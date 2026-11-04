Donald Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos, pero las urnas comenzaron a recordarle este martes que ganar la Casa Blanca no significa disponer indefinidamente del poder político de toda una nación. Los demócratas conquistaron posiciones importantes, arrebataron a los republicanos un escaño estratégico en el Senado, conservaron otros fundamentales y registraron victorias significativas en las gubernaturas. Lo que hace apenas unas horas era una disputa electoral cargada de pronósticos comenzó a convertirse en una realidad que puede modificar los equilibrios políticos de Washington. Sin embargo, al cierre de esta columna todavía no estaba definido el control de ambas cámaras del Congreso, por lo que sería precipitado proclamar una derrota legislativa definitiva del presidente. Lo verdaderamente trascendente es que millones de estadounidenses acudieron a votar cuando Trump todavía tiene dos años por delante en la Casa Blanca y sus decisiones comenzaron a enfrentar una nueva evaluación ciudadana. El mandatario no estaba en las boletas, pero su gobierno, su estilo de ejercer el poder y las consecuencias de sus políticas ocuparon un lugar central en la jornada.

Las elecciones intermedias no constituyen jurídicamente un referéndum sobre la permanencia presidencial, pero sí pueden expresar respaldo, inconformidad o exigencias de nuevos contrapesos. En esta ocasión, además, adquirieron particular relevancia por las controversias económicas, migratorias e institucionales que han acompañado al segundo mandato de Trump. Sus partidarios defendieron la continuidad de una agenda orientada al fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la producción nacional y la autoridad presidencial. Los demócratas buscaron transformar las críticas a esas políticas en victorias legislativas y estatales. Los primeros resultados muestran conquistas opositoras importantes, aunque el balance completo requiere conocer las contiendas todavía pendientes.

Una de las noticias más relevantes surgió en Carolina del Norte, donde el exgobernador demócrata Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley y conquistó un escaño del Senado que estaba bajo control republicano. El resultado tiene especial importancia porque los demócratas comenzaron la jornada necesitando una ganancia neta de cuatro posiciones para disputar la mayoría de esa cámara. La victoria de Cooper constituye, por tanto, una conquista concreta en una batalla donde cada escaño puede modificar las condiciones de negociación legislativa.

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección frente al republicano Mike Collins, conservando una posición relevante en un estado que Trump había ganado en los comicios presidenciales de 2024. En Nuevo Hampshire, Chris Pappas obtuvo el escaño que dejó Jeanne Shaheen y permitió a su partido mantener esa representación. Son resultados importantes, aunque debe distinguirse entre ganar un puesto anteriormente republicano y conservar uno que ya pertenecía a los demócratas. Ambas circunstancias influyen sobre el equilibrio final, pero no representan la misma modificación en la composición del Senado.

Todavía quedaban por definirse contiendas importantes en estados como Ohio, Maine, Alaska, Iowa, Kansas, Michigan y Texas. El Senado estadounidense se integra mediante elecciones estatales y no por una distribución proporcional del voto nacional, de manera que las tendencias generales pueden producir resultados distintos en cada territorio. Por ello, aunque los demócratas han registrado victorias significativas, sería irresponsable dar por conquistada la mayoría antes de conocer los resultados suficientes para establecerla.

La Cámara de Representantes constituye el otro gran escenario de la disputa. Sus 435 escaños estuvieron sometidos al voto ciudadano y los republicanos llegaron con una mayoría estrecha. Los demócratas necesitaban un desplazamiento relativamente pequeño de posiciones para recuperar el control, pero algunas contiendas distritales continuaban pendientes de definición. Una ventaja en las preferencias nacionales puede ofrecer indicios políticos importantes, aunque no sustituye los resultados de cada distrito ni permite proclamar mayorías que todavía no están aseguradas.

