Llevo ya muchos años viviendo en Querétaro. La percepción de seguridad ha sido el principal motor que me ha mantenido anclada aquí. En estos años viviendo en este estado gracias a Dios no he vivido ningún evento que me ponga en riesgo a mí o a mi familia. En verdad te sientes muy seguro viviendo en este estado.

Hace días empezó a gestarse una ola de rumores y eventos que supuestamente tenían que ver con el cártel de drogas. Eventos que jamás habíamos vivido aquí.

El día de ayer llegaron 500 federales a Querétaro a las instalaciones de la zona XVII Zona Militar . La Sedena notificó que este batallón se desplegará en lo que ellos dicen qué hay más sin seguridad como El Marqués, San Juan del Río, Querétaro y Corregidora.

Además ingresarán 14 camionetas Chevrolet Cheyenne, siete de ellas de 6.5 toneladas.

Como verán todo un Ejército literal.

El presidente y la Sedena se empeñan en decir que todo esto es para buscar la paz en el estado, (desconozco si alguien solicitó su intervención) y que no es cosa personal, que ya en otros estados se viene haciendo esto.

Pero a mí me deja intranquila. Saber que hay soldados sitiándonos por supuesto que me hace perder la sensación de libertad y de seguridad que he venido viviendo hasta el día de hoy en este estado.

No sé si me pueda acostumbrar a ver a militares por doquier.

No sé hasta qué punto la llegada de estos elementos de la Guardia Nacional abonen para mantener la paz y la seguridad en el estado.

Porque, que yo sepa, no han habido más que uno que otro evento aislado de violencia, más que nada suicidios en la población, un tema que ya el gobernador ha venido tomando cartas serias en este asunto.

Pero todo este show de las hieleras que primero decían que tenían restos de cuerpos y luego resultó que eran restos y viseras de cerdo, me hace sospechar que por alguna razón, alguien quiere hacer pasar a este estado como un narco estado y me niego a creer que esté pasando esto actualmente, aunque claro que los queretanos tenemos miedo que ocurra porque Querétaro colinda con estados en donde claramente ya el narco llegó y ha sido de una manera brutal.

Si nuestro gobernador Mauricio Kuri hizo la solicitud al gobierno federal de reforzar con elementos de la Guardia Nacional la seguridad del estado entonces es correcto que lleguen aquí y se agradecen.

Sin embargo, Querétaro es el único estado en donde los índices de violencia se mantienen por debajo de la media. También es el estado en donde menos aprobación obradorista hay.

¿Buscan atraer votos con la llegada de estos militares?

Lo único que me queda claro es que en todo el país se vive un especie de incertidumbre y de miedo.

Transitar por las carreteras me genera mucha angustia por ejemplo. Yo no veo a un solo elemento de la Guardia Nacional patrullándolas pero entonces sí llegarán 500 elementos al estado.

Me surgen varias preguntas y dudas:

¿Entonces cuál es el objetivo?

¿El gobernador está blindado de manera certera los límites con los estados que nos colindan en donde ya llegó el narcotráfico?

Querétaro es tendencia todos los días en redes, su gente es trabajadora y buena, muchos capitalinos se quieren venir a vivir acá, hay oportunidades de trabajo y me consta, créanme que el gobernador es un hombre humano, de una pieza, intachable, un excelente servidor público en toda la palabra.

Me consta que también el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, también es un extraordinario funcionario público, preocupado por la seguridad de su municipio que colinda con Celaya, estado donde ya sabemos prácticamente está sitiado por el narco y donde la violencia es imparable. Está todo el tiempo atento pero también preocupado por la situación.

En Querétaro se cuenta con un cuerpo policiaco de primer nivel. Pero imagino no es suficiente.

Al presidente se le escapa de las manos la seguridad de todos y todas, y ahora blinda con el Ejército, estados como Querétaro en donde reina la paz y hay una enorme percepción de seguridad.

¿Es todo esto de la llegada de 500 elementos de la Guardia Nacional necesario?

Se los dejo para la reflexión.

Es cuanto