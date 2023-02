Dos personajes sobresalieron durante la visita del presidente de Cuba a Campeche, ambos “aplaudidores” y con una reputación de corrupción, deshonestidad y deslealtad que bien representa su afinidad con el régimen cubano, el nieto del general Cárdenas del Río, hijo de Cuauhtémoc y que lleva el nombre de su abuelo, Lázaro Cárdenas Batel y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Cuba no es la panacea de la que hablan su presidente y los aplaudidores del régimen dictatorial, no tiene nada que ver con el bienestar de la población ni mucho menos, con el pensamiento de izquierda.

Impresentables

La anfitriona, Layda Sansores, es hija del cacique Carlos Sansores Pérez, exgobernador de Campeche y exdirigente nacional del PRI en las épocas del echeverrismo y lopezportillismo. Layda salió “corregida y aumentada”, recientemente salió a la luz su “bejaranización” por repartir dinero para la campaña electoral de 2021 al puro estilo del exsecretario particular de AMLO. También trascendió una conversación con su secretario particular donde le ordenaba pagar a la prensa servil a sus fines políticos electorales y para atacar a sus “adversarios”.

Y Lázaro, jefe de asesores de AMLO, con un expediente poco claro como funcionario público, capaz de ir en contra de los ideales de su abuelo y de su padre. ¿Qué le sabe AMLO? ¿Qué tipo de alianza tienen como para ir, incluso, en contra de su padre?

Lázarito y su sendero

Se sabe que la FGR habría abierto una investigación en relación con la participación de la empresa brasileña Odebrecht en Michoacán en proyectos llevados a cabo durante su periodo al frente del gobierno estatal, pero no es todo, su administración concluyó con numerosas deudas y litigios derivados del manejo del presupuesto público y ante las auditorias el exgobernador tuvo que recurrir a sus amigos para que le arreglaran el desaguisado, para ello, contrató al despacho de consultoría en materia de finanzas públicas para gobiernos federales, estatales y municipales de Manlio Fabio Beltrones.

Cabe mencionar que Beltrones es hijo político de Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación de Salinas de Gortari, que fuera gran amigo de Cuba y del régimen castrista, que fue uno de los principales promotores del autoritarismo priista y participante en la represión del movimiento estudiantil de 1968 y de 1971.

Lázaro tiene fuertes vínculos con Cuba, entendible por el origen de su esposa Mayra Coffigny, sin embargo, lo que no es justificable, es que, al igual que AMLO, trajo a cubanos a percibir salarios multimillonarios. Durante su gestión como gobernador de Michoacán, de 2002 a 2008, Cárdenas Batel y su esposa, que fungía como presidenta del DIF estatal, se rodearon de asesores cubanos, aproximadamente unos 400 beneficiados por “becas”.

E incluso, en su momento, la SNTE se quejó por la contratación de 40 asesores cubanos para desarrollar un programa de alfabetización en Michoacán.

Por años Lázaro a triangulado a Cuba a través de su comercializadora de productos y servicios, de ahí otro importante vínculo comercial.

Los tentáculos de la corrupción y amiguismo

Luego de los videos escándalos donde se filtró que Cárdenas Batel apoyó a Ahumada como contratista en Cuba, cuando se destapó el caso, el gobierno de la Isla desestimó las acusaciones, dicen que por intervención del michoacano.

Cuauhtémoc Cárdenas

El padre de Lázaro encabezó el movimiento de la Corriente Democrática, el Frente Democrático Nacional, fue fundador del PRD y se ha mantenido como un fuerte opositor a las malas políticas de AMLO.

Como líder de la oposición y uno de los principales protagonistas del cambio hacia la democracia y la estabilidad, cuando presentó su libro “Por una Democracia progresista”, aseguró que el gobierno de AMLO “privilegia la improvisación y las ocurrencias”, que no existen propuestas ni programas para el crecimiento económico ni para enfrentar el rezago social, ni “mucho menos ante la demanda más sentida, que es la violencia e inseguridad” .

A principios de este año, trascendió que el ingeniero Cárdenas formaba parte del Colectivo por México, organización que alteró a AMLO y no dudó en atacarlo como su “adversario”: “En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Se está con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio”.

Lázaro ni por dignidad o por respeto a la lucha democrática de su padre renunció, por el contrario, calló como momia y pidió a su padre deslindarse de la organización.

Al final, lo que representan este tipo de “amistades” entre México y Cuba es el autoritarismo los intereses oscuros como los de Layda Sansores, Lázaro Cárdenas y muchos trasnochados más que van en contra de los intereses y el bienestar del pueblo de México.

Twitter: @diaz_manuel