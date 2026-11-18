¡La batalla por el poder mundial ya no se libra solamente con ejércitos, misiles, petróleo y amenazas diplomáticas! Ahora también se pelea mediante diminutos semiconductores que alimentan la inteligencia artificial, controlan tecnologías estratégicas y representan uno de los negocios más poderosos del planeta. Y precisamente cuando Estados Unidos y China disputan el liderazgo tecnológico, Nvidia, una de las compañías más influyentes de esta nueva era, enfrenta una crisis extraordinaria: su fundador y presidente ejecutivo, Jensen Huang, fue obligado a abandonar la dirección tras revelaciones personales y cuestionamientos relacionados con seguridad nacional. Para colmo, cuando manifestó su disposición a regresar, el consejo de administración le cerró definitivamente la puerta, al menos por ahora. ¡La empresa que simboliza la revolución tecnológica mundial enfrenta una crisis de liderazgo justo cuando los gobiernos intentan decidir quién dominará las herramientas del futuro!

Jensen Huang no es un empresario cualquiera. Nacido en Taiwán, emigrado a Estados Unidos y cofundador de Nvidia en 1993, encabezó durante más de tres décadas una transformación que convirtió a una empresa originalmente dedicada a procesadores gráficos en uno de los principales proveedores de la infraestructura indispensable para desarrollar inteligencia artificial. Su liderazgo trascendió los negocios: se convirtió en una figura de enorme influencia en Silicon Valley, en los mercados financieros y en las discusiones sobre el futuro tecnológico.

Por eso su salida, anunciada oficialmente el 12 de noviembre, representa un acontecimiento de dimensiones excepcionales. El consejo de administración aceptó su renuncia y designó como directora ejecutiva interina a Colette Kress, quien también desempeña la dirección financiera. No se trató de un retiro previamente programado ni de una transición ordinaria, sino de una decisión adoptada en medio de revelaciones sobre relaciones personales y cuestionamientos que alcanzaron el delicadísimo terreno de la seguridad nacional estadounidense.

Las informaciones periodísticas señalaron relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer de negocios china sobre la cual autoridades estadounidenses habrían expresado sospechas relacionadas con actividades de inteligencia. También aparecieron interrogantes sobre posibles vínculos con empresas involucradas en operaciones tecnológicas bajo investigación. Pero aquí resulta indispensable separar los hechos acreditados de las acusaciones todavía no resueltas: una relación personal, por cuestionable que resulte en determinado contexto corporativo, no demuestra por sí misma espionaje ni participación en actividades ilegales. Las autoridades deberán investigar las conductas concretas y establecer las responsabilidades que correspondan.

El escándalo adquirió este martes un nuevo capítulo. Huang manifestó que estaría dispuesto a regresar a Nvidia, pero el presidente del consejo, Harvey Jones, informó que sus integrantes habían aceptado unánimemente la renuncia y no tenían intención de reinstalarlo como director ejecutivo. La declaración fue formulada precisamente cuando la empresa presentaba sus resultados financieros trimestrales, una circunstancia que demuestra hasta qué punto se entrelazan sus decisiones corporativas con la atención de los inversionistas y los mercados internacionales.

Donald Trump también intervino públicamente en la controversia, expresando una postura favorable al eventual regreso de Huang. El episodio revela una relación particularmente compleja entre el poder político y las grandes empresas tecnológicas. Nvidia es una compañía privada que debe responder ante sus accionistas y cumplir las normas correspondientes, pero sus productos ocupan un lugar estratégico en las decisiones económicas y de seguridad nacional de Estados Unidos.

La razón es sencilla: los semiconductores avanzados ya no pueden considerarse simples componentes electrónicos. Son instrumentos fundamentales para entrenar sistemas de inteligencia artificial, procesar enormes cantidades de información, desarrollar investigación científica y sostener infraestructuras tecnológicas cuya importancia crece constantemente.

Sus aplicaciones civiles abarcan desde la medicina y la industria automotriz hasta la investigación farmacéutica, el diseño industrial y la automatización de procesos. Pero también existen aplicaciones vinculadas con inteligencia militar, análisis estratégico, sistemas de vigilancia y tecnologías de defensa.

Ahí comienza uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo.

Estados Unidos pretende preservar su ventaja tecnológica, proteger conocimientos estratégicos y evitar que determinados sistemas avanzados contribuyan al fortalecimiento militar de sus competidores. China, por su parte, desarrolla enormes esfuerzos para reducir su dependencia de proveedores extranjeros y fortalecer su propia industria de semiconductores.

