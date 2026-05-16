El planeta empieza a entrar en una etapa peligrosísima: las grandes potencias y los bloques que las rodean ya no parecen capaces de controlar completamente el sistema internacional, pero sí tienen suficiente fuerza militar, económica, tecnológica y política para desestabilizarlo. Y cuando varios polos de poder compiten simultáneamente por influencia, recursos, mercados, rutas estratégicas y control tecnológico, el mundo deja de organizarse alrededor de estabilidad… y empieza a organizarse alrededor del miedo.

Ese es quizá el verdadero signo de esta época.

La humanidad ya no vive bajo un gran liderazgo hegemónico claro. Vive bajo una tensión multipolar donde Estados Unidos intenta contener el ascenso chino; China busca desplazar gradualmente la centralidad occidental; Rusia incendia regiones enteras para conservar influencia; Europa intenta no quedar atrapada entre bloques; Medio Oriente juega a varias bandas; y potencias emergentes calculan cómo sobrevivir y fortalecerse en medio del reacomodo global. Pero además existe otro factor profundamente inestable: la volatilidad de las alianzas. Muchos países ya no actúan por lealtades permanentes, sino por conveniencia inmediata. Se mueven hacia donde mejor les convenga económica, militar o estratégicamente. Negocian con todos. Coquetean con todos. Se acomodan con el mejor postor. Y eso vuelve todavía más impredecible el tablero internacional.

La estabilidad dejó de ser certeza.

Ahora es apenas administración temporal del caos.

Y quizá por eso el episodio de Trump en China terminó resultando mucho más revelador de lo que parecía. Porque detrás de las ceremonias diplomáticas y las fotografías cuidadosamente maquilladas ocurrió algo profundamente simbólico: el pseudo emperador estadounidense terminó viéndose más vulnerable que dominante. Trump fue a Pekín buscando oxígeno económico, acuerdos, estabilidad comercial, dinero y quizá hasta una fotografía que ayudara a rescatar algo de autoridad internacional. Pero terminó saliendo trasquilado.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Trump adormilándose durante momentos protocolarios mientras Xi Jinping mantenía la rigidez imperial perfectamente calculada. Trump aparentemente husmeando documentos o carpetas cercanas al entorno del líder chino bajo la mirada incómoda de operadores y funcionarios. Escenas pequeñas, sí, pero devastadoras en términos simbólicos. Porque las potencias también empiezan a deteriorarse visualmente antes de deteriorarse estratégicamente.

Y Pekín entendió perfectamente el valor de esas imágenes. Xi Jinping no necesitó humillar abiertamente a Trump. Le bastó dejar que el propio espectáculo hablara. Mientras Washington produce ruido, China proyecta serenidad. Mientras Trump multiplica amenazas, Pekín administra tiempos. Mientras Occidente vive atrapado entre elecciones, escándalos, polarización y ciclos mediáticos frenéticos, China piensa en décadas.

Y eso empieza a notarse.

Francia ya había llegado antes a Pekín buscando márgenes propios de negociación y autonomía frente a Washington. Canadá también comenzó a recalibrar relaciones. Alemania duda cada vez más sobre el costo de seguir dependiendo absolutamente del paraguas estadounidense. Y ahora la anunciada visita de Vladimir Putin a China termina reforzando una señal todavía más delicada: Pekín empieza a consolidarse como centro gravitacional alternativo del nuevo equilibrio global.

Ahí aparece BRICS, bloque originalmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy funciona como una plataforma de coordinación económica, financiera y geopolítica para países interesados en reducir la dependencia respecto al sistema dominado históricamente por Washington y Europa occidental. No es una alianza ideológica rígida ni un nuevo bloque soviético. Es algo mucho más pragmático y quizá más peligroso para Occidente: un conjunto flexible de potencias emergentes y actores regionales que buscan redistribuir el poder global y construir mecanismos alternativos de influencia, comercio y financiamiento.

Y mientras BRICS se fortalece, China parece puntear sin demasiado esfuerzo visible. O al menos sin necesidad permanente de estridencia. Porque quizá esa sea la mayor diferencia entre las potencias ansiosas y las potencias pacientes: las primeras necesitan demostrar poder todos los días; las segundas simplemente acumularlo.

Ahí es donde empieza a verse el desgaste estadounidense. Porque Trump ya no solamente enfrenta rivales externos. Empiezan también a crecerle fantasmas internos, espectros políticos y hasta elefantes dentro de su propia habitación republicana. El caso Epstein sigue persiguiendo a su entorno. Las fracturas internas del trumpismo empiezan a notarse. Sectores empresariales, financieros, universitarios, tecnológicos y culturales comienzan a inquietarse frente al nivel de confrontación permanente y desgaste institucional.

Y quizá lo más delicado para Trump es que ya no solamente enfrenta adversarios políticos tradicionales. Empiezan lentamente a conjuntarse fuerzas socioculturales mucho más amplias: moderados republicanos incómodos, élites económicas preocupadas, sectores jóvenes radicalizados, universidades, medios, activistas, empresarios tecnológicos, liderazgos estatales y actores internacionales que comienzan a ver el trumpismo no solamente como una corriente ideológica, sino como un factor potencial de desestabilización sistémica.

Ahí podría empezar a formarse otro bloque.

No necesariamente partidista.

Mucho más profundo.

