Otro día que conmemora la lucha en contra de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con funcionarias vestidas de color naranja porque así lo ha prescrito Naciones Unidas. En México, el avance de la presencia en espacios políticos se ha proyectado como un logro. De hecho, lo es. El problema es que la presencia de más mujeres en el poder no se ha traducido en que las condiciones para las mujeres sean más vivibles.

Los datos lo confirman. La denuncia por violencia familiar se duplicó en una década: pasó de 127 mil 424 carpetas en 2015 a 266 mil 760 en 2025. La justicia, en cambio, no creció al mismo ritmo. 93 de cada 100 delitos quedan fuera de una investigación, y en la capital, de las carpetas abiertas en una muestra de enero a octubre de este año, solo 226 de mil 334 se judicializaron, el 16.94 por ciento. Del delito de violencia vicaria, tipificado hace más de dos años, aún no hay una sola sentencia en la Ciudad de México. Y en los casos más graves, de mil 605 investigaciones por feminicidio y su tentativa en la capital, solo el 28 por ciento ha recibido sentencia.

Específicamente, hoy puedo decir que tras varios años de lucha por mejorar las condiciones de la justicia mexicana, la reforma judicial se ha impuesto como una serie de incentivos perversos que afectan a las que esperan denunciar y obtener justicia. Más allá de los casos visibles en los que la presión social funciona, como el de la maestra que fue atropellada, víctima de homicidio doloso por parte de un conductor de transporte, las condiciones para las mujeres que son agredidas por parte de hombres vinculados a partidos políticos ha empeorado.

Hacer que los juzgadores lleguen al poder por voto popular ha convertido las denuncias de violencia familiar en un botín negociable cuando se trata de operadores o perfiles políticos. Si es que una trabajadora, novia, esposa o amante sufre violencia por parte de un político y la denuncia, somete a que un funcionario (hombre o mujer) que espera crecer en su carrera deba confrontarse con alguien que tiene capital político, que puede bloquearle o bien, que puede ayudarle.

El mecanismo es fácil de seguir. Quien aspira a conservar su cargo o a ascender necesita estructura, aliados y visibilidad. Si el denunciado es o está cercano a un operador político, quien debe resolver tiene un conflicto de interés que no existía en esos términos: fallar en contra puede costarle el respaldo del que depende su carrera. Todavía no hay un estudio que mida este efecto, porque la reforma es demasiado reciente, pero el riesgo es estructural.

Entonces, la reforma judicial aprobada en gran medida por mujeres legisladoras tendrá (ya tiene) un efecto negativo en las mujeres que denuncian violencias como la familiar, vicaria, sexual, infantil, etc. Está acreditado que la socialización y networking de los hombres les permite mayor conocimiento de abogados, jueces, ministerios públicos y operadores de la justicia.

Hay además señales de que los filtros de la elección no protegieron a las mujeres. Según una investigación de Expansión, se perfilaba que asumieran el cargo dos magistrados de circuito acusados de presunto acoso laboral y hostigamiento sexual. Esas acusaciones están por probarse, pero ilustran que la elección no incorporó un control específico sobre antecedentes de violencia. Tampoco se cumplió sin costo la promesa de paridad: antes de la elección, solo tres de cada diez magistraturas y juzgados federales tenían como titulares a mujeres, y la renovación implicaba la salida de cientos de juzgadoras de carrera. A eso se suma que entre el 12 y casi el 16 por ciento de los votos fueron recuadros sin marcar, señal de un electorado que difícilmente conocía a los candidatos y no podía evaluar su trayectoria en materia de género.

Espero pronto poder publicar una reseña sobre el libro de Maha Schekaiban. Su caso es durísimo porque más allá de existir una campaña millonaria en su contra, existen vínculos entre sus agresores y actores políticos. Lo mismo sucede con una víctima cuyo ex marido es un simple funcionario administrativo del Gobierno de la Ciudad de México pero que aquello es bastante, otro caso de un funcionario de la gobernadora Mara Lezama, quien ha utilizado sus influencias para arrebatar hijos y someter a una mujer que dependía económicamente de aquel.

Son relatos de las propias víctimas, que no sustituyen una sentencia, pero tampoco deben descartarse por la dificultad de documentarlos. Esa opacidad es parte del problema pues sin datos públicos sobre cómo resuelven los juzgados estos casos, el incentivo perverso opera sin que nadie pueda medirlo.

Hoy los incentivos hacia agresores con poder son los más perversos. Si hay juzgadores con intenciones de competir para mantenerse en su cargo necesitan de personajes que ya sean líderes políticos, ya que muchos de ellos solo se han dedicado a las labores de juzgado y no tienen idea de cómo estructurar una campaña. Si es que encima, quieren llegar a ganar, necesitan aliados que sean cercanos al poder pues se sabe que la oposición está muy bien ubicada y podrían recibir ataques o ser bloqueados.

Es cierto que la justicia ya favorecía a los poderosos antes de la reforma, con jueces designados por redes de influencia y fiscalías con sus propias lealtades. La diferencia es que el nuevo diseño vuelve explícita, y hasta electoral, esa dependencia.

Es decir que los hombres cercanos a Morena y a los partidos de su coalición tienen licencia para violentar. Sean del Verde o del PT, el sistema les favorece pues aunque la justicia diga que las mujeres tienen la razón, de facto, los juzgadores tienen condicionadas sus carreras al capital político de aquellos y no se atreverán a fallar en su contra pues de hecho, están en juego sus carreras, ingresos, estilos de vida y hasta familias. Son tiempos oscuros para la justicia, para las mujeres y especialmente, para las víctimas.

De hecho, la otra perspectiva tampoco es sencilla. Un juzgador recibe un asunto en que el acusado es político, empresario cercano a políticos o simplemente un personaje con apoyo popular de algún partido político, peor si se trata del oficialista como influencers cercanos a Morena. Si decide actuar conforme a derecho, su carrera (su trabajo) podría darse por terminado en la próxima elección judicial. Si apoya al político, aún con la existencia de acusaciones públicas, hay alta probabilidad de que no pase de una suspensión temporal (como sucede con juzgadoras que llegaron por elección judicial pero liberan feminicidas). El incentivo es apoyar al agente de poder del que depende su permanencia en el juzgado o tribunal antes que sacrificar su carrera (y vida) en nombre de la justicia (lo que eso signifique).

Por eso, más que lamentar estos tiempos, conviene exigir salvaguardas concretas antes de la próxima elección judicial. Primero, un filtro de antecedentes de violencia de género para todas las candidaturas. Segundo, reglas claras de excusa obligatoria cuando exista un vínculo político entre el juzgador y alguna de las partes, como un juicio popular o de jurado, integrado por personas de la comunidad por azar o algo parecido, o bien, un modelo anterior de méritos y capacidades, no de elecciones judiciales. Tercero, estadísticas públicas con declaraciones de intereses por parte de juzgadores y políticos sobre sus relaciones interpersonales con agentes del poder, justicia o fiscalías, desagregadas por juzgado, incluyendo cómo se resuelven los casos de violencia familiar, vicaria y sexual. Sin esa información, no sabremos si el incentivo opera como aparece en los casos que las víctimas hacen público, y las mujeres seguirán denunciando sin saber ante quién.

Frida Gómez es abogada, investigadora y columnista.