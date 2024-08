¿Karime Pindter se ha ganado la vida de forma “cuestionable”? Sian Chiong se puso a criticar a la influencer en La Casa de los Famosos México 2024 porque cree que él es culto en comparación a ella.

Desde el segundo posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024, Sian Chiong -de 30 años de edad- se colocó tras Karime Pindter asegurándole que no tienen conexión.

Ahora, con la horas tensas ante una tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 2024, donde todos los habitantes están nominados, Sian Chiong volvió a hablar de Karime Pindter, pero asegurando que tiene una “vida cuestionable”.

Y es que incluso, Sian Chiong aseguró que no tiene tema de conversación con Karime Pindter -de 31 años de edad- porque él sabe de arte por el país de donde viene; Cuba.

Horas antes de que inicie la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024 para que el tercer habitante abandone el reality show, Sian Chiong decidió irse contra Karime Pindter.

Las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024 captaron el momento en que Sian Chiong estaba en una plática amena con Ricardo Peralta donde Karime Pindter salió embarrada.

Y es que parece que Sian Chiong se confió de que al no tener micrófono por estar en la alberca del jardín, se podía poner a hablar sin que se enteraran de su forma de pensar.

Si bien se sabe que Karime Pindter tuvo un escandaloso paso por Acapulco Shore y cuenta abiertamente sobre sus relaciones con sugar daddys, la influencer también ha sido multifacética con temas empresarios y de stand up.

Sin embargo, las palabras de Sian Chiong dejaron claro que para él, Karime Pindter no tiene ningún tema de conversación que no sean sus sugar daddys y su “vida cuestionable”.

Pues el actor de Cuba señaló que siendo que él viene de un país donde se habla de arte y ha luchado para salir adelante, no logra una conversación con Karime Pindter porque su lucha es más cuestionable.

Ante ello, Ricardo Peralta no hizo por defender a Karime Pindter, sino que el creador de contenido re confirmó que le parece una persona interesada, pues contó que lo buscó cuando ganó MasterChef Celebrity México, para que fuera a su podcast.

Sian criticando la educación de Wendy y Karime... No, bueno! Habla el que se espanto con la bitácora del tío Mario. 🤭 Mucho mundo, mucha educación y mucho mucho, no tiene el maestro limpio. #LCDLFMX2 . #LaCasaDeLosFamososMx

Sian Chiong ya dejó claro que no buscará la conexión con Karime Pindter pues para él la forma en que se ha ganado la vida es “cuestionable”, pero de frente en La Casa de los Famosos México 2024 prefirió endulzar las palabras.

Fans de La Casa de los Famosos México 2024 saben que Sian Chiong y Karime Pindter no han logrado conectar en el reality show, pero ¿Por qué el cubano tiene prejuicios?

Pese a que el actor ya dijo que con Karime Pindter solo se puede hablar de sugars, no ha tenido el valor de exponer su punto de vista a la influencer.

Y es que para la segunda eliminación de La Casa de los Famosos México 2024, Sian Chiong se posicionó frente a Karime Pindter para adularla por su sensualidad.

Luego de esto, Sian Chiong le dejó ver a Karime Pindter en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024 que no tienen una conexión, pero nunca le mencionó sus sugar o su “vida cuestionable”.

“Primero que nada eres una mujer extremadamente bella, creo que irradias una sensualidad impresionante, pero no logro descifrarte, a veces siento que te acercas con objetivos o intenciones que no son transparentes y eso me pone cierta incomodidad.

Me gustaría que si te quedas eso cambiara”.

Sian Chiong, actor.