Ambas potencias conocen perfectamente la importancia económica y militar de esa carrera. Por eso las restricciones de exportación, las autorizaciones comerciales, las inversiones en investigación y los controles sobre determinados equipos forman parte de una disputa que rebasa ampliamente los intereses de cualquier empresa.

Nvidia se encuentra en el centro de esa contradicción. Necesita desarrollar mercados y vender tecnología para sostener su expansión, mientras el gobierno estadounidense establece condiciones y restricciones destinadas a proteger intereses estratégicos. Para sus competidores y clientes chinos, esas medidas representan obstáculos que incentivan la búsqueda de proveedores alternativos y el desarrollo de capacidades propias.

Lo que ocurre con Nvidia, por tanto, no puede entenderse exclusivamente como un escándalo empresarial. Su crisis coincide con una transformación de la economía mundial en la que el conocimiento, la capacidad de procesamiento y el control de tecnologías avanzadas se han convertido en instrumentos de influencia internacional.

Y mientras esa disputa tecnológica se profundiza, Trump y Xi Jinping mantienen una relación marcada por la competencia comercial, las restricciones tecnológicas y la necesidad de evitar que sus diferencias escalen hasta provocar consecuencias económicas y estratégicas todavía mayores.

Las negociaciones entre Washington y Pekín tienen múltiples dimensiones: aranceles, inversiones, acceso a mercados, cadenas productivas, seguridad regional y controles sobre tecnologías sensibles. Ninguno de esos asuntos puede resolverse únicamente mediante declaraciones espectaculares o fotografías diplomáticas.

Los dos países tienen intereses contrapuestos, pero también mantienen vínculos económicos que complican cualquier intento de separación radical. Muchas empresas estadounidenses dependen de cadenas de suministro asiáticas y numerosos sectores industriales chinos participan en mercados internacionales donde Estados Unidos conserva una influencia considerable.

Esa interdependencia no elimina los conflictos. En algunos casos, incluso los vuelve más delicados.

A la competencia tecnológica se suma el escenario militar internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa mostrando las consecuencias humanas, económicas y estratégicas de una confrontación prolongada, mientras Vladimir Putin busca sostener la posición de Moscú frente a las presiones occidentales.

Los enfrentamientos alrededor de infraestructura estratégica, las disputas territoriales y las dificultades para alcanzar un acuerdo de paz confirman que las grandes potencias siguen recurriendo a instrumentos tradicionales de fuerza para defender sus intereses.

En Medio Oriente, las tensiones relacionadas con Irán, la seguridad de las rutas energéticas y la presencia militar estadounidense recuerdan que el petróleo, el transporte marítimo y los recursos naturales conservan una importancia fundamental.

Así aparece el verdadero hilo conductor de acontecimientos que, a primera vista, parecen pertenecer a mundos diferentes.

La crisis de Nvidia revela el peso político de las empresas tecnológicas. Las tensiones entre Estados Unidos y China muestran cómo los semiconductores pueden convertirse en instrumentos de seguridad nacional. La guerra en Ucrania demuestra que el control territorial continúa siendo motivo de enfrentamientos armados. Y la inestabilidad de determinadas regiones energéticas recuerda que las materias primas y las rutas comerciales siguen condicionando decisiones gubernamentales.

No significa que todas esas crisis respondan a un plan coordinado. Cada una tiene circunstancias, protagonistas y responsabilidades propias. Pero juntas permiten observar un sistema internacional donde el poder económico, tecnológico y militar se encuentra cada vez más interrelacionado.

¿Y dónde queda México ante semejante escenario?

Nuestro país mantiene una relación productiva profundamente integrada con Estados Unidos y participa en cadenas industriales vinculadas con los mercados internacionales. Las decisiones sobre semiconductores, inteligencia artificial, restricciones de exportación y reorganización de proveedores pueden producir consecuencias importantes para la manufactura mexicana.

Jalisco, particularmente su zona metropolitana de Guadalajara, cuenta con una trayectoria relevante en electrónica, tecnología, manufactura avanzada y formación de talento especializado. Esa experiencia representa una base sobre la cual podrían desarrollarse nuevas capacidades, siempre que existan inversiones, infraestructura, certidumbre jurídica y programas adecuados de capacitación.

