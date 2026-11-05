La compañía Zoho presentó Zoho Analytics 7.0, una actualización de su plataforma de inteligencia de negocios que incorpora agentes de inteligencia artificial capaces de generar consultas SQL, analizar indicadores, conectar más de 530 fuentes de información y automatizar tareas para mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones.

La nueva versión busca cambiar la manera en que las empresas utilizan sus datos: pasar de acumular información y elaborar reportes a convertirlos en decisiones que tengan impacto directo en sus resultados.

Entre sus principales novedades se encuentra la posibilidad de consultar información mediante preguntas cotidianas, generar instrucciones técnicas y activar procesos desde una misma plataforma, reduciendo el tiempo que los equipos destinan a buscar, organizar y procesar datos.

Ask Zia permite generar consultas SQL mediante inteligencia artificial

Uno de los principales cambios de Zoho Analytics 7.0 está en la evolución de Ask Zia, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, que ahora incorpora seis subagentes especializados en análisis, preparación y visualización de datos, además de la programación y ejecución de acciones.

La generación de consultas SQL permite transformar preguntas formuladas en lenguaje cotidiano en instrucciones para consultar bases de datos, sin que los usuarios tengan que escribir manualmente cada consulta.

Por ejemplo, un director comercial puede preguntar cuáles son los productos con mayor rentabilidad, mientras que un responsable financiero puede identificar las áreas donde aumentaron los gastos o los clientes que concentran las compras recurrentes.

El jefe evangelista de Zoho, Raju Vegesna, señaló que la analítica empresarial atraviesa una nueva etapa, en la que los datos se convierten en la infraestructura para que los agentes inteligentes participen en las operaciones de las organizaciones.

Estamos al comienzo del gran salto en las herramientas de analítica, donde una base sólida de datos es el punto de partida de toda actividad agéntica en las operaciones de una empresa. Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho

El directivo también advirtió que los agentes necesitan comprender el contexto de cada compañía para generar resultados útiles, por lo que no basta con proporcionarles grandes cantidades de información.

Zoho Analytics 7.0 conecta más de 530 fuentes de información

Otra de las novedades de la plataforma es la incorporación de más de 30 nuevos conectores, con lo que supera las 530 fuentes de información y conexiones con aplicaciones empresariales.

Entre las integraciones disponibles se encuentran SAP, PayPal, Adobe Commerce, Twilio, Notion, Intercom y distintas herramientas del ecosistema Zoho.

El director de Éxito del Cliente y Alianzas Estratégicas para Latinoamérica de Zoho, Fernando Sotelo, destacó la importancia de que las soluciones analíticas respondan a problemas reales de las empresas y permitan aprovechar mejor los recursos y la información que ya tienen disponibles.

La actualización también permite desarrollar agentes de inteligencia artificial personalizados, conectarlos con herramientas internas y externas y utilizarlos para activar tareas y flujos de trabajo, de acuerdo con los permisos establecidos por cada organización.

La plataforma incorpora controles para supervisar los agentes de IA

La implementación de inteligencia artificial empresarial también plantea la necesidad de establecer mecanismos de seguridad, acceso a la información y supervisión de las actividades automatizadas.

En este sentido, Analytics 7.0 incorpora herramientas para revisar quién utilizó los agentes, a qué información tuvieron acceso y qué respuestas generaron.

También ofrece administración de permisos, monitoreo del consumo y los costos de inteligencia artificial por equipo, así como la posibilidad de probar soluciones en ambientes controlados antes de integrarlas a las operaciones cotidianas.

El director de Servicios al Cliente para Latinoamérica de Zoho, Edgar Guzmán, aborda la importancia de acompañar a las organizaciones en la implementación de estas herramientas de acuerdo con sus objetivos y necesidades operativas.

A estas funciones se suman más de 50 capacidades adicionales, entre ellas nuevas visualizaciones, herramientas predictivas y opciones para personalizar reportes.

Zoho busca fortalecer la productividad empresarial con analítica avanzada

De acuerdo con la compañía, Zoho Analytics cuenta con más de 100 mil empresas usuarias en el mundo y ofrece distintas modalidades de implementación: en la nube, en instalaciones propias y en entornos híbridos.

Las nuevas funcionalidades ya están disponibles en la versión en la nube, mientras que las ediciones híbridas y de instalación local tienen prevista su llegada durante el primer trimestre de 2027.

Con esta actualización, Zoho apuesta por una nueva etapa de la analítica empresarial, en la que la ventaja competitiva no dependerá únicamente de disponer de más información, sino de la capacidad para interpretarla y utilizarla oportunamente.

El objetivo es que la automatización de procesos y la inteligencia artificial contribuyan a mejorar la productividad empresarial, detectar oportunidades comerciales y fortalecer las decisiones financieras y operativas de las organizaciones.