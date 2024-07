Brigitte Bozzo rompió el silencio en La Casa de los Famosos México 2024 para confesar que fue violenta por sus dos exnovios.

Mucho se habló del fin de una de las relaciones de Brigitte Bozzo -de 22 años de edad-, pues la pareja se volvió una de las más amadas en TikTok.

Sin embargo, este exnovio de Brigitte Bozzo la dejó como “infiel” en redes sociales, luego de que asegurara que se besó con una fan y se metió “con el vecino”.

Y aunque esa es su relación más famosa, Brigitte Bozzo contó en La Casa de los Famosos México 2024 que su más reciente exnovio también fue un infierno en su vida pues la grabó sin su consentimiento.

Pero ¿Quiénes son los exnovios de Brigitte Bozzo? Te contamos quién es cada uno de los acusados en La Casa de los Famosos México 2024.

Brigitte Bozzo se sinceró en La Casa de los Famosos México 2024 compartiendo la violenta relación que vivió con Conrado Villagra, a quien señaló de narcisista.

El escándalo se armó luego de que al primer día de La Casa de los Famosos México 2024, Brigitte Bozzo no aguantó más y estando con Gala Montes y Gomita se sinceró sobre Conrado Villagra.

Conrado Villagra es el exnovio de Brigitte Bozzo a quien le subió la fama en TikTok; por esta relación ambos se volvieron muy conocidos.

Sin embargo, el final de esta relación no fue nada bien, pues Conrado Villagra filtró un audio -que editó- de Brigitte Bozzo para incriminarla por haberle sido infiel.

Esto sucedió luego de que Brigitte Bozzo lo cortó, pues la violó, situación por la que él aseguró que iba a destruir su imagen.

“Me agarra los brazos super fuerte, me amarra con una camisa y me agarra los pies, me dice -no te muevas pendeja- y me siguió dando duro, yo le pedía que parara por favor, yo terminé llorando y él normal”.

Brigitte Bozzo, influencer.