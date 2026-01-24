El 23 de enero se llevó a cabo el funeral de Valentino Garavani, en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires en Roma, Italia.

Dada la importancia de Valentino Garavani en el mundo de la moda, una gran cantidad de celebridades se dieron cita en el lugar para despedirse del diseñador.

CEO de Dior, Antoine Arnault, y la modelo Natalia Vodianova en el funeral de Valentino Garavani (Yara Nardi/Reuters / REUTERS)

Anna Fendi en el funeral de Valentino Garavani (Prima Barol/Reuters / Anadolu via Reuters Connect)

¿Quiénes asistieron al funeral de Valentino Garavani?

El funeral de Valentino Garavani reunió a leyendas de la moda con algunas personalidades del entretenimiento que estuvieron relacionadas con el diseñador.

Las personalidades que se dieron cita en el funeral de Valentino Garavani fueron las siguientes:

Antoine Arnault, CEO de Dior

La modelo Natalia Vodianova

Anna Fendi

Anna Wintour

Anne Hathaway

Alessandro Michiele

Donatella Versace

Giammarco Giammetti

El diseñador llevaba una gran relación con todos estos personajes, ya sea laboral o de amistad, como es el caso de la actriz Anne Hathaway.

Recordemos que además de ser uno de los diseñadores de modas más importantes del mundo, Valentino Garavani apareció en un par de películas como un pequeño cameo.

Una de ellas fue El Diablo Viste a la Moda, donde interactuó con Anne Hathaway y Meryl Streep.

Anna Wintour en el funeral de Valentino Garavani (Prima Barol/Reuters / Anadolu via Reuters Connect)

Anne Hathaway en el funeral de Valentino Garavani (Prima Barol/Reuters / Anadolu via Reuters Connect)

Valentino Garavani tuvo una gran relación con el mundo del espectáculo

Valentino Garavani fue sin lugar a dudas uno de los diseñadores favoritos no solo de la industria de la moda, también del espectáculo y figuras políticas.

Si bien ya mencionamos el caso de Anne Hathaway, que se dio cita en el funeral de Valentino Garavani, el diseñador también vistió a otras personalidades.

Tal es el caso de Julia Roberts y Cate Blanchett, quienes vistieron un “Valentino”, en las galas de los Premios Oscar donde fueron reconocidas como Mejor Actriz.

Tampoco hay que olvidar que Jacqueline Kennedy Onassis, exprimera dama de Estados Unidos, y la reina Rania de Jordania, expresaron su gusto por los diseños de Valentino.

Con la muerte de Valentino Garavani, el mundo de la moda pierde al último bastión del estilo italiano, así como uno de los iniciadores del diseño de modas moderno.

Alessandro Michiele en el funeral de Valentino Garavani (Prima Barol/Reuters / Anadolu via Reuters Connect)

Donatella Versace en el funeral de Valentino Garavani (Yara Nardi/Reuters / REUTERS)