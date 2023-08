No se si lo de la supuesta muerte de José Luis Perales fue un experimento de comunicación de algún estudiante para mostrar la fragilidad de nuestros sistemas de información cuando quieren dar la noticia sin verificarla, o realmente fue un error sincero.

Cuando me enteré sobre la supuesta muerte del señor Perales lo primero que me vino a la mente fue parte de la letra de su canción “Un Velero Llamado Libertad” donde dice “y se marchó y a su barco le llamó Libertad…”. Recordé a mi mamá cantando la canción que dice “y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti”. Mire que la noticia me sacó de onda a pesar de que no soy “fan” de Perales, solo aprecio su música.

Fue reconfortante saber que José Luis Perales sigue vivo y que está igual de sacado de onda que muchos de nosotros con la noticia de la supuesta muerte. Después de mostrarse vivito y coleando, vi a un Perales muy bien conservado y bastante contento, bastante lejano a lo que decía la noticia que se publicó en muchísimos medios importantes alrededor del planeta.

Hace rato tengo como práctica en ciertos tipos de noticias leer varios medios diferentes y con diversas inclinaciones políticas y temáticas, para poder formar un juicio más completo. Leo opiniones de varios comentocratas para poder saber ambos lados de la historia y decidir, si es necesario, tomar un lado o no creerle a ninguno.

Cuando veo las encuestas, veo tendencias. Las encuestas se le hacen a un cierto número de personas que al final representan el pensamiento de una masa. Si la metodología con la que hacen las encuestas es consistente y tienen resultados que son similares entre todas las encuestas entiendo que son las correctas. La precisión de las encuestas es lo que hace que los resultados sean diferentes, pero en general los datos deberían ser bastante parecidos.

En cuestión de opinión, ya sea en los medios o con las personas con las que tengo contacto, trato de conocer los antecedentes y porque hablan de tal o cual manera. Por ejemplo, en política tenemos a los que son Pro-AMLO y Anti-AMLO que critican o alaban cualquier cosa que haga el gobierno. Con las opiniones tan polarizadas es difícil generar un juicio balanceado. Al final, la decisión de las personas que nos mantenemos neutrales creo que es lo que le da la guía al timón que lleva los rumbos del país.

Toda esta verificación puede ser inútil si todos los medios lanzan la misma noticia que muchos de nosotros pensamos que tienen verificada. Si el medio azul, verde, rojo y amarillo dijeron que se murió tal o cual, seguramente lo hizo.

Ahora haga un pequeño viaje al pasado, ¿recuerda los tiempos donde había una grave censura a los medios y prácticamente todos decían lo mismo? Que muy pocos publicaban cosas en contra del gobierno y que los que lo hacían eran considerados “comunistas” o cosas así. Ahora vivimos tiempos donde muchos tienen la manera de hacernos saber su opinión que puede tener o no fundamentos, pero que es diferente a la de los demás. Unos para un equipo, otros para el otro y algunos en el centro viendo lo mejor o lo peor de ambos lados. Esta diversidad de opinión es la que puede hacer que tomemos la mejor decisión.

Yo veo todos los ángulos para formar mi propio juicio con toda la información que me llega, mi formación y mi experiencia de vida.