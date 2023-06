PROMETEO

Bajo el entorno actual económico, financiero y político, las personas y las empresas razonan sus opciones de inversión cuando cuentan con liquidez patrimonial, o bien, el acceso al crédito es un elemento que significa oportunidades de mejorar el patrimonio (hipotecas) o de generar inversión productiva o capital de trabajo para su negocio o pequeña empresa.

El diferencial en la tasa de cetes (11.32%), contra la última inflación reportada (5.84%), refleja una diferencia de 2 a 1, por lo que además las propias autoridades no piensan bajar la tasa en el corto plazo. Así que para quien cuenta con liquidez patrimonial una buena inversión es invertir en cetes y otra parte de su portafolio seria comprar dólares para seguridad en el largo plazo (tipo de cambio 17.28).

Con relación al crédito la situación es distinta pues las tasas altas de interés deberían razonar más su uso, sin embrago en México se estimula el consumo en tarjetas de crédito, nómina y personales. La tasa TIIE de fondeo a 28 días que es la referencia en crédito en México se ubica en 11.51%, sin embargo, la tasa promedio en consumo se ubica en 60% anual y hay entidades financieras que superan el 100% anual.

El crédito hipotecario en segmento económico es bajo y se limita a la oferta de Infonavit para los trabajadores del sector privado, que es quien oferta las mejores tasas de interés que van del 2% al 10% anual dependiendo el ingreso del trabajador. Si bien en volumen de crédito es el mayor originador, la cartera vencida del Instituto es muy alta (25%) y eso ha generado mayor atención en su proceso de recuperación.

La formalidad es un elemento clave para las aportaciones del instituto, sin embargo, el 90% de los trabajadores inscritos en el IMSS tienen un salario menor a 10 mil pesos mensuales, para el presidente vamos requetebién y si bien la media dice que es de más de 16 mil pesos mensuales, esto se debe a los salarios que devengan el 10% de esos trabajadores inscritos en el IMSS y que le suben la media de la base, pero no es la realidad de la mayoría.

Para el sector financiero privado su segmento es el de vivienda media residencial y plus, en este año el crédito hipotecario por el efecto de las tasas ha tenido una menor dinámica en el ritmo de colocación, que, si bien es sana en cuanto al promedio de su portafolio con una cartera vencida menor al 3%, pero que no soluciona el tema de vivienda en México. Es un negocio más estable y rentable para ellos y es una zona de confort con tasas anuales promedio con CAT del orden del 18% anual (fuente Banxico).

Hay un producto que el sector privado ha promovido con mayor enfoque, el crédito de liquidez, un crédito que ha sido para personas y empresas una solución para resolver problemas inmediatos de liquidez por efectos de gastos en el consumo en exceso y los efectos de post pandemia que afectaron el flujo de las empresas y provoco que los pequeños y medianos empresarios buscaran este tipo de opción similares a la casa de empeño hipotecaria.

Aquí las tasas ya se ubican del 25% al 30% anual y la garantía hipotecaria se integra a un fideicomiso de garantía para su cumplimiento. Por lo que las hipotecas de liquidez han sido otro medio para resolver situaciones extremas.

El tomar crédito en exceso desajusta nuestra capacidad de pago. Los pagos por servicio de deuda se deben razonar para no afectar según sea el caso el gasto familiar o bien el flujo de la empresa.

Cada vez la oferta de crédito en redes sociales es más activa, es un medio para llegar a un público de todo tipo y edades. Se señalan facilidades para acceder a los créditos sin buró de crédito y la oferta vinculante mayormente va dirigida a dos temas; préstamos personales y las hipotecas de liquidez.

El crédito no es un proceso de marketing o de tener como objetivo endeudar a todos y por siempre. No es salir de una financiera para entra a otra, no es presar dinero solamente, prestar es bien fácil y más cuando no es tu dinero, lo importante es negociar y aprender a manejar de manera adecuada los recursos financieros.

