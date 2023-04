Lo que al principio parecían ocurrencias ocasionales que se justificaban en el marco de su estrategia mediática, han terminado por ser el ridículo más grande de un mandatario mexicano frente a la comunidad internacional, vaya, el hazme reír del mundo.

Al principio las bravuconadas de AMLO generaron preocupación, pero luego, sin un fin social o económico se desvanecían después de servirle para atraer los reflectores populistas que lo caracterizan. Sin embargo, a estas alturas, parece que ya nadie lo toma en serio, ni sus supuestos aliados latinoamericanos, ni sus socios comerciales a quienes ataca discursivamente, lo mismo que hace con la prensa internacional o con europeos y asiáticos.

Cumbre antiinflacionaria

La reciente cumbre regional donde supuestamente se tratarían temas como el combate a la inflación y la recuperación del liderazgo internacional, fue promovida en un principio por Alberto Fernández, aunque AMLO le disputa ahora la autoría, resultó ser todo un fiasco, como lo comenté en este espacio, un total despropósito y pérdida de tiempo para todos los presentes. De hecho, ninguno de los asistentes retomó las palabras de Andrés.

Nominación del BID

Otro “oso”, cuando asumió su posición para la nominación del Director del BID, terminó en un encontronazo con el presidente argentino que se decía su amigo y cómplice, al grado de que el mandatario suspendió de forma abrupta su gira de trabajo por México.

Alianza del Pacífico

Uno más, cuando se trataría el tema del cambio de presidencia de la Alianza del Pacífico, fue el único que llegó con un desaseo brutal y una total falta de diplomacia ante los problemas del Perú, e incluso el presidente de Chile se burló de sus mañaneras durante la conferencia de prensa conjunta: ”Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo, entre la energía del presidente y las preguntas que dan para redactar una tesis de respuesta”. Boric, a pesar de que fue invitado a la mañanera no asistió.

La CELAC

Uno más, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuyo espíritu es superar políticas adversas al desarrollo regional y global, AMLO llegó a radicalizar, polarizar, engañar e imponer su forma de pensar sin promover la unión y ridiculizando a México.

El mandatario uruguayo Luis Lacalle, aclaró: “Participar de este foro no significa ser complaciente” y dejó claro que entre los valores de la CELAC, se encuentra la democracia: “Por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos , nosotros, en esta voz tranquila, pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.

Parlamento Europeo

Y la lista sigue, como la respuesta que dio al Parlamento Europeo que solicitó garantizar la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos: “Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”, les dijo AMLO en una misiva, que nadie sabe a ciencia cierta quién la escribió.

Sus obsesiones

AMLO no quita el dedo del renglón para que España y el Vaticano le “pidan perdón” a México. Ha guardado silencio frente al rechazo internacional hacia el régimen dictatorial de Nicaragua. Dijo que él solo respeta al Papa Francisco y confrontó la posición expresada por el Vaticano por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

Apoyo a tiranos

Ha apoyado a personajes como Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro, Pedro Castillo, y asegurado que en Estados Unidos la comunidad mexicana votará en favor del candidato que él diga; se dobló ante Donald Trump para reprimir migrantes y ha reconocido a Rusia en su invasión a Ucrania; además ¿Recuerdan el ridículo de la tregua que pidió ante la ONU?

Estados Unidos

Dice que en Cuba se vive “súper bien”, mientras sus hijos viven a todo lujo en Estados Unidos. Cuando Trump perdió la presidencia de Estados Unidos, no reconoció el resultado de la elección argumentando que era por no intervenir, pero en cambio, no ha tenido reparo en meterse en todos los procesos electorales latinoamericanos.

Lo peor es que en temas como la seguridad y el combate al crimen organizado y el tráfico y producción de fentanilo, se niega a trabajar de manera conjunta con los Estados Unidos, pero pide lo apoyen los chinos a través de una carta cuyo contenido resulta, por decir lo menos, ridículo.

Cambio climático

En temas de cambio climático y transición energética, decidió mandar un mensaje al mundo de que no se metan, porque según él ya “nacionalizó” la industria eléctrica y pone de ejemplo a Iberdrola, un oso total.

Conservador

O su negativa en legalizar la marihuana , a pesar de está comprobado que aparte de sus efectos medicinales o recreativos, tiene la importante función de auxiliar en el combate a la adicción al fentanilo.

Podríamos seguir con ridiculeces y complejos ¿por eso no asiste a las cumbres? En fin, afortunadamente México es más que una persona y sus discípulos.