La importancia de esa distribución de fuerzas resulta enorme. Si los demócratas consiguieran controlar la Cámara de Representantes, dispondrían de mayores instrumentos para promover investigaciones, llamar a funcionarios a comparecer, revisar decisiones administrativas y negociar iniciativas presupuestales. Si los republicanos conservaran su mayoría, Trump mantendría condiciones legislativas más favorables para impulsar buena parte de su agenda. En ambos escenarios subsistirían los límites constitucionales, las atribuciones judiciales y la necesidad de procesar las diferencias políticas mediante procedimientos institucionales.

El Senado representa una dimensión adicional porque participa en la confirmación de altos funcionarios, jueces federales y ministros de la Suprema Corte, además de ejercer atribuciones legislativas y constitucionales propias. Una modificación de su mayoría podría alterar significativamente las condiciones para los nombramientos presidenciales, mientras una continuidad republicana mantendría un espacio importante de respaldo legislativo a la Casa Blanca. No se trata, sin embargo, de que cualquier mayoría permita ejercer facultades ilimitadas ni de que una oposición legislativa pueda impedir absolutamente todas las decisiones del Ejecutivo.

Precisamente ahí se encuentra la verdadera dimensión de estas elecciones. Trump no se jugaba su permanencia inmediata en la Presidencia, sino las condiciones políticas bajo las cuales podrá continuar gobernando hasta enero de 2029. Una cosa es ejercer el Ejecutivo acompañado de mayorías legislativas favorables y otra hacerlo frente a un Congreso donde los adversarios cuentan con facultades para investigar, condicionar iniciativas, negociar presupuestos y exigir responsabilidades.

Las gubernaturas también ofrecieron resultados de considerable importancia. Los demócratas Josh Shapiro en Pensilvania, JB Pritzker en Illinois, Wes Moore en Maryland y Maura Healey en Massachusetts consiguieron la reelección, mientras Keisha Lance Bottoms obtuvo una victoria especialmente significativa en Georgia, arrebatando a los republicanos el gobierno de ese estado y convirtiéndose en la primera mujer afroamericana elegida para encabezarlo.

Estos resultados no deben analizarse solamente como una extensión de la competencia federal. Los gobernadores estadounidenses ejercen facultades fundamentales en seguridad pública, educación, salud, infraestructura y administración estatal. También pueden convertirse en protagonistas de controversias constitucionales con Washington y adquirir una proyección nacional que influya sobre las futuras candidaturas presidenciales.

Las victorias de gobernadores demócratas muestran la importancia de los poderes estatales dentro del sistema político estadounidense, aunque el reparto definitivo de las 36 gubernaturas sometidas a elección requiere considerar también los triunfos republicanos y las contiendas pendientes. La magnitud del cambio no puede establecerse únicamente mediante una selección de resultados favorables a un partido.

Detrás de las victorias y derrotas existe, además, una preocupación ciudadana que merece especial atención: el costo de la vida. Las encuestas realizadas entre votantes durante la jornada registraron inconformidad con la situación económica, la inflación, los precios de productos esenciales, los servicios médicos y la percepción sobre el rumbo general del país. Para numerosas familias estadounidenses, las dificultades para cubrir gastos cotidianos pesan tanto o más que los discursos sobre liderazgo internacional, seguridad nacional o fortaleza económica.

Trump defendió durante la campaña que sus decisiones comerciales, fiscales y migratorias contribuyen a recuperar empleos, proteger la producción estadounidense y reforzar la capacidad de negociación del país. Los demócratas cuestionaron las consecuencias de determinadas políticas arancelarias y las presiones económicas que continúan enfrentando numerosos hogares. Pero los resultados de una elección legislativa no permiten atribuir todas las decisiones ciudadanas a una sola causa. Las condiciones regionales, las trayectorias de los candidatos y las prioridades de cada comunidad también influyen.

En este punto existe una reflexión que rebasa las fronteras estadounidenses. Los indicadores económicos favorables no siempre se traducen inmediatamente en satisfacción ciudadana, del mismo modo que las dificultades de determinadas familias no significan necesariamente que toda la economía esté paralizada. Los ciudadanos evalúan a sus gobernantes tanto por las cifras generales como por su experiencia personal, por aquello que pueden comprar, ahorrar, invertir o proporcionar a sus hijos.

