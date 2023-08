Se difundió la noticia de la muerte de José Luis Perales; sin embargo, el hijo del cantautor español ya explicó lo que pasa con autor de “Un velero llamado Libertad”.

El lunes 7 de julio se reportó la muerte del también productor y autor, José Luis Perales, en medios nacionales e internacionales, dejando al mundo de la música en shock.

El rumor aseguraba que José Luis Perales de 78 años de edad habría sufrido un infarto al miocardio.

No obstante, esta información fue desmentida minutos después por el hijo de José Luis Perales, de acuerdo con la periodista Adela Micha en un tuit.

De hecho, el hijo de José Luis Perales lamentó que se haya asegurado en diversos medio informativos que su padre había muerto.

El propio José Luis Perales se grabó en video para desmentir su muerte y todos los rumores alrededor de esta.

Mediante sus redes sociales, José Luis Perales lanzó un clip para apaciguar todo lo que se estaba diciendo sobre él y así dejar más tranquilos a sus fans.

Desde la ciudad de Londres, en Inglaterra, el cantautor mandó un caluroso saludo, demostrando que se encuentra en óptimas condiciones de salud.

En su clip, José Luis Perales aseguró que se había tomado unos días de descanso para estar con sus hijos y esposa.

No obstante, su tranquilidad se vio interrumpida por difundir la noticia de su supuesta muerte.

No encontramos con que alguien...pues mala idea... pues ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y que mañana ya nos estaremos viendo en España...Hasta mañana y un abrazo muy fuerte para todos...