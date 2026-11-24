La presidenta Sheinbaum, siempre de buen ánimo, arribó a la capital del país para encabezar el aniversario de la Revolución Mexicana. Lo hizo, desde luego, encabezando un evento multitudinario que, a su vez, sirvió para reivindicar los valores de la lucha social, pero también para elevar el espíritu de la democracia que hoy reina en el país.

Si bien los cimientos de la lucha armada sirvieron para construir las bases institucionales, hoy el proyecto de la Cuarta Transformación, con un profundo sentido de identidad con las causas sociales, se guía por los valores y preceptos de una nación libre y soberana. Asimismo, con gran orgullo, esbozó que México vive a plenitud un momento histórico, pues la justicia social es un común denominador. Supimos que se refería a los programas sociales y al acompañamiento puntual al grueso de la ciudadanía, específicamente a los sectores más vulnerables. Ellos, en sí mismos, son la prioridad.

Al cabo de estos meses, por ejemplo, hemos visto un aumento en los empleos y, de igual manera, los servicios de salud han registrado cifras récord en derechohabientes.

El aniversario de la Revolución, recientemente celebrado, fue uno de los más emotivos que tengamos memoria, especialmente por el mensaje de unidad que envió la presidenta Sheinbaum. Ella, izando la bandera de la soberanía, también nos recordó lo sustancial que es nuestra nación. Paralelamente, con una arenga llena de amor por la patria, Claudia aludió a los intentos que, de manera tozuda, hace la oposición para tratar de influir en los temas de dominio público.

Por el significado de sus palabras, fue merecedora de elogios y comentarios positivos de quienes asistieron a este acto. Su principal virtud, ya lo dijimos, es la honestidad con la que se dirige al pueblo mexicano. Estando a punto de concluir su proclama, la mandataria señaló a los grupos conservadores por recurrir a mentiras y estrategias perniciosas que solamente dejan al descubierto la falta de sensibilidad de una derecha que hoy vive una profunda decadencia, en medio de un desorden que la ha llevado nuevamente a pactar una alianza constituida por el PRI y el PAN.

Seguramente, dondequiera que se escuchó el mensaje de la presidenta, la oposición supo que el recado iba dirigido a ellos. Están así, dijo ella, porque se les acabaron los privilegios. Por eso el proceso de transformación es un verdadero calvario para los grupos conservadores.

De hecho, la inmensa mayoría de los mexicanos no somos ajenos a la realidad que nos aquejó durante décadas: fraudes, represiones, estrategias fallidas, reformas punitivas, desigualdad, brechas sociales y abandono institucional. Al pueblo, además, se le cargó la mano con deudas millonarias que nadie supo explicar con claridad.

Al revisar el espectro político del pasado, sin duda emerge la ignominia, al grado de que millones de personas, conscientes y libres de pensamiento, terminaron por rechazar aquella forma tradicional de hacer política encabezada por el PRI. Y ellos, siempre mancillando la lucha social, quedarán marcados por la deshonestidad y la falta de transparencia.

Por eso la presidenta Sheinbaum, como de costumbre y respondiendo con categoría, lanza una proclama en la que alude al oportunismo de la derecha y a los mecanismos perniciosos con los que intentan manchar la imagen del movimiento de la Cuarta Transformación. A pesar de ello, lo expresó a los cuatro vientos: será una intentona fallida destinada al fracaso.

Tuvo que decirlo de esa manera para que quedara explícitamente claro que ella, defendiendo los intereses de la nación, siempre será una mujer comprometida con la preservación de la democracia y la justicia social. Por eso la oposición, de una u otra forma, busca permanentemente descalificar la labor del gobierno. Fiel a su estilo, echando mano de mentiras y maquinaciones sin escrúpulos, el PRIAN trata de persuadir a distintos sectores de la ciudadanía. El problema es que, de frente, se ha encontrado con ciudadanos que los encaran y les dicen sus verdades.

Mientras la oposición pone en marcha una guerra sucia, la presidenta se ha hecho notar con trabajo. Eso, que representa mucho para el futuro inmediato, influirá en los resultados de la elección de 2027, en la que Morena es ampliamente favorita para llevarse al menos quince entidades federativas. En algunos enclaves, por ejemplo, defenderá la presencia territorial y, en otros más, buscará expandirse con trabajo y propuestas claras.

En pocas palabras, la coalición Seguimos Haciendo Historia se encuentra muy por encima de cualquier binomio de la derecha.

En su momento, los coordinadores alcanzarán esa plenitud una vez que se conviertan oficialmente en candidatos de Morena. Es bien sabido que Pablo Gutiérrez, Rosa María Bayardo, Imelda Castro, Beatriz Mojica, Gino Segura, Julieta Ramírez, Jasmine Bugarín, Cruz Pérez, Ana Lilia Rivera y Lorenia Valles ganarán en sus respectivas entidades, alcanzando votaciones muy superiores que dejarán sin margen de duda que, en este momento, la izquierda vive uno de sus mayores momentos de fortaleza, mientras los grupos conservadores, incapaces de escapar de su realidad, padecen una profunda crisis que los aqueja y les impide ser competitivos.

Notas finales

Por años, Morelos fue uno de los estados con mayor rezago educativo. Hoy, a juzgar por los resultados, podemos decir que esa entidad ha ganado un terreno sustancial, al pasar del lugar treinta al cuarto sitio nacional de aprovechamiento. Eso es, sin duda, un acierto de la estrategia social y un triunfo para la gobernadora.