La política migratoria también formó parte de las controversias centrales de la campaña. Trump colocó el endurecimiento del control fronterizo entre los compromisos principales de su gobierno, mientras sus adversarios cuestionaron determinados procedimientos y sus consecuencias jurídicas y humanitarias. La seguridad, el comercio internacional, las relaciones con China y los conflictos internacionales completaron una agenda que muestra hasta qué punto la elección estuvo vinculada con decisiones presidenciales de alcance nacional y mundial.

Pero sería un error convertir las primeras victorias demócratas en una explicación única sobre el comportamiento del electorado. No todos quienes respaldaron candidatos opositores necesariamente rechazaron cada política de Trump, como tampoco todos quienes votaron por republicanos otorgaron una aprobación incondicional a su gobierno. Una democracia plural permite coincidencias parciales, desacuerdos y preferencias determinadas por circunstancias diversas.

Otra consecuencia relevante de la jornada será su influencia sobre la sucesión presidencial de 2028. La Constitución estadounidense impide que Trump sea elegido para un tercer mandato y, por tanto, los próximos dos años estarán marcados también por la búsqueda de nuevos liderazgos dentro de ambos partidos. Gobernadores, senadores, representantes y dirigentes partidistas podrán adquirir mayor protagonismo, aunque sería precipitado convertir los resultados actuales en pronósticos sobre quién llegará a la siguiente Presidencia.

Para México, lo ocurrido tiene una trascendencia que no podemos subestimar. Nuestro país mantiene una profunda integración económica, productiva y social con Estados Unidos. La revisión del T-MEC, las presiones arancelarias, las reglas de origen, la industria automotriz, la fabricación de productos electrónicos, la inversión extranjera, la migración y la cooperación en materia de seguridad forman parte de una agenda que continuará independientemente de cuál partido controle finalmente las cámaras legislativas.

Una nueva mayoría demócrata podría modificar las condiciones institucionales de negociación y fiscalización en Washington, pero sería ingenuo suponer que necesariamente se traduciría en políticas comerciales más favorables para México. Las preocupaciones estadounidenses sobre competencia industrial, China, seguridad fronteriza y cumplimiento de compromisos laborales atraviesan las fronteras partidistas. Tampoco una continuidad republicana garantizaría acuerdos favorables o decisiones previsibles en todos los asuntos.

Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno deberán observar cuidadosamente la integración definitiva del Congreso y fortalecer los canales diplomáticos con las autoridades que resulten electas. No basta con mantener comunicación con la Casa Blanca. También resulta indispensable dialogar con legisladores, gobernadores, organizaciones empresariales, sindicatos y sectores productivos que tienen influencia sobre las decisiones relacionadas con México.

Nuestra política exterior no puede depender de las simpatías personales hacia Trump ni de las expectativas sobre las victorias demócratas. Debe sustentarse en una defensa consistente de los intereses nacionales, capacidad técnica de negociación y fortalecimiento de nuestras propias condiciones económicas e institucionales. México no tiene la facultad de elegir a los gobernantes estadounidenses, pero sí tiene la responsabilidad de prepararse para relacionarse con ellos en condiciones de respeto, cooperación y firmeza.

También merece atención el comportamiento institucional posterior a la votación. Una elección no concluye simplemente cuando cierran las casillas ni cuando aparecen las primeras proyecciones. Los sufragios deben contabilizarse, las autoridades deben determinar legalmente los resultados y las controversias deben resolverse mediante los procedimientos establecidos. Algunas contiendas cerradas pueden requerir verificaciones adicionales sin que ello constituya automáticamente evidencia de fraude.

La fortaleza democrática de Estados Unidos será evaluada no solamente por la participación ciudadana, sino también por la disposición de los partidos a aceptar resultados legítimos, respetar las instituciones y procesar sus diferencias sin desconocer las reglas constitucionales. El poder político necesita respaldo ciudadano, pero también límites jurídicos que impidan convertir las victorias electorales en autorizaciones absolutas.

