Ojo: Voy a escribirles acerca de La Casa de los Famosos. Ya les dije que no soy inculta ni ignorante, que sigo este reality como psicóloga para observar y entender la enseñanza que nos da de la naturaleza humana en un estado de indefensión.

Ahora sí, ya sin hate que luego me avientan, ahí les va lo que está empezando a darse y a gestarse en la vida de los participantes sin que ellos se den cuenta.

Siendo como dijo el líder de la nación, uno de los programas más vistos en México y aceptando los datos que arrojó Televisa al llamarle a La Casa de los Famosos como el programa más visto en décadas pues los efectos de esto ya se están dando en los participantes que, dentro de su encierro ni siquiera sospechan.

Y es que las vidas y las carreras de los 12 participantes (Paola Durante ya no quiso saber nada, extraño caso el de ella… ¿será que siente que Mario Bezares sí fue cómplice de el asesinato de Stanley y por eso ya se deslindó de todo lo que tenga que ver con su breve paso por la casa) cambiarán para bien y para mal, sobre todo porque AMLO no habló bien de Adrián Marcelo, uno de los concursantes más polémicos del reality.

Entonces veo el escenario futuro de todos los participantes así:

Del cuarto Mar:

Mario Bezares: Ha logrado limpiar su imagen de villano que durante años tuvo. En verdad se está esforzando por dar una imagen positiva pero además ha sido muy inteligente emocionalmente para no caer en provocaciones. Supongo que de verdad la prisión que sufrió le hizo tener herramientas que otros no tienen. Seguro saldrá de este programa siendo uno de los personajes más populares y con seguridad de seguir así le darán algún programa en Televisa. Tendrá que irse a vivir a CDMX. Si va como hasta ahora va.

Arath de la Torre: Es una persona que sufría de neurosis y alcoholismo, contado por el. Dice que asiste a AA para no recaer y que cada día se supera más. A caído bien a la gente. Es un buen compañero para hombres y mujeres y es muy inteligente al no caer en la provocación y agresión de Adrián Marcelo cuando lo confrontó. Será un personaje querido por el público, pero no creo que trascienda de ahí. Su propio hermano ha optado por apoyar al atacante de Arath, poniendo en el ojo del huracán que entre estos hermanos se odian. Lamentable.

Briggitte Bozzo: Una muy joven concursante con apenas 23 años que ha brillado, por eso se ha hecho de más fans llamándole “brillitos”. Esta chica se dedicaba a bailar en TikTok y tiene bastantes seguidores pero si sigue como va tendrá muchas ofertas laborales porque además de todo canta hermoso y no faltará un productor que la busque.

Gala: Es una chica que yo jamás había sabido de su existencia. Siendo joven también es totalmente madura, inteligente y fuerte. Es solidaria con otras mujeres y no deja que la agresión de Adrián Marcelo la socavara, enfrentándolo con mucha dignidad. Creo que también saliendo de la casa tendrá oportunidades laborales a granel sin duda y la gente ya la quiere así que tendrá muchos seguidores que la quieran y admiren todavía más.

Karime: Ella es una chica que se ha hecho famosa por estar en reality con contenidos muy fuertes, como el sexo y el alcohol. Ha tenido una vida de muchos excesos pero creo en esta casa su meta fue relajarse. No se ha excedido como lo hacía antes, se ha mantenido fuerte y también solidaria con otras mujeres y no cae en pleitos ni en provocaciones. El resto de la casa la respeta también. Creo que será exitosa su salida y tendrá oportunidades en Televisa para programas de entretenimiento o para ser conductora o algo así. Es una persona que no le cae mal a nadie.

Del cuarto TIERRA:

Adrián Marcelo: La carrera que él había labrado en torno a las redes sociales y como conductor y creador de podcasts será realmente minada. No creo que nadie quiera contratarlo porque emocionalmente es un hombre que es inestable, y violento. Yo esperaba otra cosa de él , es una pena que se muestre así porque muchos adolescentes le admiran y le siguen. Pésimo ejemplo.

Araceli “Gomita”: Ella ha llegado al punto de este programa de estar entre el bien y el mal. Es una mujer muy intuitiva y sabe que su equipo es visto como el de los malos, cosa que no quiere pertenecer pero tendría que moverse al cuarto mar y no se sabe si sería bien recibida. Su carrera puede repuntar sin duda . Ha sido una mujer que tiene muchas inseguridades y es que ha sido muy vapuleada por otros por sus múltiples cirugías

Sabine Mussier: Está también en este punto del programa también entre el bien y el mal. Busca ya cambiarse de cuarto. Sabe que el cuarto tierra está lleno de mala vibra y de odio, me parece que ella no es mala. Se verá hasta donde en verdad quiere buscar su estabilidad emocional o sigue ambicionándose por ganar el premio. No sabe si ser villana o ser buena.

Agustín: Nada. La nada. Un mueble más, pero confiable; respetuoso. Quizá no recibirá hate de la gente porque cabe decir que hay seguidores de este reality que son ultra apasionados con los concursantes y los aman o los odian.

Mariana: Una mujer que lo que había construido profesionalmente se derrumbó al entrar a la casa. Tiene un hijo y la imagen de ella si no sale ya pronto se verá afectada. Ella lo sabe porque es una mujer muy inteligente, muy fuerte pero muy voraz y agresiva y es demasiado agresiva con otras mujeres también. Se ha apoderado de la cocina porque sabe que desde ahí se aferra al juego. No deja que nadie entre. Es muy autoritaria. Creo que no tiene ni idea de lo repudiada que es y lo lamento porque si… su carrera va en picada. Yo pienso que su esposo quién era portero del América ya le urge que se salga de la casa.

Ricardo Peralta: Quiso emular a Wendy Guevara para así ganar y no le salió . No es un mal concursante. Simplemente se deja llevar por otros pero no tiene una personalidad relevante así que creo que dará igual su salida de la casa. Probablemente será más conocido pero nada más .

Sian: Sabrá Dios quien es ese chico, que juega a ser heterosexual pero la propia Wendy comentó que no lo es. Ha tenido sus bajezas que ha combinado con las de Adrián Marcelo, el va a jugar y se la pasa cantando todo el día por si alguien le quiere grabar un disco. No me convence de ninguna manera.

¿Quién ganaría?

No lo tengo claro, creo que la gente está cansada de las agresiones de otras personas, me parece votarán por Brigitte si sigue jugando como hasta ahora, quizá también Arath y Mario tengan posibilidades.

Definitivamente nadie del cuarto Tierra.

Bueno… ya… Ya sé que hay que enfocarnos en lo importante en el país.

Me alegra que tengamos ya a una mujer como presidenta pero tiene el reto de acercarse a la gente que no simpatiza con ella. Ese será su mayor reto. Pero me alegra que tengamos una mujer Presidenta en mi país que tanto amo.

Gracias por leerme hasta aquí.