El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, enfrenta cuestionamientos por la contratación de Gabito Ballesteros para los festejos de la noche del 15 de septiembre, luego de que la presentación habría costado siete millones de pesos y el cantante interpretó “Cuerno Azulado”, un corrido con referencias al Cártel de Sinaloa y a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La regidora priista Ana María Treviño señaló que la celebración del Grito de Independencia habría costado cerca de 10 millones de pesos, de los cuales siete millones corresponderían a la actuación del artista, sin incluir gastos de producción y logística.

De acuerdo con la regidora, el gobierno de Rodríguez no ha transparentado el contrato, el procedimiento de contratación ni el desglose de los recursos. Tampoco ha explicado los criterios para autorizar el gasto o difundido un balance de la derrama económica con la que el alcalde justificó el espectáculo.

Asimismo, agregó que, de confirmarse la cifra, el costo sería 66% mayor que los 4.2 millones de pesos reportados por la presentación de Ballesteros en otros eventos municipales en 2025 y casi cuatro veces superior a los 1.8 millones erogados en 2024.

La polémica creció cuando el cantante interpretó “Cuerno Azulado” ante el público reunido en la Macroplaza. La canción, grabada junto con Natanael Cano, incluye alusiones al narcotráfico y frases como “JGL pa’ presidente” y “voten por Joaquín en las elecciones”, en referencia a Guzmán Loera.

En redes sociales se cuestionó que una administración de Morena utilizara recursos públicos para financiar, dentro de una celebración cívica y familiar, un espectáculo que incluyó referencias al crimen organizado.

Durante el concierto también se registraron fallas de organización. Una valla fue retirada después de que Ballesteros pidió acercar al público al escenario y, posteriormente, un problema en el sistema de audio interrumpió la presentación.

El espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Piedras Negras contrasta con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado prohibir los “corridos tumbados”, pero ha pedido transformar sus contenidos para evitar que hagan apología de la violencia, el narcotráfico y el consumo de drogas.

Por ello, su gobierno creó el concurso “México Canta por la Paz y contra las Adicciones”, en el que se busca promover nuevas narrativas musicales que destaquen la paz, el amor y las raíces mexicanas. Sin embargo, Jacobo Rodríguez actuó en sentido contrario a esa política, convirtiendo el escenario de Piedras Negras en un espacio para enaltecer a figuras criminales.