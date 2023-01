“El único gol de cabeza importante que marcó Maradona fue con la mano.” PELÉ

“No debes amar a todos, sin selección ninguna. Haz como el jardinero que cuida del injerto: poda todos los brotes sobrantes, para que los tallos más nobles crezcan prósperamente.” IVAN YAKOVYCH FRANKO

Ni jugando a modo sincronizado lograron meter gol. Al revés, la participación de Miguel Layún, de Giovani Dos Santos y del exfutbolista —hoy comentarista de Televisa— Braulio Luna demostró el decadente nivel del futbol en México y la chafa propuesta política de quienes buscan la silla presidencial (invierta usted las palabras “decadente” y “chafa” y la oración sigue siendo válida).

La no campaña —pero que se ve como campaña, camina como campaña y suena a campaña— logró convertirse en burla y pitorreo en redes sociales, además de demostrar que ni para eso Adán Augusto López y sus aplaudidores son originales (bueno ya sabemos que para plagiar la 4T se pinta sola). El asunto es que esta copia fue para peor. Los simpatizantes del secretario de Gobernación siguieron decididamente lo que hace el PVEM; esas campañas donde algunos artistas anuncian las “bondades” de votar por dicho partido… Y se conoce de sobra: las multas que le impone conforme a la ley el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el mencionado proselitismo les tienen sin cuidado; total, consiguen más votos (ergo, dinero) por violar la ley de lo que pagan en multas.

Pero bueno, el caso es que el trío de futbolistas para desdecirse de lo dicho, lo grabado y lo compartido en redes dijeron que lo que pasa es que “un amigo” los había conminado a mandarle un mensaje a Adán Augusto (¡qué tiernos!). Que dizque eso era una buena idea…

Lo que sí sería una buena idea es saber si el amigo en cuestión les “ayudó” con algún pago de Hacienda a cambio de lanzar sus mensajes en apoyo a Adán Augusto o si fue una de esas llamadas que hace “Lolita SAT” antes de convertirse en “Dolores SAT”.

Uno de los jugadores del balompié dijo que su mensaje se había debido a que era el cumpleaños de López Hernández. Curioso, en su comunicación en ningún momento lo felicitaba; así los absurdos para justificar lo injustificable…

El hecho es que los tres deportistas (y sus promotores), dado que es la primera vez que hacen este tipo de cosas, deberían recibir tarjeta amarilla por violar la ley electoral. Y de inmediato la roja por ni siquiera poder sostener sus dichos y hechos.

Adán Augusto no se quedó atrás al agradecer los mensajes pero les pidió a los futbolistas que ya no manden este tipo de expresiones. No queda claro si lo hace por ser respetuoso de la ley electoral o para que no lo asocien a dichos jugadores (unos que francamente ya no tienen mucho que dar).

Giovani Dos Santos lleva una muy mala racha en el futbol, no fue convocado para el Mundial, salió del América y está en pláticas con equipos de Centroamérica para su posible incorporación. Quizá en lo único que le ha ido más o menos es en acompañar a la botarga del Dr. Simi a diferentes colonias a jugar con los niños y a repartir juguetes.

Por lo que respecta a la contribución de Miguel Layún, dado que el futbolista juega para el América, lleva a que Adán Augusto sea presa del fanatismo que caracteriza el deporte. En otras palabras, tendrá partidarios y opositores por igual. Mala idea apoyarse de quien levanta pasiones y odios por tan solo pertenecer a un equipo.

De Braulio Luna, si se trataba de hablarle a las generaciones que le vieron en la cancha, yo supongo que esos grupos poblacionales lo último que quieren es mezclar futbol y política, pero quizá yo esté en el error…

Pero creo que la jugada de tres resultó tan decadente y cantada que no hará que el tabasqueño anote gol. Más bien se dejó ver una pésima participación de los futbolistas en la política; así, igual de mediocre como el nivel del futbol nacional.

Diría El Perro Bermudez: fue un “tirititito” que solo quedó en eso. Un partido más que pierden, ahora acompañados de su corcholata favorita, Adán Augusto.

El árbitro de las elecciones (el INE, pero posteriormente el Tribunal Electoral) deberán sancionar a los futbolistas y también al hoy secretario. Y es que no solo a partir de los antes mencionados videos y mensajes —supuestamente no pedidos, pero sí concedidos—se dejan ver las intenciones. También desde el juego de palabras como: “estamos A-gusto y que siga López”, hasta los anuncios no tan espectaculares, pero que pululan en todos los estados del país.

Eso sin olvidar que Adán quiere hacerla de jugador (se siente el precandidato favorito por ser tabasqueño y por haber hospedado en su juventud a López Obrador) y a la vez de árbitro (¿o no invitó recientemente a todos los gobernadores de Morena, al presidente y secretaria general del instituto político a una reunión a la Secretaría de Gobernación para tratar temas meramente partidistas?).

Las reglas del juego determinan las faltas, además de los golpes en la cancha. ¿Las marcarán y penalizarán?

Eso sí, los fauleros Layún, Dos Santos, Luna y Adán Augusto López ya desde ahora se tiran al piso (en una versión tipo 4T del gran llorón Neymar); se hacen las víctimas, patalean, juran y perjuran que ellos no sabían lo que hacían. Que no lo hicieron a propósito o que no se contabilice “como parte de una campaña o algún fin político en particular”.

Señores, sus lloriqueos cada vez convencen a menos gente. Por mí que los expulsen del terreno electoral, pues quieren engañarnos. La selección de —y el mismo— Adán Augusto no merecen llegar a ningún Mundial comicial ni ser candidatos de nada.