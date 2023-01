Cuando veo este tipo de ataques, como el realizado por Javier Lozano Alarcón , observó un claro reflejo de un tortuguismo antipolítico, un personaje que los avances desea verlos en retroceso y buscando siempre que al país le vaya mal, para así, tener un motivo para los embates negativos hacia esta nación.

Un trabajador público que llegó por influencias y gracias a ello obtuvo puestos políticos, que recuerde algo de su paso por el gobierno, nada de importancia, imagino, nunca dejó un legado político, como muchos solo quiere crear tendencias, para que así alguien lo pueda ver aun cuando nadie le importa que hace con su vida, ahora se siente engrandecido de estar ofendiendo a una dama, una madre y la hoy esposa del presidente aunque le duela.

Cómo muchos pude sentir un gran aprecio de Joseph Biden hacia nuestros gobernantes, que como Justin Trudeau disfrutaron esta visita a México.

Por ello no soportaron más y expulsaron todo su veneno y el enojo serpental algunos opositores a López Obrador contra su esposa, nunca observe que hablaran en contra de Jill Biden , incluso al portar tenis callaron, aquellos que sienten ser diseñadores de moda de acuerdo a su conveniencia, obviamente callan y pensaba sería por respeto a su bandera, entendí que más bien le temen a su presencia y provocación al gobierno americano, prefieren denostar a las mujeres mexicanas, nunca vi a Lozano hacerlo hacia Martha Sahagún, Margarita Zavala, etc.

Al ver sus tweets entendí que busca atención, saberse olvidado, le pesa mucho, aun cuando salió en diversos medios informativos que gana miles de pesos de los impuestos de mexicanos, afirman que desde 2021, firmó un contrato con el Senado de la República por la cantidad de 300 mil pesos;

No entiendo quien lo integro y qué bancada lo invito y si es real que está dentro de este recinto federal.

¡¡¡Será acaso que Javier Lozano puede asesorar a senadores!!!

Personas que deben tomar decisiones importantes cada día en bien de esta nación.

Al atacar a una lo hizo con miles de mujeres que se identifican con admiración hacia Gutiérrez Muller, recibí un comentario que las ofensas llegaron a oídos de la primera dama de la Casa Blanca y no fueron bien vistas, siempre he pensado que quienes deciden ofender la casa del vecino, se olvidan de todo lo aprendido en su familia, ahora entiendo que seguramente alguien se identificó mucho con algunas actrices del programa de TV donde salía la bruja del 71, chompiras, el loco, etc.

Cualquier parecido con su realidad es mera coincidencia.

Gracias por su lectura.

Twitter: @antarmnacif