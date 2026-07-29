La política exterior suele despertar pasiones. Cuando un país enfrenta una crisis política, como ocurre hoy en Nicaragua , surgen voces que exigen condenas inmediatas, sanciones o una postura más dura de otras naciones. Sin embargo, México ha construido durante décadas una doctrina diplomática basada en un principio que sigue siendo tan vigente como necesario: la no intervención.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al fijar su postura sobre la situación nicaragüense, reiteró que México está a favor de la democracia, pero evitó condenar directamente al gobierno de Daniel Ortega. Para algunos, esa decisión representa tibieza. En realidad, puede interpretarse como un acto de congruencia con una tradición diplomática que ha dado prestigio internacional a nuestro país.

La historia demuestra que pocas veces la intervención de un Estado en los asuntos internos de otro ha producido estabilidad o democracia duraderas. Por el contrario, abundan los ejemplos donde las presiones externas, las sanciones políticas o las intervenciones abiertas terminaron agravando los conflictos, profundizando la polarización y aumentando el sufrimiento de la población.

México conoce bien el valor del respeto a la soberanía. A lo largo de su historia ha rechazado invasiones, presiones económicas y decisiones tomadas desde el extranjero sobre asuntos que únicamente correspondían a los mexicanos. Precisamente por esa experiencia histórica, nuestro país ha defendido sistemáticamente que cada nación debe resolver sus diferencias mediante sus propias instituciones y conforme a su marco constitucional.

Eso no significa guardar silencio frente a la violación de los derechos humanos ni abandonar la defensa de los valores democráticos. Significa hacerlo mediante el diálogo, la diplomacia, la cooperación internacional y los mecanismos multilaterales, evitando convertirse en juez de otros gobiernos o en promotor de confrontaciones que muchas veces terminan escapando al control de quienes las impulsan.

La doctrina de la no intervención no nació para proteger gobiernos; nació para proteger a los pueblos y preservar un principio fundamental del derecho internacional: la igualdad soberana entre los Estados. Cuando ese principio se debilita, cualquier país, especialmente las naciones de tamaño medio como México, queda expuesto a que potencias extranjeras pretendan influir también en sus propias decisiones internas.

Además, México mantiene una autoridad moral precisamente porque no aplica dobles estándares. Si hoy exigiera intervenir en Nicaragua, mañana tendría menos argumentos para reclamar cuando otros gobiernos pretendieran opinar o presionar sobre decisiones exclusivamente mexicanas.

En un mundo marcado por conflictos internacionales, guerras y crecientes tensiones geopolíticas, la diplomacia responsable vale más que los discursos estridentes. Defender la democracia es compatible con respetar la soberanía de las naciones. Ambos principios pueden y deben coexistir.

La postura del gobierno mexicano no implica respaldar a un régimen político determinado. Implica defender una política exterior que durante décadas ha permitido a México ser un interlocutor confiable, un país respetado en los organismos internacionales y un actor que privilegia el diálogo antes que la confrontación.

La fortaleza de una nación también se mide por la coherencia de sus principios. Y en materia de política exterior, la no intervención sigue siendo uno de los pilares que mejor representan la tradición diplomática de México.