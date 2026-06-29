No todas las revoluciones hacen ruido. Algunas ocurren lentamente, sin barricadas, sin disparos, sin proclamas y sin que la mayoría alcance siquiera a percibirlas. Mientras el mundo observa las tensiones geopolíticas , la inteligencia artificial, las guerras comerciales o las campañas electorales, una transformación mucho más profunda parece avanzar silenciosamente: el paso de una civilización construida alrededor del “nosotros” hacia otra que, cada vez con mayor fuerza, gira alrededor del “yo”.

Durante miles de años, las sociedades aprendieron que ninguna comunidad podía prosperar si cada individuo pensaba exclusivamente en sí mismo. La familia fue la primera escuela del “nosotros”. Después vinieron el vecindario, la escuela, la universidad, la iglesia, las asociaciones civiles, los clubes deportivos, las organizaciones sociales y las instituciones públicas. Todas ellas enseñaban, además de conocimientos o habilidades, una idea elemental: vivir implica convivir. Compartir, escuchar, ceder, colaborar y comprender que el bienestar personal sólo puede sostenerse cuando también existe bienestar colectivo.

Sin embargo, esa lógica parece estar cambiando con una rapidez inédita. Hoy la tecnología, el mercado y las redes sociales han colocado al individuo en el centro de casi todo. Mi perfil. Mi cuenta. Mi marca personal. Mi imagen. Mi opinión. Mi algoritmo. Mi éxito. Mi verdad. Mi felicidad. Mi influencia. Mi número de seguidores. Nunca antes el ser humano había dispuesto de tantas herramientas para construir una identidad propia y proyectarla hacia el mundo. Y eso, en muchos sentidos, representa un avance extraordinario. El problema aparece cuando el “yo” comienza a desplazar al “nosotros” como principio organizador de la vida social.

Las redes sociales no inventaron el individualismo, pero sí aceleraron su expansión. Hoy millones de personas llegan a un restaurante y dedican más tiempo a acomodar el platillo para obtener la fotografía perfecta que a disfrutar la conversación con quienes los acompañan. Familias enteras permanecen sentadas alrededor de la misma mesa mientras cada integrante conversa con una pantalla distinta. Parejas anuncian en Instagram una felicidad aparentemente perfecta y pocas semanas después comunican su separación. Asistimos a conciertos donde miles de personas viven el espectáculo a través de la cámara de su teléfono para demostrar que estuvieron allí, aun cuando eso les impida disfrutar plenamente el momento. Viajeros llegan a la Torre Eiffel, al Coliseo Romano, a Machu Picchu o a Chichén Itzá, toman una selfie y se marchan sin haber dedicado unos minutos a comprender la historia del lugar que visitan.

La lógica del reconocimiento también ha cambiado. Muchos adolescentes conocen perfectamente a MrBeast, Ibai Llanos, Khaby Lame o a los grandes creadores de contenido digital, pero apenas pueden identificar quiénes fueron Marie Curie, Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, Benito Juárez, Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. No se trata de despreciar la cultura digital, sino de advertir un desplazamiento de referentes que influye silenciosamente en la formación de las nuevas generaciones. Hoy un video viral puede pesar más en la construcción de opiniones que una clase completa o que una conversación prolongada con los padres o los abuelos.

Paradójicamente, nunca habíamos estado tan conectados y nunca tantas personas habían experimentado semejantes niveles de soledad, ansiedad, aislamiento y dificultad para construir relaciones profundas. Tenemos miles de contactos, pero cada vez menos confidentes. Enviamos cientos de mensajes al día, pero dedicamos menos tiempo a conversar de verdad. Compartimos fotografías constantemente, pero cada vez conocemos menos la vida interior de quienes tenemos al lado. Los padres suelen saber la contraseña del Wi-Fi, pero muchas veces desconocen los temores, las angustias, las dudas o los sueños más profundos de sus hijos.

La inteligencia artificial está acelerando todavía más esta transformación. Hoy un estudiante puede pedirle a una plataforma inteligente que redacte un ensayo, resuelva un problema matemático, traduzca un texto, prepare una presentación o responda prácticamente cualquier pregunta. La herramienta es extraordinaria y representa una oportunidad histórica para democratizar el conocimiento. Pero también encierra un riesgo evidente: acostumbrar al cerebro a recibir respuestas antes de haber aprendido a formular preguntas. Sócrates enseñaba a pensar preguntando. Nosotros corremos el riesgo de acostumbrarnos a dejar de pensar porque alguien o algo responde por nosotros.

