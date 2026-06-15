Hablar de energía en México no puede quedarse en cifras, ductos, leyes o inversiones anunciadas. Hablar de energía es hablar de futuro. Es hablar de si nuestras ciudades van a poder crecer, de si nuestras industrias van a poder competir, de si los empleos van a llegar a donde más se necesitan y de si el desarrollo del país será ordenado, justo y sostenible.

México está frente a una conversación que no admite ligerezas: cómo garantizar energía suficiente, confiable y cada vez más limpia sin poner en riesgo las finanzas públicas, sin frenar la inversión privada y sin olvidar que, al final, la energía debe servirle a la gente.

El Plan México y los proyectos de infraestructura de gas natural anunciados por la Secretaría de Energía abren una ventana importante. No se trata únicamente de construir más infraestructura; se trata de construir confianza. Porque en materia energética, la confianza también es un insumo. Sin certeza jurídica, sin reglas claras y sin visión de largo plazo, ningún proyecto estratégico logra madurar.

La buena noticia es que México ya cuenta con herramientas legales para acompañar este momento. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos le da a Pemex un régimen más moderno, con mayor capacidad de inversión y posibilidad de sumar socios estratégicos. La Ley del Sector Hidrocarburos fortalece el papel de CENAGAS como administrador independiente, con acceso abierto y una planeación quinquenal revisable cada año. Y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica permite algo fundamental: que el Estado y los privados participen con reglas más claras, riesgos mejor distribuidos y procesos menos atorados en la tramitología.

Eso es importante decirlo sin rodeos: el país no puede avanzar con una visión donde el Estado lo haga todo solo, ni con una visión donde el mercado decida todo sin dirección pública. México necesita una fórmula más inteligente. Un Estado que planee, ordene y cuide el interés nacional; y un sector privado que aporte capital, experiencia, innovación y velocidad.

La energía, cuando se piensa bien, no divide: conecta. Conecta regiones, conecta inversiones, conecta talento, conecta oportunidades. En Querétaro lo sabemos muy bien. Nuestro estado ha construido buena parte de su fortaleza sobre la industria, la logística, la manufactura avanzada y la llegada de empresas que buscan condiciones estables para invertir. Pero ninguna nave industrial funciona con discursos. Funciona con electricidad confiable, con gas natural suficiente, con redes modernas y con decisiones tomadas a tiempo.

Ahí está uno de los grandes retos del país: no basta con generar energía; hay que poder llevarla a donde se necesita. Hoy el cuello de botella no está solamente en producir, sino en transmitir y distribuir. De poco sirve tener capacidad instalada si la energía no llega con calidad, continuidad y precio competitivo a los parques industriales, a las empresas, a los centros logísticos y a las comunidades.

Por eso, resulta tan relevante hablar de redes de transmisión y distribución. Modernizarlas es una decisión de competitividad nacional. Es pasar de una cultura reactiva, donde se atienden problemas cuando ya frenaron proyectos, a una cultura de prevención, donde el país planea antes de que la demanda lo rebase.

También está el gas natural, que durante los próximos años seguirá siendo una pieza clave para la industria mexicana. No es un tema menor. El gas natural sostiene procesos productivos, permite estabilidad energética y será indispensable ante nuevas demandas como los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital. El futuro industrial no solo se fabricará en plantas; también se procesará en servidores, algoritmos y datos. Y todo eso consume energía.

La descarbonización, entonces, no debe entenderse como una consigna vacía ni como una ocurrencia importada. Debe entenderse como una transición seria, gradual y responsable. México tiene que avanzar hacia una energía más limpia, sí, pero sin apagar su industria, sin encarecer la vida de las familias y sin perder competitividad frente al mundo.

La pregunta no es si debemos descarbonizar. La pregunta es cómo hacerlo bien. Y hacerlo bien significa invertir con responsabilidad, aprovechar instrumentos financieros como la Fibra E, abrir espacios de participación privada donde tenga sentido, cuidar las finanzas públicas y garantizar que cada decisión energética tenga una consecuencia positiva para el desarrollo nacional.

Porque al final, la energía no es solamente un debate técnico. Es una decisión política en el sentido más noble de la palabra: decidir qué país queremos construir.

Queremos un México que pueda atraer inversión sin regalar su soberanía. Un México que pueda fortalecer a sus empresas públicas sin cerrar la puerta a quienes quieren invertir. Un México donde la transición energética no sea privilegio de unos cuantos, sino una ruta de desarrollo para todos.

Y queremos también un Querétaro preparado para esa nueva etapa. Un Querétaro que siga siendo referente industrial, pero que no se conforme con lo que ya logró. Porque la competencia entre regiones será cada vez más exigente. Las empresas buscarán talento, seguridad, conectividad, certeza y energía. Quien tenga esas condiciones, atraerá futuro. Quien no las tenga, verá pasar las oportunidades.

Por eso hablar de infraestructura energética es hablar de empleos. Es hablar de cadenas de suministro. Es hablar de jóvenes que podrán encontrar oportunidades en su estado. Es hablar de empresas que podrán crecer sin miedo a quedarse sin capacidad. Es hablar de un país que entiende que la energía no es un gasto: es una plataforma de desarrollo.

México tiene una oportunidad enorme. Pero las oportunidades, cuando no se acompañan de decisiones, se vuelven anécdotas. Hoy toca hacer que los planes se conviertan en obras, que las leyes se traduzcan en confianza y que la inversión llegue con orden, transparencia y sentido social.

La energía del futuro debe ser suficiente, confiable y más limpia. Pero también debe ser justa. Debe permitir que la industria compita, que las familias vivan mejor y que estados como Querétaro sigan aportando al crecimiento nacional.

Ese es el reto. Y también esa es la oportunidad: entender que la verdadera transformación energética no se mide solo en megawatts o kilómetros de gasoductos. Se mide en confianza, en competitividad y en bienestar para México.