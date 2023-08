Como una ciudadana más que solo anhela que tengamos un gobierno justo, con mandatarios justos y que las épocas electorales se den de manera equitativa, equilibrada, he venido deseando desde hace tiempo, que todos los que participan en el Frente Amplio Por México hagan un frente común y verdaderamente lleven a cabo el formar alianza y declinar a favor de la que hoy parecer ser la contendiente más fuerte de la oposición que es Xóchitl Gálvez.

Pero, con tristeza y decepción, veo que todos quieren ver nada más por ellos mismos; lucirse ellos y ganar ellos. Entonces parece más que una alianza, una pasarela de egos.

Tiene todo esta alianza menos hacer un frente común; todo, menos un genuino aprecio por este país.

Nunca he entendido por qué todos los candidatos dicen adorar a México y querer lo mejor para él, pero quieren ganar ellos, sin apoyar a los otros, es decir no hay unidad realmente. Ese llamado “Frente” que nos han vendido es una farsa.

Y hay gente que piensa que no es farsa, sino que es muy bueno que haya democracia y que por eso deben de haber cientos de contendientes en la alianza para participar.

Eso no es democracia. Eso es puro ego.

Y no pasa algo distinto con las corcholatas de Morena. Es lo mismo.

No es cierto que quieran el bien del país. Quieren su propio bien. Por eso es que Marcelo Ebrard no declina ante Claudia Sheinbaum, quien de las corcholatas es la más fuerte.

Ya ni se diga los demás. Ya perdieron fuerza y rumbo.

Me da ya una flojera infinita que empiecen a hacer debates entre los propios miembros del Frente Amplio por México... ¡es una locura!

Y lo hacen para figurar ellos y los que lo organizan es también para que figuren ellos, para contrapuntearlos unos contra otros, cuando todos deberían de ir en unidad sin que parezcan más artistas que políticos.

Salen maquillados como artistas y los moderadores no se quedan atrás.

No se entiende por qué hacen esta clase de tonterías y hacia donde quieren llevar al país con ello.

Francamente, creo que solamente nosotros como ciudadanos, como padres de familia, quienes habitamos este hermoso país somos lo que podremos sacarlo adelante con lo que podamos.

Hoy ningún candidato convence, aunque hayan unos que sean más favoritos que otros.

Los mexicanos tenemos ciertas dudas y no sabemos si esta vez no nos fallarán.

Porque al menos ya por concluir el sexenio de AMLO, no hay todavía servicios de salud dignos y eficientes tal como lo prometió.

Les quiero compartir que este fin de semana tuve la dicha de estar en la fiesta de XV años de un joven a quien hace 3 años sus padres luchaban con todas sus fuerzas por conseguirle un transplante de médula. Era urgente. El sector público no se lo brindó. La ciudadanía se unió para dar aportaciones y unos dando más que otros se logró recabar la cantidad que se requería para ello.

Durante la fiesta, me quedé pensando que en nada intervino el gobierno. Ese niño no tuvo apoyo del gobierno ni del sector salud.

Fue la ciudadanía que veló por este joven que afortunadamente festejó sus XV años bailando y muy feliz. Pero el camino es largo, requerirá de seguimiento médico y de medicamentos para seguir librando la batalla. El sistema de salud no le brindará eso, pero ese chico nos tiene.

Entonces ya basta de debates organizados dentro del Frente Amplio por México. Hasta ese nombre me parece una farsa y me confunde porque salen y salen movimientos que se llaman muy parecido. No sé en qué momento se dio el “switch” o el cambio entre la Alianza Va por México y el Frente Amplio por México.

Ya basta de ver emberrinchado a Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum.

México no es un botín.

¿Cuándo lo van a entender?

Entre ellos se despedazan, se traicionan y se meten el pie.

¿Así la gente se sentirá motivada para salir a votar el próximo año?

Mientras tanto sigue el presidente encolerizado en sus mañaneras citando pasajes y tuits que sí, plagados de errores hicieron o dijeron personalidades o figuras en la política.

Hoy en su mañanera retomo el fatal tuit del 2019 de Gabriel Quadri que decía que si México no tuviera que “cargar” con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un México con más avance.

Por supuesto, un tuit horroroso por donde se le vea. Un pensamiento horrendo. Pero del 2019, y lo usa Obrador hoy en su mañanera para justificar el tema de la quema de libros de la SEP en Chiapas.

Luego puso un video de Fox y la verdad ya le apagué a la mañanera, porque si todo esto que él menciona fuera para bien del país sería interesante verlo y escucharlo. Pero solo es seguir esparciendo resentimiento, exhibir a sus enemigos y nada más.

La gente está confundida

Ayer soltaron la noticia de que habían sido secuestrados otros cinco jóvenes en Jalisco. El gobierno estatal salió a desmentir tal cosa diciendo que no se tenían reportes de ello.

¿Qué pretenden ambos “bandos”? ¿El bando de la oposición generando fake news para diseminar miedo? ¿O el gobierno de Jalisco mintiendo diciendo que nada pasa?

Todos quieren el pastel y no solo la rebanada.

Y entre esta guerra intestina por ello, los mexicanos pensando cómo podemos hacerle para salir adelante todos los días en este país.

Otra de las cosas que he notado porque lo leo en redes sociales es que a raíz de que Claudia Sheinbaum dejó la jefatura de gobierno de la CDMX, la violencia e inseguridad se ha disparado.

Es como si la maestra se hubiera salido del salón dejando solos a los alumnos y ya se imaginarán.

Creo que debió de haber terminado de cumplir su mandato. Pero es esta urgencia por tenerlo todo que los ciega y hasta los enloquece.

Vivir bajo este estrés emocional y esta presión no debe de ser fácil para ningún ser humano.

Ahí tenemos a un presidente que verdaderamente quedó afectado por sus experiencias cosa y emociones en el 2006.

En fin. Gracias si me leíste hasta acá. Siempre encuentro este espacio terapéutico y esperanzador porque a veces creo que algo pueda encenderse en nosotros como mexicanos para ser mejores seres humanos y entre tanto los políticos se sacan los ojos, nosotros saquemos adelante al país.

Es cuanto.