lo que dirá y piensa de esta campaña dependerá de lo que mejor le sirva a sus intereses. Lo mismo aplica al presidente AMLO, por cierto. Ello incluye traicionar a Claudia.

Giros de la Perinola

1) Las verdaderas intervenciones no son las de la DEA, sino las que permiten desde Palacio Nacional. México es el país con mayor número de espías rusos, con una campaña absolutamente volcada en favor de Rusia, del sabotaje cibernético y de la desinformación. Esta es la verdadera y peligrosa intervención y nadie dice nada.

2) Manuel Velasco, hoy ‘coordinador de alianzas’ de Claudia Sheinbaum, es quien aparentemente le mandaba dinero a Pío a través de David León. ¿Mandará/recibirá sobres amarillos en esta campaña? Es pregunta.