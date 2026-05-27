El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el paquete de dictámenes para prohibir narcocorridos en eventos públicos a fin de promover la cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes en la demarcación.

La medida fue avalada por unanimidad del pleno del Congreso de CDMX en el marco de las reformas a las leyes para la Celebración de Espectáculos Públicos y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Congreso de CDMX aprueba reformas que prohiben narcocorridos en eventos públicos

El pasado martes 26 de mayo, el Congreso de CDMX aprobó las leyes para prohibir narcocorridos en eventos públicos y evitar que menores de edad normalicen actividades delictivas y la violencia.

Sesión en el Congreso de la Ciudad de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Desde tribuna, la diputada Elizabeth Mateos señaló que estas reformas buscan evitar la apología del delito en niñas, niños y adolescentes, así como fomentar un ambiente de paz y seguridad entre los menores.

“El sentido de este dictamen no es la censura, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz” Diputada Elizabeth Mateos

A partir de que estas reformas sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entrarán en vigor y no se podrán escuchar narcocorridos en eventos públicos como:

Conciertos

Festivales

Ferias

Palenques

Auditorios

Estadios

Plazas públicas

Recintos de espectáculos

Eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino

Escuelas y planteles educativos

Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes

Asimismo, la reforma contra los narcocorridos establece que las alcaldías y autoridades capitalinas deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en eventos públicos.

Con esta decisión del Congreso, la CDMX se suma a otras entidades del país que han impulsado restricciones similares para limitar contenidos relacionados con el crimen organizado en espacios públicos.