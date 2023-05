Why can’t we be friends? Why can’t we be friends? Why can’t we be friends? Why can’t we be friends? I’d k’nda like to be the president So I can show you how your money’s spent War-1975

Yo no sé si la gente de Latinus sabia en que bronca se estaba metiendo al invitar a Lilly Téllez y a Santiago Creel a hablar sobre la candidatura a la presidencia. La crítica de Téllez sobre Creel fue como muchos percibimos a la oposición, desarticulada, desorganizada y sin un objetivo común que debería de ser, quitar a Morena del poder.

Imagine a un equipo deportivo donde uno de los integrantes se siente mejor que los demás y además lo expresa de una manera bastante despectiva. No me imagino a Messi diciendo que él es el equipo y no todos los demás que juegan con él. No me imagino a Michael Jordan diciendo que ninguno de los otros compañeros de equipo era tan bueno como él lo fue. No me imagino a Lebron James diciendo que el único que vale la pena de los Lakers es él. Todos estos jugadores saben que forman parte de un equipo que busca la victoria y que en la búsqueda, todos tienen que estar unidos en un mismo fin aunque algunos no sean tan relevantes como los otros.

Lilly Téllez no se guardó nada. Le dijo que nunca había ganado nada, que ella conocía más a la gente, que la única competencia real contra la 4T era ella y que ella iba mejor en las encuestas que él. También le dijo que había perdido contra López Obrador cuando todavía estaba de moda Fox. Le dijo que siempre había ganado como plurinominal aunque él respondió, en el poco tiempo que lo dejo hablar, que en el Congreso constituyente si fue electo por votación.

Téllez cual Thanos en la película de Avengers, trono los dedos sin importar que se pudiera llevar entre las patas a uno de sus compañeros de partido.

Lilly le dijo a Creel “tú has dicho que tú pones primero a México . Entonces yo creo que tú y yo podríamos ser un muy buen equipo pero aquí yo traigo el liderazgo más a flor de piel porque acabo de entrar a esto, tengo más contacto con los ciudadanos, soy más ciudadana”.

Pareciera que Lilly es una enviada de Morena a destruir la oposición desde dentro o su grado de egolatría y soberbia la ha hecho creerse que la única candidata que vale la pena y puede derrotar a Morena es ella.

Habla sobre una encuesta donde ella va más arriba que todos los candidatos que suenan para la oposición sin mencionar otras donde ha caído y bastante en comparación de sus compañeros de la oposición y contra los candidatos de la 4T y de MC.

No sé si Lilly Téllez tiene la misma idea que tenía el Bronco Rodríguez cuando fue candidato que creía que tenía posibilidades contra los grandes partidos, cuando lo que él había hecho solo era relevante para el estado de Nuevo León.

No me parece que Lilly Téllez sea la candidata que elija la oposición para la presidencia, y si es así será muy complicado que gane las elecciones. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas y careos que se han publicado en diversos medios.

Creo que la gente de Latinus después del enfrentamiento entre Téllez y Creel pusieron la misma cara que la gente de TV Azteca después de la entrevista que le hicieron a Halle Bailey cuando Patricio Borghetti hizo sus intervenciones. Hasta parece que quieren que los posibles candidatos del PAN se destruyan para presentar un candidato del PRI que represente la unidad.

No puedo decir bien o mal por Lilly Téllez pues muchas de las cosas que dijo son ciertas, aunque creo que no era el foro para exponerlas, sobre todo cuando los que quieren votar por la oposición buscan algo de unidad entre los posibles candidatos.