Y el problema no termina allí. Nunca antes una generación había estado tan expuesta, desde edades tan tempranas, a contenidos capaces de contaminar su desarrollo intelectual, emocional y moral. Violencia extrema, pornografía, apuestas, discursos de odio, manipulación emocional, fraudes digitales, desinformación, teorías conspirativas y toda clase de mensajes diseñados para captar la atención de niños y adolescentes conviven hoy en el mismo dispositivo desde el que también pueden acceder a las mejores universidades del mundo. La tecnología no distingue entre aquello que eleva al ser humano y aquello que lo degrada. Esa responsabilidad sigue correspondiendo a la familia, a la escuela y a la sociedad.

El riesgo mayor consiste en que la inmensa capacidad intelectual de las nuevas generaciones termine siendo moldeada por quienes mejor comprendan los mecanismos de manipulación emocional. Nunca había resultado tan sencillo para una mente perversa acercarse a un niño. Detrás de muchas pantallas no sólo existen algoritmos. También operan organizaciones criminales, depredadores sexuales, estafadores, grupos extremistas y personas cuya única intención consiste en influir sobre menores para obtener beneficios económicos, ideológicos o delictivos. Antes los padres sabían con quién salían sus hijos. Hoy muchas veces ignoran quién entra todos los días a su habitación a través de una pantalla.

Frente a este panorama, el mayor desafío educativo ya no consiste únicamente en formar niños inteligentes. Consiste en formar seres humanos íntegros. La inteligencia puede aprenderse. El conocimiento puede adquirirse. La tecnología puede dominarse. Los valores, en cambio, deben sembrarse. La empatía, la honestidad, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la gratitud y el sentido del bien común no aparecen por generación espontánea ni pueden descargarse desde una aplicación. Se construyen mediante el ejemplo cotidiano, la convivencia familiar, el diálogo, el estudio, el esfuerzo y la experiencia compartida.

También la política comienza a reflejar esta transformación. Las grandes causas colectivas ceden terreno frente a la construcción de imágenes personales. Se gobierna pensando en la siguiente tendencia de las redes sociales más que en la siguiente generación. Los algoritmos ya no sólo determinan qué publicidad veremos; también condicionan qué noticias leeremos, qué opiniones escucharemos y, en buena medida, cómo interpretaremos la realidad. Cada persona puede terminar viviendo dentro de un universo informativo distinto, convencida de que la versión que recibe es la única posible. Cuando eso ocurre, el diálogo se debilita y el bien común comienza a fragmentarse.

Las grandes civilizaciones nunca se construyeron sobre el egoísmo. Atenas floreció gracias a la polis. Roma edificó instituciones que trascendían al individuo. Las universidades medievales nacieron del intercambio de saberes. Las democracias modernas crecieron alrededor de la participación ciudadana y del compromiso con causas compartidas. Ninguna prosperó porque millones de personas decidieran vivir exclusivamente para sí mismas.

Tal vez el gran desafío del siglo XXI no consista en desarrollar una inteligencia artificial más poderosa, ni en fabricar teléfonos más sofisticados, ni en alcanzar velocidades de conexión todavía mayores. El verdadero reto será impedir que el “yo” termine desplazando definitivamente al “nosotros”. Recuperar el valor de la conversación familiar. Reivindicar la escuela como espacio para formar ciudadanos y no sólo profesionistas. Fortalecer la comunidad, el voluntariado, el servicio público, la participación ciudadana y la solidaridad como pilares de una convivencia auténticamente humana.

Porque una sociedad no se mide únicamente por el tamaño de su economía, el número de multimillonarios que produce o la velocidad de su internet. También se mide por la calidad de sus familias, por la fortaleza de sus valores, por la capacidad de sus ciudadanos para pensar en los demás y por el compromiso de cada generación con el destino colectivo.

Quizá la gran batalla de nuestro tiempo no sea entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ni entre Oriente y Occidente, ni entre la derecha y la izquierda. Tal vez la verdadera disputa sea entre una civilización del “yo”, donde cada individuo termina encerrado en sí mismo, y una civilización del “nosotros”, donde el progreso personal sólo adquiere sentido cuando contribuye también al bienestar de los demás.

Porque las grandes civilizaciones no comenzaron cuando el ser humano aprendió a decir “yo”. Comenzaron cuando millones de personas entendieron que el futuro sólo podía construirse pronunciando, con convicción y responsabilidad, una palabra infinitamente más poderosa: nosotros.

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