Con esta columna iniciamos una serie dedicada a la educación financiera, un tema indispensable para comprender cómo las decisiones cotidianas relacionadas con el dinero pueden fortalecer o debilitar la estabilidad de una familia.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor abordaremos, en cada entrega, situaciones comunes que pueden parecer sencillas, pero que tienen consecuencias importantes cuando se toman sin información, planeación o una evaluación adecuada de sus costos.

El objetivo no será promover el miedo al crédito ni presentar el ahorro como una solución automática para todos los problemas. Buscaremos ofrecer herramientas prácticas que permitan al lector tomar decisiones más conscientes, comparar alternativas y comprender el verdadero impacto de comprometer sus ingresos futuros.

En esta primera entrega analizaremos una situación muy frecuente: la compra de un bien necesario para el hogar. Utilizaremos como ejemplo una lavadora con un precio de contado de $8,999 pesos y compararemos dos caminos completamente distintos.

El primero consiste en adquirirla inmediatamente mediante un esquema de pagos semanales aparentemente pequeños. El segundo implica establecer un objetivo claro, aplicar temporalmente un plan de austeridad personal y familiar, ahorrar de manera constante y aprovechar ofertas o descuentos por pago de contado.

La intención es que el lector comprenda la trampa que puede ocultarse detrás de los llamados “abonos chiquitos” y, al mismo tiempo, conozca la fuerza del ahorro responsable como una estrategia para adquirir bienes sin comprometer innecesariamente la estabilidad económica del hogar.

Cuando $170 semanales parecen poco

Una lavadora puede ser una necesidad indispensable para una familia numerosa. Cuando el aparato anterior deja de funcionar, la urgencia por reemplazarlo puede llevar a tomar la primera opción disponible, especialmente cuando una tienda ofrece llevárselo de inmediato mediante pagos semanales.

La propuesta parece accesible: abonos que, vistos de manera aislada, no representan una cantidad demasiado elevada. Sin embargo, detrás de esa facilidad aparente puede esconderse una de las formas más costosas de adquirir un bien de uso cotidiano.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor hemos observado que muchos problemas de sobreendeudamiento no comienzan con compras extravagantes, sino con necesidades reales atendidas sin una planificación financiera adecuada.

El problema no siempre es lo que se compra, sino cuánto se termina pagando, durante cuánto tiempo y qué parte del ingreso familiar queda comprometido.

Consideremos el caso de una lavadora cuyo precio de contado es de $8,999 pesos. Al agregar un seguro y contratarla mediante un esquema de crédito, el precio inicial puede elevarse a $10,799 pesos.

Hasta ese momento, la diferencia podría parecer manejable. El verdadero problema aparece cuando la compra se extiende hasta 152 semanas, es decir, casi tres años, mediante pagos aproximados de $170 pesos semanales.

El abono parece pequeño. Esa es precisamente una de las características más peligrosas de este tipo de financiamiento: concentra la atención del consumidor en el pago inmediato y la aleja del costo total.

Al terminar las 152 semanas, la familia habrá pagado alrededor de $25,840 pesos por una lavadora que originalmente costaba $8,999 pesos de contado. En otras palabras, terminará desembolsando casi tres veces el valor del producto.

La situación puede agravarse si se presentan atrasos. Una enfermedad, una reducción de ingresos, la pérdida del empleo o cualquier emergencia familiar puede impedir que se realice uno o varios pagos semanales.

Con cargos moratorios, penalizaciones y otros costos adicionales, la deuda podría acercarse incluso a los $38,000 pesos.

Así, una compra que comenzó como una solución doméstica puede convertirse en una obligación prolongada que afecte la estabilidad de toda la familia.

El verdadero costo no aparece en la etiqueta

El costo de una compra a crédito no se limita a los intereses. También debe considerarse lo que la familia deja de hacer con ese dinero.

Los más de $15,000 pesos pagados por encima del precio inicial podrían haberse utilizado para crear un fondo de emergencia, cubrir gastos médicos, pagar servicios, atender necesidades escolares, comprar alimentos o adquirir otros bienes útiles para el hogar.

Además, durante casi tres años el presupuesto familiar permanecerá comprometido con un pago semanal. Aunque sean $170 pesos, la obligación no desaparece cuando surgen otros gastos.

El crédito se convierte en una cuenta más que debe cubrirse antes de decidir qué hacer con el resto del ingreso.

Ese es el costo de oportunidad que pocas veces se explica al momento de la compra: cada peso destinado a intereses es un peso que deja de fortalecer el patrimonio familiar.

También existe un costo emocional. Una obligación semanal prolongada puede generar preocupación constante, especialmente cuando los ingresos son variables o dependen de empleos sin estabilidad.

Lo que inicialmente se presentó como una facilidad puede terminar convirtiéndose en presión financiera durante años.

