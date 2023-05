Habría que redefinir que es un proyecto de seguridad nacional. Por lo que he leído, un proyecto de seguridad nacional no tiene que hacer públicos todos los datos que tienen que ver con el proyecto. Es decir, se reservan la información que pueda comprometer la seguridad nacional.

La Suprema Corte de Justicia declaró inválidos los decretos que clasifican a las obras prioritarias de infraestructura como de interés público y seguridad nacional.

Después de esta declaración de la SCJN, AMLO decretó que el Tren Maya es un proyecto de seguridad nacional e interés público. También se incluyó a otros dos proyectos dentro de este decreto, el corredor interoceánico de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal. La Seguridad Nacional se entiende como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado.

La justificación para que estos proyectos entren en esta clasificación tienen que ver con su ubicación y colindancia con el Océano Pacifico, el Golfo de México y la zona fronteriza con Guatemala y Belice. Después de oír estas razones no suena tan descabellado que cierta información no sea pública. Pero a los que no les gustan estos proyectos que serán insignia del gobierno de la 4T cuestionaran que la información no será exhibida de manera pública.

En proyectos tan grandes como los que publicó López Obrador en el DOF si se tienen que guardar ciertos datos que representen un riesgo en el diseño de estos. Lo que es curioso es que en estos megaproyectos se busque ocultar datos. Estamos en la época de la transparencia por cuestiones de sospechosísimo en la aplicación de los presupuestos asignados y también en la elección de proveedores.

¿Hasta dónde se pueden guardar ciertos datos para guardar eso de la seguridad nacional y hasta donde se pueden publicar ciertos números para que se cumpla con la transparencia?

Mientras todos se “pelean” por estos asuntos, la verdadera seguridad nacional no llega a nuestro país. En las fronteras del noreste de nuestro país hay una ola de muertes que no se ve que vayan a terminar en el corto plazo. Es ahí donde se deberían de hacer proyectos de seguridad nacional donde no se informe sobre los gastos pero que se controle toda la violencia.

La inseguridad en el país es una tarea pendiente de la 4T y de los gobiernos anteriores pues todo esto no es de 3 o 4 años. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos nacionales, los estatales y los municipales para detener todas estas muertes?

En lo personal, preferiría que el gobierno invirtiera en proyectos que detengan la violencia que en aeropuertos. Entiendo el enfoque del gobierno actual en el desarrollo del abandonado sureste mexicano, pero también deberían de invertir en nuestra seguridad.

Esperemos que esos proyectos de seguridad nacional incluyan proyectos que trabajen en la seguridad de los mexicanos.