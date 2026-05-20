Hay temas que no pueden ponerse en espera, tenemos crisis que dejan de ser advertencias para convertirse en heridas abiertas en nuestras comunidades, bosques, ríos y ciudades enteras. Hoy México enfrenta una realidad ambiental cada vez más compleja, incendios forestales devastadores, contaminación de cuerpos de agua, derrames tóxicos, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos que ya no son hechos aislados, sino parte de una nueva realidad que exige respuestas serias, coordinadas y modernas.

Agradezco a Federico Arreola por abrirme este espacio semanal para dialogar con las y los queretanos sobre los temas que verdaderamente impactan el presente y el futuro de nuestro país. En tiempos donde la discusión pública suele quedarse en la superficie, generar espacios de reflexión con visión de largo plazo es también una forma de construir ciudadanía.

Desde la Cámara de Diputados hemos presentado la iniciativa para expedir la Ley General de Protocolo para la Gestión de Crisis y Desastres Ambientales, una propuesta que nace de una necesidad evidente: México no cuenta actualmente con un marco jurídico integral y específico que permita responder de manera inmediata, coordinada y eficiente ante emergencias ambientales.

Las leyes existentes contemplan disposiciones generales, pero la realidad nos ha demostrado que cuando ocurre una crisis ambiental, el tiempo perdido entre competencias, procedimientos ambiguos y falta de coordinación puede costar ecosistemas enteros, afectar la salud pública y poner en riesgo la vida de miles de familias.

Esta iniciativa propone dejar de reaccionar de manera improvisada ante los desastres y comenzar a actuar bajo protocolos claros, definidos y obligatorios. La propuesta establece mecanismos específicos de actuación frente a incendios forestales, contaminación masiva, derrames de sustancias peligrosas, explosiones industriales, fenómenos meteorológicos extremos y colapsos de infraestructura ambiental, entre otros escenarios.

Pero más allá del contenido técnico, esta iniciativa tiene un fondo profundamente humano. Porque detrás de cada desastre ambiental hay personas que pierden patrimonio, comunidades que se quedan sin agua, familias desplazadas y sectores productivos enteros que ven comprometido su futuro. La protección ambiental no puede seguir viéndose como un tema secundario o exclusivo de especialistas; hoy es un asunto de seguridad, salud pública y estabilidad económica.

Querétaro conoce bien la importancia de anticiparse. Somos un estado que ha crecido aceleradamente y que enfrenta grandes retos derivados del desarrollo urbano, la presión hídrica y los efectos del cambio climático. Por eso necesitamos legislación moderna que no solamente sancione cuando el daño ya ocurrió, sino que fortalezca la prevención, la capacidad de respuesta y la restauración de los ecosistemas afectados.

Uno de los puntos más relevantes de esta propuesta es la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la participación ciudadana y la creación de mecanismos de respuesta inmediata con recursos específicos para atender emergencias ambientales. Porque cuando ocurre una crisis, las diferencias políticas deben quedar fuera de la ecuación. Lo importante es proteger vidas, proteger comunidades y proteger nuestro patrimonio natural.

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta. Esa riqueza natural representa orgullo, identidad y también responsabilidad. No podemos permitir que la falta de preparación institucional siga ampliando los daños frente a emergencias que, lamentablemente, serán cada vez más frecuentes.

Legislar también significa anticiparse. Significa entender que gobernar no es solamente atender lo urgente, sino construir herramientas para proteger el futuro.

Y ese futuro, hoy más que nunca, también se defiende cuidando el medio ambiente,