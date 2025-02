Atento aviso: los que ya me conocen, me leen y me siguen saben que soy fan de este tipo de programas como La Casa de los Famosos en donde como psicóloga, me apasiona ver cómo a cambio de dinero la gente se mueve y es capaz de destruir a otros con tal de ganar el botín.

Esta nueva saga de La Casa de los Famosos a la que le añadieron “All Stars” como diciéndonos que todos las y los participantes son famosos, deja mucho que desear, empezando por el título, porque exactamente no todos son famosos o no son generacionalmente cercanos a mí.

Yo solo ubico a cuatro personalidades ahí, el resto son mucho más jóvenes que yo, quizá por eso es que no los ubico y entonces, si se trata de encuentros de los habitantes de esa casa en medio de brechas generacionales seguro que habrá algo interesante de ver.

Por ahora nadie es mi favorito.

Lo único que veo es que todos los famosos que se las ha ido formando una mala reputación y que volvieron a estar en esta nueva temporada, están tratando de comportarse de primera, para que no se les tache de vulgares o corrientes .

Alfredo Adame, Niurka, Manelik, Lupillo Rivera y Laura Bozzo son los famosos que todo mundo conoce.

Probablemente no tanto Manelik quien se ha hecho famosa por la temporada de “Acá Shore” un reality en donde el alcohol y el sexo jugaban todo el tiempo con los habitantes.

Pero he visto a una Mane que de cariño así le llaman, mucho muy controlada. Sabe que vale la pena quitarse el estigma de que mujer sin escrúpulos, enviciada a más no poder.

La participación de Mane en esta temporada de La Casa de los Famosos le viene muy bien pues es momento de limpiar su imagen para que le lleguen mejores oportunidades.

Alfredo Adame es un hombre al que le cuesta mucho controlar sus emociones y el resto de sus “compañeros” lo sabe,

Por lo que todo el tiempo lo intentan provocar y a veces sale perdiendo.

Niurka es una mujer que se quiere quitar el papel de violenta, agresiva, y se está comportando como toda una Blanca Nieves, atenta con todos, muy controlada también.

Y es que también a ella le viene bien cambiar de giro y de imagen.

Laura Bozzo es otra concursante que ni gana ni pierde concursando ahí, pero divierte y ella misma aprende de otros para sobrevivir. ¿Quién podría ganar?

No se sabe. Tiene que ser alguien querido por el público.

Me parece qué los que ganan La Casa de los Famosos son concursantes que han sido queridos por el público, no importando la edad ni su constitución física ni atlética, ni si son guapos o no….

Veremos conforme pasen las semanas quien pudiera ser un merecido ganador de esta temporada. La cosa está en que son muchos los concursantes y muchas las semanas que faltan para que termine este Reality.

Y me van a perdonar por aceptar que veo esta este Reality… La gente hoy en día se ofende muy fácilmente por lo que nos gusta o no nos gusta a los demás, ahí tienen el hate que recibí por haber escrito que me había encantado la película Emilia Pérez , así que no se claven mucho en esto ni se enojen… Hay que aprender a leer de todo y hay que aprender de todo…

Es cuánto.