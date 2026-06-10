Justin Trudeau visitará México con motivo de su participación en el V Foro Mundial de Energía Solar, que se llevará a cabo en Hermosillo, la ciudad más poblada de Sonora.

Así lo dio a conocer el alcalde del estado, Antonio Astiazarán, quien en una conferencia de prensa reconoció al ex primer ministro de Canadá por impulsar políticas de economía limpia, acción climática y desarrollo inclusivo durante su gestión.

Asimismo, el funcionario, de 54 años de edad, destacó que esta quinta edición estará alineada con la Estrategia Municipal de Transición Energética 2030.

¡Justin Trudau en #Hermosillo! @JustinTrudau



El ex primer ministro de #Canadá, será el invitado estelar en el quinto “Foro Mundial de Energía” que se celebrará en Hermosillo, así lo anuncia el alcalde, @tonoastiazaran



Vía @antoniolopezm89 pic.twitter.com/00cKd1PK8Y — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 10, 2026

Además de Justin Trudeau, de 54 años de edad, se espera la participación de representantes de entre 12 y 18 países, así como la asistencia de 2,500 personas y mil estudiantes.

Foro Mundial de Energía Solar tendrá como conferencista a Justin Trudeau

Justin Trudeau estará en México, el 21 y 22 de octubre de 2026, días en que se llevará a cabo el quinto Foro Mundial de Energía Solar, conferencia que tendrá como sede Villa Toscana, Hermosillo.

Justin Trudeau (@justinpjtrudeau / Instagram)

Este evento, en el que Justin Trudeau participará como conferencista magistral, busca consolidar a Hermosillo como un referente en sustentabilidad e innovación energética, bajo el lema “Transición Energética Justa y Eficiente”.

Tiene como objetivo atraer inversiones y fomentar alianzas estratégicas internacionales.

Los temas a tratar son:

Energía y Sostenibilidad: Se concentrarán específicamente en la energía solar, su eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Innovación tecnológica y movilidad eléctrica accesible, sostenible e inteligente.

Desarrollo sostenible, políticas de economía limpia y acción climática.

Desarrollo energético inclusivo y futuro energético desde lo local.

Autoridades municipales y el Clúster de Energía Sonora, invitan a especialistas, empresas, gobierno, ciudadanía y estudiantes a fomentar el diálogo y la colaboración en materia de energía y cambio climático.