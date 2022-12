En realidad no son 180 periodistas que firmaron una carta para exigir a AMLO que deje de ejercer su libre expresión. Más allá de lo absurdo que resulta que periodistas hagan eso, lo cierto es que entre personas respetables en el oficio se colaron algunos y algunas impresentables.

¿Periodistas amenazando al presidente de México? Así lo hicieron: “De no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno, o matar en pago de favores al gobierno”.

Qué utilización más lamentable del caso Gómez Leyva.

Entre los muchos y muchas periodistas respetables que firmaron tal aberración, hay algunas personas que más bien se han dedicado a la política:

√ Alejandro Hope, asesor de Felipe Calderón.

√ Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE que facilitó el fraude electoral de 2006 contra AMLO.

√ Arturo Sarukhán, diplomático en el sexenio de Calderón

√ Beatriz Pagés, activista del PRI.

√ Consuelo Saizar de la Fuente, funcionaria de gobiernos panistas.

√ Diego Valadés, procurador en el gobierno de Carlos Salinas —se le recuerda por haber resuelto el caso Colosio en minutos: fue un asesino solitario, dijo antes de que siquiera empezaran las investigaciones.

√ Fernando García Ramírez, jefe de la operación Berlín que ilegalmente quiso acabar con AMLO durante la campaña electoral de 2018.

√ Javier Lozano Alarcón, funcionario con Calderón.

√ José Carreño Carlón, vocero de Carlos Salinas .

√ Sergio García Ramírez, funcionario en el gobierno de Miguel de la Madrid.

Desde luego hay gente seria de los medios entre quienes suscriben la carta que exige a AMLO “asumir su responsabilidad” en el intento de asesinato que le quitó la tranquilidad a Ciro Gómez Leyva:

Adela Micha, Adriana Malvido, Alejandro Rodríguez (Obi), Alfonso Zárate, Ana María Salazar, Antonio Garci (Garci Monero), Bibiana Belsasso, Carlos Alazraki, Carlos Bravo Regidor, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Carlos Marín, Carlos Mota, Denise Dresser, Diego Petersen Farah , Eduardo Ruíz Healy, Enrique Quintana, Fernanda Familiar, Francisco Garfias, Francisco Martín Moreno, Georgina Moret, Guillermo Ortega Ruiz, Héctor de Mauleón, Ivabelle Arroyo, Iván Valverde (Rictus), Ivonne Melgar, Jabaz, Javier Garza, Javier Roldán, Joaquín López-Dóriga, Jonathan Lomelí, Jonathan Ruiz Torre, Jorge G Castañeda, Jorge F Hernández, Jorge Fernández Menéndez, Jorge Suaréz Vélez, José Antonio Crespo, José Antonio Caballero, Paco Calderón, Paola Rojas, Pascal Beltrán del Río, Juan Francisco Ealy Ortiz , Juan Ignacio Zavala, Juan Veledíaz ‚Julián Andrade, Katya D’ Artigues, Raymundo Riva Palacio, Yuriria Sierra y muchas personas más.

Exigen que Andrés Manuel deje de criticar periodistas. ¿En serio no quieren que un mexicano NO se exprese con toda libertad? ¿No será que le están haciendo el trabajo sucio a quienes se han beneficiado de la corrupción de los medios denunciada por el presidente López Obrador:

√ “Los dueños de los medios de información, casi todos, tenían mucho poder económico y hacían jugosos negocios al amparo del poder público”.

√ “No es nada más el gasto de publicidad o el llamado ‘chayote’, no, eso es complementario, accesorio, no son los 45 mil millones de pesos que recibían y que hemos dejado nosotros de entregar, 45 mil millones de pesos, es que ya no hay los contratos que había antes”.

√ “Cuando iban a construir el aeropuerto de Texcoco le dieron a un medio de comunicación importante la construcción de la pista central del aeropuerto de Texcoco”.

√ “Los dueños de los periódicos perforaban pozos, construían gasoductos, construían hospitales, construían carreteras, construían y le cobraban al gobierno por la operación de reclusorios”