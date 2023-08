Que complicado debe de ser para todos los comentaristas deportivos mexicanos que basan todos sus comentarios en alabar a los ahora inexistentes cuatro grandes cuando estos son exhibidos en una copa donde no hay tendencias arbitrales o televisivas a favor de los equipos mexicanos.

Tendrían que recordar los comentaristas que los que ganan la Concacaf Copa de Campeones regularmente son equipos mexicanos que pasan por una ronda de partidos con equipos de todas las denominaciones futbolísticas hasta llegar a una final que en los últimos años casi siempre es contra un equipo de la Liga MX y excepcionalmente contra alguien de la MLS.

La gran pregunta es ¿es mejor la MLS que la Liga MX? Para dar una mejor respuesta habría que reformular la pregunta y habría que entender varias cosas sobre este torneo. Esta copa no es de una liga contra la otra sino de equipos mexicanos contra equipos estadounidenses. Este torneo se juega en desigualdad de condiciones pues se juega totalmente en Estados Unidos donde los gringos siempre son locales. Las televisoras mexicanas, que sí tienen mucha influencia en la Liga MX, no tienen nada que ver con la Leagues Cup . Se supone, que el arbitraje es más neutral que en México, al menos es lo que he oído de varios comentaristas y twiteros (o como se les diga ahora).

La pregunta tiene que reducirse a nivel de clubes, ¿los mejores clubes están en la MLS o en la LIga MX? Creo que la liga en México sigue teniendo mejor fútbol en algunos clubes, pero no en todos. Los únicos clubes que han sacado la casta por la Liga MX son el Querétaro, Toluca, América, Tigres y Monterrey. Los equipos eliminados tienen un nivel regular a malito, y eso siempre ha sido así.

La sacudida que le dio este torneo a la comentocracia deportiva en México ha sido brutal pues en las finales hay más equipos gringos que mexicanos y eso puede causar confusión en los comentarios.

No creo que la Liga MX pise sin huarache y sean tan tontos como muchos comentaristas han dicho. Seguramente la Liga MX le sacará mucho provecho a la participación de estos equipos en este torneo raro.

En la espera de las instancias finales de este torneo, es una lastima que se enfrenten dos de los mejores equipos mexicanos de los últimos años en eliminación directa. Pienso que el ganador del Clásico Norteño en Estados Unidos podría ser uno de los candidatos más fuertes para llevarse esta Copa. De los demás equipos mexicanos, creo que todos tienen buena oportunidad de llegar a los últimos juegos hasta el sorprendente Querétaro .

De los equipos eliminados, creo que estamos viendo la visión real y sin maquillaje de su capacidad. A los equipos grandes eliminados creo que se ven como el extinto Cepillín sin maquillaje, bastante feos.