El ahorro también puede resolver una necesidad

La alternativa no consiste simplemente en decirle a una familia que espere indefinidamente sin lavadora. La educación financiera debe ofrecer soluciones realistas y adaptadas a las necesidades cotidianas.

Cuando es el caso y la compra puede aplazarse, la familia puede establecer un objetivo claro, diseñar un plan de ahorro y aplicar temporalmente medidas de austeridad personal y familiar.

Esto implica revisar gastos, suspender durante algunos meses consumos no indispensables, comparar precios y separar el dinero desde el momento en que se recibe el ingreso, no hasta que “sobre” al final de la semana.

Si la familia ahorrara los mismos $170 pesos que estaba dispuesta a pagar semanalmente, reuniría aproximadamente $680 pesos cada cuatro semanas.

No obstante, la estrategia no tendría que limitarse exclusivamente a esa cantidad.

Al combinar ese ahorro con ajustes temporales en otros gastos, ingresos extraordinarios, bonos, trabajos adicionales o la venta de objetos que ya no se utilizan, la meta podría alcanzarse en pocos meses.

Tener un objetivo específico también facilita mantener la disciplina. No se ahorra simplemente “por ahorrar”, sino para adquirir un bien concreto sin pagar intereses excesivos ni comprometer ingresos futuros.

Además, quien cuenta con dinero disponible puede buscar ofertas, liquidaciones, promociones de temporada y descuentos por pago de contado.

Incluso podría encontrar una lavadora similar a un precio inferior a los $8,999 pesos considerados inicialmente.

La diferencia es profunda: en un caso, la familia compra primero y queda obligada a pagar durante años; en el otro, organiza sus recursos, compara opciones y adquiere el producto desde una posición financiera más favorable.

Esperar no siempre significa perder

Vivimos en una cultura que presenta la espera como una forma de fracaso. Todo parece tener que resolverse de inmediato: comprar hoy, disfrutar hoy y pagar después.

Pero diferir una compra no significa renunciar a ella. Cuando existe una estrategia, esperar puede ser una decisión económicamente inteligente.

El ahorro planificado fortalece hábitos que seguirán siendo útiles después de adquirir la lavadora. La familia aprende a fijar metas, controlar gastos, comparar precios y distinguir entre una urgencia verdadera y una compra que puede programarse.

Además, una vez alcanzado el objetivo, el hábito de separar dinero puede mantenerse para formar un fondo de emergencia o preparar la adquisición futura de otros bienes.

El crédito, por el contrario, puede generar una falsa sensación de capacidad económica. Permite llevarse un producto que todavía no se puede pagar y traslada el costo hacia el futuro.

No se trata de afirmar que todo crédito es malo. Un financiamiento puede ser útil cuando su costo es razonable, el plazo es corto, el pago cabe cómodamente en el presupuesto y el consumidor comprende con claridad todas las condiciones.

El problema surge cuando únicamente se pregunta cuánto será el abono y se ignora cuánto costará realmente el producto.

Tres preguntas antes de firmar

Antes de aceptar cualquier compra a crédito, toda familia debería responder honestamente tres preguntas:

¿Este producto debe comprarse inmediatamente o podemos organizarnos para adquirirlo en unos meses?

¿Tenemos un fondo de emergencia que permita continuar con los pagos si disminuyen temporalmente nuestros ingresos?

¿Conocemos el costo total del crédito o solamente nos estamos fijando en el monto del abono semanal?

También es indispensable solicitar por escrito el precio de contado, el costo total financiado, la tasa de interés, los seguros incluidos, las comisiones, las penalizaciones por atraso y el número exacto de pagos.

Si el vendedor insiste en hablar únicamente del “abono chiquito”, probablemente está evitando mostrar la parte más importante de la operación.

El consumidor no debe preguntar solamente: “¿Cuánto voy a pagar por semana?”. También debe preguntar: “¿Cuánto habré pagado cuando termine?”.

Comprar libertad, no compromisos

La educación financiera no consiste en memorizar conceptos complicados. Consiste en aprender a tomar decisiones que protejan el ingreso, el patrimonio y la tranquilidad de la familia.

Un objetivo claro, acompañado de un plan temporal de austeridad y de una búsqueda paciente de ofertas y descuentos por pago de contado, puede permitir que un bien como una lavadora sea adquirido a un buen precio en pocos meses.

La diferencia no es solamente económica. Quien compra de contado se lleva un producto completamente pagado. Quien contrata un crédito excesivamente largo puede llevarse también años de obligaciones y preocupación.

El crédito no es necesariamente un enemigo. Puede ser una herramienta útil cuando se utiliza con información, prudencia y capacidad real de pago.

Pero cuando se combina con la urgencia, la desinformación y la falta de planificación, puede convertirse en la manera más cara de comprar el presente hipotecando la libertad del mañana.