Los clientes buenos, pagan buenas comisiones (banca electrónica, pagos en ventanilla, etc., etc.) que se generan a voluntad de las instituciones sin límite o control de las autoridades (CNBV, CONDUSEF). Así mismo pagan sus créditos con tasas anuales del CAT (costo anual total) del 20% (hipotecas) al 100% anual (tarjetas de crédito y personales), en tanto solo pagan por sus ahorros menores a 100 mil pesos algo así como el 0.01% de CETES o si son mayores a los 500 mil pesos por ahí del 1%, o ya si son patrimoniales, por ahí del 5% máximo en el GAT (ganancia anual total). Por lo que el margen de ganancia permite utilidades a doble digito que los buenos clientes pagan sí o sí.

Tenemos que ser más austeros de manera objetiva, economizar con calidad, no caer en el juego de la oferta de lo que no necesitamos ahora. Si vamos a invertir veamos que sea una inversión sólida y con seguro del IPAB, si vamos a ser inversionistas, conocer realmente a los accionistas, sus promotores y sus antecedentes, medir el riesgo con datos y números. Si no es así, si no es lo suyo hacer algún análisis básico, de plano mejor vayan al top de los 10 bancos más importantes, ahí cuando menos su capital estará más seguro.

El tipo de cambio se mantendrá en los niveles actuales, su soporte son las reservas que superan los 203 mil mdd, las remesas siguen en plan consistente, la inversión extranjera directa está llegando a sectores productivos, motivados por el efecto del nearshoring y el potencial del T-MEC. Los Estados Unidos están batallando con su inflación y su crecimiento económico, pero eso ya lo están conteniendo y eso en su momento ajustara el diferencial en tasas e inflación y en ese momento el tipo de cambio también se ira ajustando a la realidad de las dos economías por nuestra dependencia con ellos.

La realidad es que las políticas públicas en esta administración para el sector privado han sido modestas y lo que le sigue, no tienen esa vocación para generar realmente empleos formales, generar infraestructura energética y de logística, más bien ha sido restrictiva, situación que ha hecho que el inversionista privado nacional sea muy precavido ante la incertidumbre del Estado de derecho que en México es más ilusorio que realidad.

Las campañas políticas llevan más de un año que iniciaron, con abuso de gastos en bardas y espectaculares en el país, así como de paleros y negativos para posicionar o tumbar a diversos personajes a la carta. Por otra parte la oposición cada vez es mas decepcionante por los liderazgos que dicen la representan. Así las cosas en el proceso de aquí a las elecciones de 2024, donde los mensajes acartonados, promesas y más promesas, las cargadas de grupos (les llaman alianzas), filtraciones y demás monerías que usan, son lo que ha generado la apatía y falta de participación de los electores que están obligados a votar, pero simplemente no lo hacen, no les atraen las opciones o de plano les vale.

La economía mexicana reporta un crecimiento anual del 3.7%, desde luego que las manufacturas y la exportación son el factor clave para ello, no ha sido el gasto de inversión publica, ni los apoyos asistenciales, si bien son eso apoyos, la economía se ha recuperado más por factores externos en especial los efectos de la cercanía con USA para sustituir proveedurías y manufacturas que provienen de Asia y que ha sido a nuestro favor.

Pero debemos aprovecharlo seriamente y no cerrando la cortina en especial a energías renovables, pues la industria en especial requiere certeza en la generación de energía eléctrica para su desarrollo y de igual manera para el crecimiento de las ciudades medias y grandes. Las tasas de interés en México seguirán altas, pues si bien la inflación promedio está a la baja la subyacente sigue alta con el 7.39%, por lo que este año se ve, seguirá siendo una tarea pendiente.

Ya estamos en el último año de esta administración, su enfoque será concluir sus obras más emblemáticas., en especial el Interoceánico le dio una atención mayor en los últimos dos meses y lo puso al nivel de importancia del Tren Maya , anuncian que ahora sí en julio habrá producción en Dos Bocas y su tema prioritario es garantizar los programas sociales, sin duda hay cosas buenas y otras que simplemente no pasaron y no pasaran por lo que resta de la gestión.

