He de confesar que esta fecha en particular, 14 de febrero, me es absolutamente intramuscular, es decir, me da igual, no me importa, no me quita y no me da.

Y quizás a mi edad una empieza a hacer el recuento de las amistades y amores que han transitado por mi vida. La mayoría ya no están.

No sé a ciencia cierta si nunca supe cultivar una amistad o fue Dios que me libró de ellas porque él escuchaba las conversaciones en donde se hablaba de mí.

Como sea tampoco pasa desapercibido. Porque la amistad y el amor son dos fuentes de vida que nos mantienen justamente enfrentando a la vida.

Pero bueno, ya después de contarles mis dramas, me pongo a pensar cómo se vivirá San Valentín dentro de la 4T.

Para empezar no dudo que salga a decir Donald Trump que esa festividad es de los norteamericanos, y que nosotros solo copiamos las cosas que vienen del exterior.

Y la verdad pues así es.

No sé a quién quiera más la presidenta de su gabinete: Yo apostaría porque sus afectos varían de persona en persona.

Me imagino que al que más quiere es a Omar Garcia Harfuch. Me parece que con él se siente segura y protegida. Y Omar la cuida. Así que creo que es mutuo el sentimiento.

También la presidenta tiene en alta estima a Altagracia Gómez Sierra. Me parece que confía en ella y le cuenta de sus desvelos y desesperación por ver que hay cosas en este gobierno que están bastantes atoradas.

Altagracia me infunde confianza. Me parece que es una buena amiga, que contiene y sostiene y que observa pero calla. No la conozco pero eso creo.

Claudia Sheinbaum no concede su cariño a ningún hombre más. No soporta a Marcelo, y Marcelo no la soporta, por lo que dudo que entre ellos haya algún abrazo por el día de San Valentín. Quizá una paletita de dulce nomás de intercambio.

Rosita Icela ruega por más cariño por parte de la presidenta, porque aunque le da su lugar en el gabinete, tampoco es que brille como ella imaginaría A lo mejor hoy sí le demuestra que la quiere.

¡Ah! Pero, por supuesto, ¡cómo olvidar la “paternidad” de Andrés Manuel López Obrador! Creo que el recibió y recibirá bastantes llamadas de felicitación. Ha cumplido su palabra para los suyos: que el amor con amor se paga.

El propio Andrés no sabrá realmente quién lo quiere en verdad y sus hijos también deben de encontrarse suspicaces y algo paranoicos ante ello.

Siempre he creído que la gente que tiene poder jamás sabrá realmente quien los quiere por lo que son y no por lo que tienen y hacen.

Alejandro Murat es el nuevo miembro de la pandilla. Es como ese alumno que entra a clases cuando el año escolar está avanzado, queriendo hacer amigos y ser visible. No creo sienta los efectos del Día de San Valentín, al menos por ahora.

Y bueno ya ni que decir de si acaso Claudia Sheinbaum vea al pueblo como su pueblo, como aquel ciudadano que de manera leal apostaron por ella para tenerla en el poder.

Con el tema de la austeridad republicana, la presidenta dirá que no habrán mayores festejos.

¡Pero no se nos olvida el concierto de Fito Páez en en Zócalo que costó 9 millones de pesos!

¿Yo podría ser capaz de sentir cariño y empatía por alguien del gabinete de la Presidenta en un día como hoy? Sí… es mi naturaleza.

Sé que el odio enferma y ya no quiero enfermar más.

Y tampoco soy aquel monstruo amenazante por decir que ciertos elementos de la 4T son valiosos.

Las pasiones en X, como escribí ayer, están desatadas, hay mucho odio en el aire y mucha violencia escrita.

Ojalá se nos endulce un poco el alma y la vida a todos hoy por ser hoy el Día del Amor y la Amistad.

Ya no soy aquella que sentía mucho resentimiento por no tener novio cuando era joven y llegaban estas fechas. Y nadie sentía enamoraba de mí… y yo me enamoraba de sabe Dios quién…

Hoy el amor lo vivo de otro modo. Sé que ayudar y brindar mi compañía y mi lealtad a quien me ha dado la mano es mi forma de celebrar este día.

También alejarme de gente que me hirió alguna vez es amor.

Tengo lo suficiente y bastante y eso se lo agradezco a mi más grande amor que es Dios.

Ya se… escurre miel mi columna. Denme “chance” no siempre quiero estar haciendo corajes.

Es cuanto.