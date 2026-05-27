El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el paquete de dictámenes para prohibir narcocorridos en eventos públicos a fin de promover la cultura de paz entre niñas, niños y adolescentes en la demarcación.
La medida fue avalada por unanimidad del pleno del Congreso de CDMX en el marco de las reformas a las leyes para la Celebración de Espectáculos Públicos y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Congreso de CDMX aprueba reformas que prohiben narcocorridos en eventos públicos
El pasado martes 26 de mayo, el Congreso de CDMX aprobó las leyes para prohibir narcocorridos en eventos públicos y evitar que menores de edad normalicen actividades delictivas y la violencia.
Desde tribuna, la diputada Elizabeth Mateos señaló que estas reformas buscan evitar la apología del delito en niñas, niños y adolescentes, así como fomentar un ambiente de paz y seguridad entre los menores.
“El sentido de este dictamen no es la censura, sino fortalecer acciones preventivas, educativas y culturales que contribuyan a la construcción de una cultura de paz”Diputada Elizabeth Mateos
A partir de que estas reformas sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entrarán en vigor y no se podrán escuchar narcocorridos en eventos públicos como:
- Conciertos
- Festivales
- Ferias
- Palenques
- Auditorios
- Estadios
- Plazas públicas
- Recintos de espectáculos
- Eventos masivos autorizados por el gobierno capitalino
- Escuelas y planteles educativos
- Actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes
Asimismo, la reforma contra los narcocorridos establece que las alcaldías y autoridades capitalinas deberán supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en eventos públicos.
Con esta decisión del Congreso, la CDMX se suma a otras entidades del país que han impulsado restricciones similares para limitar contenidos relacionados con el crimen organizado en espacios públicos.