Pero sería ingenuo suponer que las tensiones entre Washington y Pekín producirán automáticamente beneficios para México. Las empresas internacionales consideran múltiples factores antes de decidir dónde invertir: disponibilidad de energía, logística, seguridad, personal calificado, costos, estabilidad regulatoria y condiciones comerciales.

Nuestro país necesita fortalecer esas capacidades y comprender que la competencia tecnológica no se gana mediante declaraciones de optimismo, sino con educación, investigación, innovación y políticas industriales consistentes.

La inteligencia artificial transformará numerosas actividades económicas y modificará las habilidades que requieren los trabajadores. Sus consecuencias no estarán determinadas únicamente por las decisiones de Nvidia, Microsoft, Google u otras grandes corporaciones. También dependerán de la capacidad de cada país para formar talento, adaptar sus instituciones y desarrollar infraestructura tecnológica.

México enfrenta, por tanto, una doble responsabilidad: participar de manera competitiva en las nuevas cadenas productivas y evitar que la transformación tecnológica profundice desigualdades entre quienes tienen acceso a conocimientos especializados y quienes permanecen al margen de esas oportunidades.

No basta con importar equipos o utilizar plataformas desarrolladas en otros países. Es indispensable construir capacidades propias y preparar a las nuevas generaciones para trabajar con tecnologías que seguirán evolucionando.

La crisis de Nvidia contiene además otra lección: incluso las compañías más poderosas necesitan mecanismos de gobierno corporativo, supervisión independiente y cumplimiento de sus responsabilidades legales.

El talento extraordinario de un fundador no coloca a nadie por encima de las obligaciones institucionales. Una empresa puede reconocer los méritos de quien la construyó y, al mismo tiempo, exigir transparencia sobre conductas que comprometan su funcionamiento o representen posibles conflictos de interés.

Pero también debe respetarse el debido proceso y evitar que las sospechas se conviertan anticipadamente en condenas. El caso Huang todavía plantea interrogantes que deberán resolverse mediante investigaciones y decisiones debidamente fundamentadas.

Lo que sí resulta evidente es que su salida produjo una sacudida extraordinaria en una empresa cuya importancia se extiende mucho más allá de los mercados financieros.

La caída de Jensen Huang, las tensiones entre Trump y Xi Jinping y las confrontaciones militares que continúan afectando distintas regiones del planeta muestran un mundo en el que la disputa por el poder se desarrolla simultáneamente en los laboratorios, las fábricas, los mercados financieros y los campos de batalla.

Los semiconductores pueden ser tan decisivos para determinadas actividades estratégicas como lo han sido durante décadas las fuentes de energía y las rutas comerciales. La inteligencia artificial está modificando la manera de investigar, producir, comunicarse y desarrollar capacidades tecnológicas, mientras los gobiernos intentan establecer mecanismos para proteger sus intereses nacionales.

Pero la concentración de conocimientos y recursos también plantea riesgos. Si unas cuantas empresas y países controlan las tecnologías más avanzadas, otras economías pueden quedar sometidas a nuevas formas de dependencia industrial y tecnológica.

México debe comprender que esta disputa internacional no es un espectáculo distante. Sus consecuencias pueden alcanzar nuestras exportaciones, inversiones, empleos, instituciones educativas y oportunidades de desarrollo. La preparación de trabajadores, técnicos, ingenieros e investigadores representa una condición indispensable para participar en la transformación que ya está en marcha.

¡Nvidia perdió a su fundador como director ejecutivo, pero no desapareció la batalla tecnológica que convirtió a su empresa en uno de los grandes centros de poder económico mundial! Trump puede endurecer o flexibilizar restricciones, China puede acelerar sus inversiones y los mercados pueden reaccionar ante cada acontecimiento, pero la competencia por controlar las tecnologías estratégicas continuará.

La advertencia es clara: los países que no desarrollen capacidades propias corren el riesgo de quedar subordinados a las decisiones tecnológicas e industriales de quienes sí invierten en conocimiento, infraestructura e innovación.

Porque las grandes potencias ya no disputan solamente territorios, hidrocarburos o rutas marítimas. También compiten por los algoritmos, los semiconductores y las capacidades científicas que pueden definir buena parte de la economía y la seguridad de las próximas décadas.

¡La guerra por el poder mundial se libra con misiles, petróleo y microchips! Y México necesita prepararse para participar en esa transformación, no resignarse a contemplarla desde la periferia.

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