Cuando una mujer decide nombrar el horror que vivió, el mundo entero se sacude. El testimonio de Ximena Santaolalla no es solo un ejercicio de valentía personal, es un golpe directo a las estructuras que durante décadas han protegido a los agresores detrás de apellidos, influencias y pactos de silencio. Alzar la voz después de haber cargado con un dolor tan profundo requiere una fuerza inmensa, y hacerlo públicamente transforma una herida individual en un escudo colectivo.

En nuestra sociedad, se nos ha enseñado a guardar silencio para no incomodar, para proteger el prestigio de quienes ostentan el poder, mientras las víctimas cargan con una culpa que nunca les perteneció. Por eso, el paso que hoy da Ximena es fundamental. No habla únicamente por la niña que fue, su voz resuena por cada niña, niño, adolescente y mujer de cualquier edad a quienes les arrebataron la paz y la infancia. Nombrar a los monstruos por lo que son es el primer paso para despojarlos de la impunidad con la que han caminado libremente.

A esa violencia histórica se suma la indignación por la respuesta institucional. Resulta profundamente ofensivo que, precisamente en el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Grupo Radio Centro emitiera un comunicado frío y calculador para deslindarse, priorizando su imagen corporativa por encima de la empatía y la responsabilidad humana. Ese tipo de pronunciamientos demuestran cómo los espacios de poder siguen intentando blindarse y lavar su rostro incluso en fechas dedicadas a exigir justicia para las víctimas.

La sororidad no es una palabra de moda, es el abrazo que sostiene a quien se atreve a denunciar cuando el miedo y las instituciones intentan paralizarla. Escucharla, creerle y acompañarla es nuestro deber ético. Cuando una habla, nos defendemos todas, porque se rompe el aislamiento en el que los victimarios basan su control. El mensaje debe ser claro y contundente: sin importar qué tan poderoso sea el agresor, cuánto dinero tenga o qué empresas haya dirigido, la justicia debe alcanzarlo.

Arropemos el coraje de Ximena y sumémonos a su exigencia. Que la vergüenza cambie de bando de una vez por todas, que ninguna infancia vuelva a ser violentada ni silenciada y que ningún crimen quede sin castigo.

Juntas y juntos impulsemos un cambio profundo donde la verdad, la memoria y la justicia pesen mucho más que cualquier poder o silencio corporativo.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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