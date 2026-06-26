Un avión ligero chocó contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín, China, situación que activó el despliegue de servicios de emergencia.

Videos del accidente muestran restos del avión cayendo tras el impacto contra el edificio de 528 metros, equivalentes a 109 pisos.

Aún se desconocen datos del piloto, si había personas a bordo y si personas de Torre CITIC sufrieron algún percance.

Choque de avión genera daños a Torre CITIC, edificio más alto de Pekín fue desalojado

Ante el choque del avión ligero y los escombros, la Torre CITIC fue evacuada y se reportan daños a un taxi en tierra.

En el lugar se vio un hueco en las ventanas del edificio, así como humo y fuego en la entrada del edificio, donde habría caído el avión.

Se observaron a lo lejos chorros de agua que usan los bomberos para apagar incendios.

En espera de más datos del avión que chocó contra Torre CITIC de Pekín

El avión ligero seria de fabricación nacional y también pertenecería a la empresa china Shuangyue General Aviation, de acuerdo congo pocos datos que hasta ahora han obtenido medios de comunicación.

Se ha publicado que el avión impactado en la zona financiera que se ubica en Guamo, Pekín, se trata de un avión modelo Sunward SA 60L, matrícula B-12PP.

Al momento se desconoce la ruta que cubriría el avión ligero, en el marco de la nueva restricción a partir de 1 de mayo de operar drones sin un permiso oficial en Pekín.