Los primeros resultados del martes muestran avances importantes de los demócratas, particularmente en Carolina del Norte y Georgia, así como la conservación de posiciones senatoriales y ejecutivas estatales. Pero el control definitivo del Congreso todavía depende de los resultados pendientes. Cuando éstos se conozcan, será posible establecer con mayor precisión las consecuencias legislativas de la jornada y la distribución de facultades con la que deberá convivir Trump durante el resto de su mandato.

Lo que no necesita esperar al último escrutinio es una reflexión fundamental: las elecciones intermedias constituyen uno de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos estadounidenses pueden modificar la composición de los poderes públicos sin cambiar al presidente. Su importancia reside precisamente en que permiten renovar representaciones, distribuir facultades y establecer condiciones distintas para el ejercicio de la autoridad.

Trump continuará ocupando la Casa Blanca después de estas elecciones. Pero no es lo mismo gobernar con mayorías que respaldan habitualmente las iniciativas presidenciales que hacerlo frente a legisladores dispuestos a cuestionarlas, investigarlas o exigir negociaciones adicionales. La diferencia puede influir sobre presupuestos, nombramientos, políticas comerciales, programas públicos y decisiones de enorme trascendencia nacional e internacional.

Por eso el balance de esta jornada no debe limitarse a contar cuántos candidatos ganaron o perdieron, sino a comprender cómo puede modificarse la relación entre los poderes del Estado y qué responsabilidades adquieren quienes recibieron el respaldo ciudadano.

Los demócratas han registrado triunfos importantes y los republicanos también conservan posiciones relevantes. El desenlace legislativo determinará hasta qué punto se modifican los contrapesos sobre la Presidencia. Pero la elección ya ha demostrado la importancia de que el poder sea sometido periódicamente a la decisión de los ciudadanos y de que ninguna autoridad pueda considerar irrevocable el respaldo que recibió en comicios anteriores.

Para México, la enseñanza es igualmente importante. No podemos definir el resultado de las elecciones estadounidenses, pero debemos comprender sus consecuencias y actuar con inteligencia frente a los escenarios que surjan. La defensa de nuestros intereses nacionales exige algo más que declaraciones de soberanía o afinidades diplomáticas: requiere capacidad económica, fortaleza institucional y una política exterior capaz de negociar con cualquiera de las fuerzas que ejerzan legítimamente el poder.

Donald Trump sigue siendo presidente. Conserva sus atribuciones constitucionales y continuará ejerciéndolas durante los dos años que le restan. Pero los primeros resultados muestran que la disputa por el control legislativo está lejos de ser una formalidad y que los ciudadanos han comenzado a expresar decisiones capaces de alterar el equilibrio político de Washington.

Porque las urnas no solamente sirven para llevar a un hombre al poder. También permiten que los ciudadanos le recuerden que ese poder no es ilimitado, que sus decisiones pueden ser cuestionadas y que ninguna victoria presidencial representa un cheque en blanco para gobernar sin contrapesos.

Trump no perdió la Casa Blanca este martes. Pero los demócratas consiguieron victorias que ponen a prueba la fuerza política de su gobierno, mientras continúa la batalla decisiva por las mayorías del Congreso.

Y aquí está la advertencia que trasciende a republicanos y demócratas: un presidente puede conservar el cargo, la investidura, los símbolos y todas las facultades constitucionales de su oficina, pero ver modificada profundamente su capacidad política de gobernar cuando los ciudadanos deciden distribuir de otra manera el poder.

Las urnas no han terminado de revelar todas sus consecuencias, pero ya comenzaron a demostrar que el poder presidencial también tiene que responder ante el electorado, aun cuando el nombre del presidente no aparezca en las boletas.

¡Porque la Casa Blanca puede seguir teniendo al mismo inquilino, pero el Congreso puede cambiarle las reglas del juego! Y Trump deberá recordar que en una democracia nadie es dueño del poder: se ejerce por mandato ciudadano, con límites constitucionales y bajo la vigilancia de instituciones que no le pertenecen.