Un bloque cultural, económico, institucional y político que busque contener los extremos antes de que el sistema estadounidense termine entrando en una fractura todavía mayor.

Y mientras tanto, China observa.

Pacientemente.

Porque Pekín entiende algo que Washington parece olvidar cada vez más: los imperios rara vez se derrumban solamente por ataques externos.

Normalmente empiezan a desgastarse desde dentro.

Y quizá ahí aparece otra paradoja peligrosísima para el mundo: aunque el desgaste estadounidense resulta cada vez más evidente, tampoco sería sano ni equilibrado para el planeta un crecimiento excesivo e incontrolado del poder chino. Porque una hegemonía absoluta —sea occidental u oriental— siempre termina generando riesgos de concentración excesiva de poder económico, político, tecnológico y militar.

Por eso el problema ya no es solamente quién sube o quién baja.

El problema es que el equilibrio global empieza a deformarse peligrosamente.

Y Trump, lejos de estabilizar ese proceso, parece agravarlo. Porque mientras más solo se siente, más impredecible se vuelve. Y un liderazgo aislado, ansioso y desesperado suele convertirse en un factor todavía más riesgoso para el planeta. Ahí reside quizá uno de los mayores peligros del momento actual: un Trump debilitado podría intentar compensar desgaste interno endureciendo conflictos externos, aumentando tensiones comerciales, radicalizando discursos o provocando nuevas confrontaciones internacionales para intentar recuperar cohesión política doméstica.

La historia está llena de líderes que, sintiendo deteriorarse su poder interno, decidieron incendiar escenarios externos para intentar sobrevivir políticamente.

Y eso rara vez termina bien.

Por eso el miedo global empieza a convertirse en la principal herramienta política de esta nueva era. Los gobiernos ya no gobiernan prometiendo prosperidad; gobiernan administrando temores. Miedo a la guerra. Miedo a China. Miedo a Rusia. Miedo al colapso económico. Miedo energético. Miedo tecnológico. Miedo migratorio. Miedo climático. Miedo a quedarse atrás.

El miedo se volvió sistema operativo global.

Y cuando las sociedades empiezan a vivir permanentemente bajo ansiedad colectiva, terminan aceptando cosas que hace pocos años habrían parecido intolerables: vigilancia masiva, militarización creciente, censura disfrazada de seguridad, polarización extrema, autoritarismos sofisticados y concentración brutal de poder político, tecnológico y financiero.

Ahí es donde el siglo XXI empieza verdaderamente a entrar en zona de peligro.

Porque además las guerras dejaron de pelearse principalmente por ideologías. Hoy las grandes disputas son descarnadamente materiales: energía, agua, semiconductores, inteligencia artificial, minerales estratégicos, rutas marítimas, cadenas industriales, tecnología militar y control financiero. El romanticismo ideológico prácticamente desapareció. La moral incluso parece haberse evaporado de las guerras.

Y cuando las potencias dejan de confrontarse por ideas y empiezan a confrontarse solamente por supervivencia estratégica y control material, el riesgo de brutalización global se dispara.

Taiwán hierve.

Ucrania sigue desangrándose.

Gaza continúa ardiendo.

Irán desafía.

Corea del Norte amenaza.

Y el planeta entero parece avanzar lentamente hacia una etapa donde las grandes potencias ya no compiten solamente por influencia.

Empiezan a prepararse para escenarios donde quizá ninguna confíe ya completamente en las reglas internacionales.

Ese es el verdadero peligro del momento histórico actual.

No solamente el ascenso chino.

No solamente el desgaste estadounidense.

Sino la combinación de ambos fenómenos ocurriendo simultáneamente mientras el resto del planeta intenta adaptarse a un sistema donde ya no existe árbitro claro.

Porque las etapas más peligrosas de la historia no fueron aquellas donde existía una potencia dominante sólida.

Fueron aquellas donde el viejo poder empezaba a agotarse mientras el nuevo todavía no terminaba de consolidarse.

Y ahí es exactamente donde empieza a colocarse el mundo.

Trump sigue intentando actuar como emperador de un sistema que ya no controla completamente.

Xi Jinping opera como paciente administrador de una transición histórica que cree jugará lentamente a favor de China.

Putin incendia regiones enteras mientras aprovecha fracturas occidentales.

Europa intenta sobrevivir sin quedar subordinada totalmente a ninguno de los polos.

Y las sociedades observan todo eso cada vez con más miedo… y con menos certezas.

Porque cuando las potencias empiezan a actuar desde ansiedad, orgullo y temor al declive, la historia suele entrar en fases extremadamente peligrosas.

Las grandes guerras rara vez comienzan de golpe.

Empiezan cuando los liderazgos pierden serenidad.

Cuando las potencias dejan de confiar unas en otras.

Cuando todos sienten que deben endurecerse para no perder lugar.

Cuando el miedo sustituye a la prudencia.

Y quizá ahí reside la imagen más inquietante de esta época.

El planeta empieza a parecerse demasiado a esos momentos históricos donde las civilizaciones todavía fingían normalidad… mientras el orden mundial comenzaba lentamente a resquebrajarse debajo de sus pies.

Porque cuando las potencias ansiosas gobiernan mediante miedo y las sociedades empiezan a acostumbrarse al caos permanente… la historia deja lentamente de oler a estabilidad.

Empieza a oler a pólvora.

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